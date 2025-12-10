„Mărul discordiei” dintre Ucraina și Rusia stă într-un teritoriu de doar 4000 km². NYT arată unde este bucata de pământ care blochează pacea lui Trump

Principala piedică în soluționarea păcii în Ucraina este o bucată de pământ de 4 kilometri pătrați, arată The New York Times. Kremlinul afirmă că orice acord de pace trebuie să cedeze Rusiei întreaga regiune Donbas de est, inclusiv teritoriul pe care Ucraina îl controlează în prezent.

În septembrie 2022, separatiștii și autoritățile de ocupație ruse din Herson, Zaporojia, Luhansk și Herson au organizat referendumuri pentru „unirea” cu Federația Rusă”. După aceste „referendumuri”, Vladimir Putin a semnat, pe 30 septembrie 2022, „tratatele de aderare” a celor patru regiuni. Astfel, conform hărților și legilor interne ale Rusiei, aceste zone fac parte acum din teritoriul său suveran, chiar dacă la nivel internațional această anexare rămâne ilegală și nerecunoscută de marea majoritate a țărilor și de organizațiile internaționale precum ONU.

Ambiția lui Putin – controlul total al regiunii Donbas

După aproximativ două săptămâni de discuții de pace intense și întâlniri la nivel înalt, Rusia și Ucraina rămân departe de o problemă esențială pentru încheierea războiului – teritoriul. Kremlinul a precizat clar că dorește să absoarbă întreaga zonă estică a Ucrainei, cunoscută sub numele de Donbas. Aceasta include o suprafață de aproximativ 4.000 de km pătrați din regiunile Luhansk și Donețk, pe care Rusia nu a reușit să o cucerească după aproape patru ani de lupte.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reiterat luni opoziția de lungă durată față de cedarea de teritorii către Rusia. Peste 200.000 de ucraineni locuiesc în zona Donețkului pe care Ucraina încă o controlează, care include orașele Sloviansk și Kramatorsk. Orașele au o valoare strategică pentru Ucraina. Au servit drept centru militar ucrainean începând cu anul 2014 și se numără printre cele mai puternic fortificate zone ale frontului.

Zelenski, care a făcut aceste comentarii într-o discuție cu jurnaliștii după ce s-a întâlnit cu liderii celor mai mari economii din Europa, a adăugat că Statele Unite fac presiuni asupra Ucrainei pentru a „face compromisuri” în ceea ce privește revendicările teritoriale ale Moscovei.



O versiune a unui plan de pace susținut de Statele Unite, emis luna trecută, a reflectat multe dintre aceste cerințe, inclusiv aceea că Ucraina ar trebui să cedeze Rusiei întregul Donețk și Luhansk, dincolo de ceea ce Rusia a cucerit în lupte. Ca parte a acestui plan, Rusia ar păstra și părțile din regiunile Zaporijia și Herson pe care le ocupă în prezent în sudul Ucrainei. Această idee a fost în general respinsă în Ucraina ca fiind o capitulare, recompensând Rusia pentru invazia sa. Discuțiile de pace au stagnat de atunci.

Înainte de a merge în vizita de stat în India, Vladimir Putin a reiterat că, dacă Ucraina nu va fi de acord să cedeze întreaga regiune Donbas, atunci trupele ruse vor „elibera aceste teritorii prin forță”.

