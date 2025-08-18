Zelenski ar putea să vină îmbrăcat la COSTUM la cea de-a doua întâlnire cu Trump de la Casa Albă

De la invazia rusă a Ucrainei, Volodimir Zelenski și-a făcut apariția îmbrăcat în tricouri, bluze, cămăși sau jachete militare, de culoare neagră sau verde, la fiecare discurs public adresat cetățenilor ucraineni sau la fiecare deplasare externă, renunțând la costumul prezidențial care includea cămașă, cravată, pantaloni și sacou de stofă. Pentru că este în doliu, președintele a renunțat să se mai bărbierească.

La prima întâlnire cu Trump de la Casa Albă, desfășurată pe 28 februarie 2025, vicepreședintele JD Vance i-a reproșat președintelui ucrainean pentru că nu a venit la costum în Biroul Oval. Chiar și Trump a făcut glume pe acest aspect de la sosirea președintelui ucrainean de când l-a întâmpinat în fața Casei Albe.

Potrivit The Independence, Zelenski ar putea fi obligat să vină la costum, dar nu în ținuta prezidențială pe care a purtat-o înainte de război. Va purta o geacă de tip costum pe durata întâlnirii. El va veni însoțit de alți șapte lideri europeni: Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Keir Starmer, Giorgia Meloni, Friedrich Merz, Alexander Stubb și Mark Rutte.

