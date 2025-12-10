Prima pagină » Știri externe » „Mărul discordiei” dintre Ucraina și Rusia stă într-un teritoriu de doar 4000 km². NYT arată unde este bucata de pământ care blochează pacea lui Trump

„Mărul discordiei” dintre Ucraina și Rusia stă într-un teritoriu de doar 4000 km². NYT arată unde este bucata de pământ care blochează pacea lui Trump

10 dec. 2025, 14:03, Știri externe
„Mărul discordiei” dintre Ucraina și Rusia stă într-un teritoriu de doar 4000 km². NYT arată unde este bucata de pământ care blochează pacea lui Trump

Principala piedică în soluționarea păcii în Ucraina este o bucată de pământ de 4 kilometri pătrați, arată The New York Times. Kremlinul afirmă că orice acord de pace trebuie să cedeze Rusiei întreaga regiune Donbas de est, inclusiv teritoriul pe care Ucraina îl controlează în prezent.

În septembrie 2022, separatiștii și autoritățile de ocupație ruse din Herson, Zaporojia, Luhansk și Herson au organizat referendumuri pentru „unirea” cu Federația Rusă”. După aceste „referendumuri”, Vladimir Putin a semnat, pe 30 septembrie 2022, „tratatele de aderare” a celor patru regiuni. Astfel, conform hărților și legilor interne ale Rusiei, aceste zone fac parte acum din teritoriul său suveran, chiar dacă la nivel internațional această anexare rămâne ilegală și nerecunoscută de marea majoritate a țărilor și de organizațiile internaționale precum ONU.

Ambiția lui Putin – controlul total al regiunii Donbas

După aproximativ două săptămâni de discuții de pace intense și întâlniri la nivel înalt, Rusia și Ucraina rămân departe de o problemă esențială pentru încheierea războiului – teritoriul. Kremlinul a precizat clar că dorește să absoarbă întreaga zonă estică a Ucrainei, cunoscută sub numele de Donbas. Aceasta include o suprafață de aproximativ 4.000 de km pătrați din regiunile Luhansk și Donețk, pe care Rusia nu a reușit să o cucerească după aproape patru ani de lupte.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reiterat luni opoziția de lungă durată față de cedarea de teritorii către Rusia. Peste 200.000 de ucraineni locuiesc în zona Donețkului pe care Ucraina încă o controlează, care include orașele Sloviansk și Kramatorsk. Orașele au o valoare strategică pentru Ucraina. Au servit drept centru militar ucrainean începând cu anul 2014 și se numără printre cele mai puternic fortificate zone ale frontului.

Zelenski, care a făcut aceste comentarii într-o discuție cu jurnaliștii după ce s-a întâlnit cu liderii celor mai mari economii din Europa, a adăugat că Statele Unite fac presiuni asupra Ucrainei pentru a „face compromisuri” în ceea ce privește revendicările teritoriale ale Moscovei.


O versiune a unui plan de pace susținut de Statele Unite, emis luna trecută, a reflectat multe dintre aceste cerințe, inclusiv aceea că Ucraina ar trebui să cedeze Rusiei întregul Donețk și Luhansk, dincolo de ceea ce Rusia a cucerit în lupte. Ca parte a acestui plan, Rusia ar păstra și părțile din regiunile Zaporijia și Herson pe care le ocupă în prezent în sudul Ucrainei. Această idee a fost în general respinsă în Ucraina ca fiind o capitulare, recompensând Rusia pentru invazia sa. Discuțiile de pace au stagnat de atunci.

Înainte de a merge în vizita de stat în India, Vladimir Putin a reiterat că, dacă Ucraina nu va fi de acord să cedeze întreaga regiune Donbas, atunci trupele ruse vor „elibera aceste teritorii prin forță”.

Recomandările autorului:

Statele Unite vor verifica ce scriu turiștii străini pe rețelele de socializare înainte de a-i lăsa să intre în țară. Ce date li se vor cere

Secretele planului SUA pentru Ucraina, dezvăluite de Washington Post: zonă demilitarizată în Ucraina și control pe Centrala Nucleară de la Zaporojia

Friedrich Merz vrea cea mai puternică armată din Europa. Parlamentarii germani vor să aprobe cel mai mare pachet de achiziții militare din istorie

