Claudiu Manda îl vrea pe Sorin Grindeanu premier: ”Soluția noastră este clară”

PSD merge la consultările de luni de la Palatul Cotroceni pregătit să își asume guvernarea și îl susține pe Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru.

Mesajul a fost transmis de secretarul general al partidului, Claudiu Manda, cu doar câteva ore înaintea discuțiilor cu președintele Nicușor Dan. Manda susține că social-democrații au pregătit și un program de guvernare axat pe relansarea economiei, investiții, locuri de muncă și protejarea puterii de cumpărare.

”Este momentul ca România să primească șansa de care are nevoie. Și este momentul ca vocea celor aproape 90% dintre români care spun că țara merge într-o direcție greșită să fie auzită. Mergem astăzi la Palatul „Cotroceni pregătiți să ne asumăm guvernarea. Avem un program construit pentru România și pentru ceea ce așteaptă oamenii de la un Guvern: relansarea economiei, reluarea investițiilor, crearea de locuri de muncă și protejarea puterii de cumpărare”, afirmă Claudiu Manda.

PSD merge cu Sorin Grindeanu pentru funcția de premier

Mesajul transmis înaintea consultărilor elimină orice ambiguitate în privința propunerii cu care social-democrații merg la Cotroceni.

”România are nevoie acum de un Guvern cu puteri depline și de un buget care să ofere predictibilitate economiei și siguranță oamenilor. Iar soluția noastră este clară: un guvern PSD sau un guvern construit în jurul PSD, condus de Sorin Grindeanu”, a scris Manda pe pagina sa de Facebook.

Claudiu Manda critică și prelungirea crizei politice, susținând că efectele acesteia au fost suportate de populație.

”În ultimele luni, românii au plătit pe nedrept costul unui blocaj politic prelungit. Am spus-o atunci și o spunem și acum: o țară nu poate fi ținută pe loc pentru calcule politice și ambiții personale.

Dialogul este singura cale pentru a ieși din blocaj. Iar discuția trebuie să plece de la mesajul transmis de oameni: este nevoie de o schimbare de direcție. Toate partidele parlamentare au responsabilitatea de a ține cont de acest mesaj și de a contribui la formarea unui Guvern stabil, care să guverneze pentru oameni”, a încheiat Claudiu Manda.

PSD, primul partid la consultările cu Nicușor Dan

PSD este prima formațiune chemată la Palatul Cotroceni, la ora 14:00. AUR este programat la 14:30, PNL la 15:00, USR la 15:30 și UDMR la 16:00. Discuțiile continuă apoi cu celelalte formațiuni și grupuri parlamentare.

Este a patra rundă de consultări pentru desemnarea unui premier, după ce Guvernul propus de Siegfried Mureșan nu a obținut săptămâna trecută votul de încredere al Parlamentului.