Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina este dispusă să înceteze atacurile asupra rafinăriilor rusești, cu condiția ca și rușii să oprească atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene. Într-un mesaj publicat pe canalul său de Telegram, liderul de la Kiev a subliniat că orice măsuri luate în direcția dezescaladării trebuie să fie reciproce și însoțite de garanții reale.

În același timp, Zelenski a reamintit că, doar în ultima săptămână, rușii au atacat Ucraina cu aproximativ 1.450 de bombe aeriene, 75 de rachete de diferite tipuri și peste 1.640 de drone de atac.

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„Sunt recunoscător tuturor serviciilor noastre de urgență, care sunt mereu alături de oamenii noștri și care elimină consecințele atacurilor brutale ale Rusiei. Doar astăzi dimineață s-au încheiat operațiunile de căutare și salvare în Zaporojie, unde Rusia a ucis 23 de persoane, dintre care patru erau copii. Ieri, în Harkov, rușii au atacat o instituție medicală, iar în noaptea aceasta au fost atacuri rusești asupra infrastructurii civile, a clădirilor rezidențiale și a sistemului energetic. Dimineața, rușii au atacat un bloc de cinci etaje în Sloviansk – acolo, un hol a fost complet distrus, iar sub dărâmături ar putea fi persoane. Și acest lucru continuă constant. În total, doar în această săptămână, rușii au lansat aproximativ 1450 de bombe aeriene, 75 de rachete de diferite tipuri și peste 1640 de drone de atac, dintre care aproximativ 60% sunt cu propulsie. Astăzi, vom continua coordonarea cu partenerii – vor fi discuții cu liderii europeni. Practic, în fiecare zi, la diferite niveluri, ne coordonăm și lucrăm la pachete suplimentare de apărare, în special sisteme de apărare antiaeriană și muniții pentru aviația de luptă. Totul pentru a proteja viețile oamenilor noștri și interesele Ucrainei.“, a scris Zelenski pe contul său de Telegram.

Acesta a reamintit că „motivul real al războiului din Europa este Rusia, și numai Rusia“. Potrivit președintelui, Ucraina este dispusă să înceteze atacurile asupra rafinăriilor rusești, cu condiția ca și rușii să oprească atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene.

„Astăzi este posibil să se oprească atacurile asupra sistemului energetic, dar Putin nu vrea să facă acest lucru. Ucraina va fi pregătită să oprească atacurile asupra rafinăriilor rusești, dacă Rusia va înceta să atace infrastructura noastră energetică. Orice măsuri de dezescaladare trebuie să fie reciproce și să aibă garanții reale.“, a încheiat Zelenski.

Pe 9 octombrie, președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că a purtat o discuție cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și a convenit asupra livrărilor de motorină din Rusia.

Zelenski a criticat dur aceste acțiuni ale lui Trump, calificând ridicarea sancțiunilor drept un pas absolut îngrozitor. El a subliniat că acest „cadou de ziua de naștere pentru Putin” îi va asigura Rusiei miliarde suplimentare pentru continuarea războiului.

Zelenski a declarat că echipa ucraineană de negociatori din SUA este folosită drept „paravan” pe fondul înțelegerilor dintre Trump și Putin privind livrările de combustibil, precizează Ukrainska Pravda.

Consilierul lui Putin, Iuri Ușakov, a declarat că, în cadrul convorbirii telefonice cu Trump, Putin a respins posibilitatea unor negocieri de pace și a subliniat că Rusia va continua acțiunile militare până când își va atinge „toate obiectivele”.

După anunțul privind acordul dintre SUA și Federația Rusă, mass-media a informat că negocierile dintre reprezentanții SUA, Ucrainei, țărilor europene și NATO, desfășurate la Miami cu privire la modalitățile de dezescaladare și încheiere a războiului, s-au încheiat mai devreme decât era prevăzut.

Pe 10 octombrie, consilierul prezidențial pe probleme de comunicare, Dmitri Litvin, a anunțat că delegația ucraineană care a participat la negocierile din SUA se îndreaptă deja spre casă.

În cadrul unei întâlniri cu presa de sâmbătă, Trump l-a criticat pe Volodimir Zelenski pentru atacurile asupra rafinăriilor rusești, care au avut un impact asupra aprovizionării globale cu motorină.

„Le-am spus: «Puteți face ce vreți cu Rusia, dar nu atacați rafinăriile, pentru că asta provoacă o problemă la nivel mondial»”, a declarat Trump. „Și (Volodimir Zelenski) vrea să creeze probleme lumii întregi.“ „Vrea să creeze probleme fermierilor noștri și crescătorilor de animale în ceea ce privește motorina, deoarece Rusia furnizează o mare parte din motorina de pe piața mondială. „Și le-am spus: «Faceți ce vreți, dar nu vă atingeți de motorină, pentru că asta e o problemă gravă, o penurie majoră». „Și ce face el? Se duce și se ia de motorină.”

Trump a adăugat: „Ar fi bine să înceteze naibii odată.” Ulterior, Trump le-a sugerat ucrainenilor să-l înlocuiască pe Zelenski cu un lider capabil să obțină un acord de pace.