Recomandarea video

Citește și

TURISM Statele Unite vor verifica ce scriu turiștii străini pe rețelele de socializare înainte de a-i lăsa să intre în țară. Ce date li se vor cere
13:48
Statele Unite vor verifica ce scriu turiștii străini pe rețelele de socializare înainte de a-i lăsa să intre în țară. Ce date li se vor cere
CONTROVERSĂ Nicolas Sarkozy, Jurnalul deținutului 320535. Cum și-a petrecut fostul președinte al Franței cele 20 de zile de închisoare. Cuvinte dure la adresa lui Macron
13:14
Nicolas Sarkozy, Jurnalul deținutului 320535. Cum și-a petrecut fostul președinte al Franței cele 20 de zile de închisoare. Cuvinte dure la adresa lui Macron
ULTIMA ORĂ Secretele planului SUA pentru Ucraina, dezvăluite de Washington Post: zonă demilitarizată în Ucraina și control pe Centrala Nucleară de la Zaporojia
12:53
Secretele planului SUA pentru Ucraina, dezvăluite de Washington Post: zonă demilitarizată în Ucraina și control pe Centrala Nucleară de la Zaporojia
ANALIZĂ Z-10ME, principalul elicopter de atac al Chinei, „împerecheat” cu racheta de precizie CM-502KG. „Opțiuni de angajare cu rază mai lungă de acțiune, concurează cu soluțiile occidentale și rusești”
12:10
Z-10ME, principalul elicopter de atac al Chinei, „împerecheat” cu racheta de precizie CM-502KG. „Opțiuni de angajare cu rază mai lungă de acțiune, concurează cu soluțiile occidentale și rusești”
CONTROVERSĂ UE vrea să-l scoată pe Viktor Orban din ecuație și pregătește o lege specială privind activele înghețate ale Rusiei care să ocolească vetoul Ungariei
11:33
UE vrea să-l scoată pe Viktor Orban din ecuație și pregătește o lege specială privind activele înghețate ale Rusiei care să ocolească vetoul Ungariei
LIVE UPDATE 🚨 Rusia are răspuns la o desfășurare de trupe europene în Ucraina, anunță Lavrov. „Trump, singurul lider occidental care înțelege motivele războiului“
11:24
🚨 Rusia are răspuns la o desfășurare de trupe europene în Ucraina, anunță Lavrov. „Trump, singurul lider occidental care înțelege motivele războiului“
Mediafax
Care sunt candidații cei mai căutați pe piața locurilor de muncă în acest moment
Digi24
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre cele mai eficiente unități din armata ucraineană
Cancan.ro
Rodica Stănoiu va fi deshumată?! Detalii despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de gardă 'subnutrită și lovită'
Prosport.ro
FOTO. Imagini cu iubita noului campion mondial într-un pictorial spectaculos
Adevarul
Mesajul dur al unui profesor de Drept: Dacă un neurochirurg de 65 de ani poate opera, și un judecător poate pronunța divorțuri
Mediafax
Impulsivitatea cumpărăturilor de Crăciun. Cum ne influențează neuromarketingul și ce spun specialiștii
Click
Monica Pop a spus care este rețeta pentru creșterea imunității. Nu recomandă Vitamina C: „O prostie”
Digi24
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul în schimb
Cancan.ro
Rodica Stănoiu va fi DESHUMATĂ?! Detalii tulburătoare despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de gardă 'subnutrită și lovită'
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Cele mai puțin fiabile automobile SH: un producător iese în evidență prin defecțiuni la sistemul AdBlue
Descopera.ro
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Descopera.ro
Trucul simplu prin care poți obține informații interzise de la chatboți AI
EXCLUSIV Ștefan Popescu: România nu are un dialog la cel mai înalt nivel cu Washingtonul. Asta spune ceva despre noi
14:22
Ștefan Popescu: România nu are un dialog la cel mai înalt nivel cu Washingtonul. Asta spune ceva despre noi
SĂRBĂTORI Un altfel de Grinch. Un bărbat din Franța a fost reținut după ce, timp de două săptămâni, a smuls și a aruncat la gunoi globurile roșii din brazii de Crăciun
14:22
Un altfel de Grinch. Un bărbat din Franța a fost reținut după ce, timp de două săptămâni, a smuls și a aruncat la gunoi globurile roșii din brazii de Crăciun
ECONOMIE Ce TAXE noi vor plăti românii de la 1 ianuarie 2026. CCR a aprobat pachetul 2 de măsuri fiscale al Guvernului Bolojan
14:20
Ce TAXE noi vor plăti românii de la 1 ianuarie 2026. CCR a aprobat pachetul 2 de măsuri fiscale al Guvernului Bolojan
HOROSCOP Cele trei zodii care intră în cea mai norocoasă perioadă din ultimii 15 ani, din 12 decembrie. Începe o schimbare uriașă
14:18
Cele trei zodii care intră în cea mai norocoasă perioadă din ultimii 15 ani, din 12 decembrie. Începe o schimbare uriașă

Cele mai noi