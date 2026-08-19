Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a demis-o, miercuri, pe Irina Mudra din funcția de adjunct al șefului Biroului Prezidențial, transmite „Ukrainska Pravda”.

„Irina Mudra va fi demisă din funcția de adjunct al șefului Biroului Președintelui Ucrainei.”

Numele acesteia ar apărea în noi înregistrări ale Biroului Național Anticorupție din Ucraina (NABU), făcute publice în cadrul anchetei anticorupție „Forrest Gump”.

Miercuri dimineața, s-a anunțat că NABU și Parchetul Specializat Anticorupție din Ucraina (SAP) efectuează percheziții la locuințele lui Mudra.

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Nici președintele ucrainean, nici șeful Biroului Președintelui, Kirilo Budanov, și nici Mudra nu au făcut până în prezent vreun comentariu suplimentar cu privire la această decizie.

În dimineața zilei de 19 august, surse ale publicației „Ukrainska Pravda” au relatat că NABU și SAP efectuează percheziții în cadrul unei operațiuni speciale la sediile aparținând deputatului Vadim Stolar, ales în parlament din partea partidului „Platforma Opoziției – Pentru Viață”, care a fost între timp interzis, și Irinei Mudra, șef adjunct al Biroului Președintelui Volodimir Zelenski.

Stolar a confirmat că la domiciliul său se desfășoară acțiuni de anchetă și a declarat că el cooperează cu NABU.