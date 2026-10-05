Șeful Consiliului Județean Cluj, liberalul Alin Tișe, a publicat luni, 5 octombrie, pe pagina personală de Facebook, un mesaj adresat președintelui Nicușor Dan, cu puțin timp înainte de debutul unei noi runde de negocieri cu partidele parlamentare la Palatul Cotroceni, consultări în urma cărora va fi desemnat un nou candidat pentru funcția de prim-ministru. Tișe, care l-a criticat dur, în repetate rânduri, pe liderul partidului din care face parte, Ilie Bolojan, îl încurajează pe Nicușor Dan „să acționeze” și să își „asume” un guvern format din „oameni competenți”, indiferent de partidul din care fac parte.

Sondaj Gândul Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament? Să declanșeze Alegeri Parlamentare Anticipate

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Să desemneze premier de la un alt partid Vezi rezultate

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„Partidele au eșuat în lupte și orgolii” / „Președintele are posibilitatea, responsabilitatea și, mai ales, legitimitatea”

„Președintele României trebuie să acționeze. Când partidele eșuează, responsabilitatea nu mai poate fi amânată. Instituțiile statului trebuie să ofere soluții. Ceea ce vedem astăzi nu mai este o simplă negociere politică. Este imaginea unui sistem politic care a ajuns să se negocieze pe sine, în timp ce țara așteaptă un guvern.

Partidele au eșuat în lupte și orgolii, fără să poată construi o majoritate. Dacă partidele au demonstrat de cinci luni că nu sunt capabile să ofere țării o majoritate și un guvern funcțional, atunci propun o soluție extraordinară, diferită. Un guvern al țării, girat și asumat de către președintele Nicușor Dan, format din oameni competenți, indiferent de partidul din care vin.

Președintele are în acest moment posibilitatea, responsabilitatea și, mai ales, legitimitatea de a cere acest lucru. Să aleagă oameni competenți. Să îi asume public. Să le ceară rezultate. Să își pună girul politic asupra unui guvern care să poată guverna, nu asupra unei formule care să împartă funcții”, a scris Alin Tișe în postarea publicată pe Facebook.

George Simion nu merge la consultările organizate de Nicușor Dan / „Nu merită prezența mea”

Printr-un mesaj publicat pe pagina personală de TikTok, liderul partidului AUR, George Simion, a anunțat că nu va participa la consultările organizate de Nicușor Dan, însă a explicat că delegația partidului său va promova un singur mesaj: „Vrem alegeri anticipate”. De altfel, delegația AUR de la Cotroceni va fi condusă de prim-vicepreședintele Dan Dungaciu.

„Am bifat cu succes o nouă capitală europeană (n.r. – Varșovia). Toată lumea trebuie să știe ce se întâmplă în România. Acum merg spre București, dar nu voi participa la consultările cu uzurpatorul de la Cotroceni. Nu merită prezența mea. Am însărcinat o delegație care să meargă acolo, să transmită un mesaj clar: Vrem alegeri anticipate!”, a transmis George Simion în postarea publicată pe TikTok.

Reprezentanții Administrației Prezidențiale au anunțat programul oficial al consultărilor pe care Nicușor Dan le va purta cu liderii partidelor parlamentare. Aceștia se vor prezenta, la Palatul Cotroceni, în următoarea ordine:

Partidul Social Democrat – ora 14:00

Alianța pentru Unirea Românilor – ora 14:30

Partidul Național Liberal – ora 15:00

Uniunea Salvați România – ora 15:30

Uniunea Democrată Maghiară din România – ora 16:00

Grupul parlamentar al minorităților naționale – ora 16:30

Partidul S.O.S. România – ora 17:00

Partidul Oamenilor Tineri – ora 17:30

Grupul parlamentar Uniți pentru România – ora 18:00

Grupul parlamentar PACE – Întâi România – ora 18:30

Parlamentarii neafiliați – ora 19:00

Printre numele vehiculate pentru noua desemnare se află și cel al ministrului interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, membru PNL care beneficiază de susținerea PSD.

În paralel, liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, a declarat în repetate rânduri că partidul i-a încredințat mandatul de a prelua conducerea Guvernului și că așteaptă ca președintele Nicușor Dan să îl desemneze pentru această funcție. Mai multe informații sunt disponibile AICI.