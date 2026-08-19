Detalii explozive ies la suprafață în cel mai nou scandal de corupție care îl vizează pe adjunctul șefului de cabinet al lui Zelenski. La mijloc, milioane de dolari și o adevarată caracatiță infracțională

Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU) efectuează percheziții la domiciliul Irinei Mudra, adjunctă a șefului de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, și al deputatului Vadim Stolar, a declarat, miercuri, o sursă pentru Kyiv Independent.

„Pot confirma că NABU desfășoară acțiuni de anchetă la domiciliul meu”, a scris Stolar pe pagina de Facebook. „Cooperez pe deplin cu biroul și nu obstrucționez în niciun fel activitatea forțelor de ordine.”, a precizat deputatul ucrainean.

Biroul anticorupție efectuează, de asemenea, percheziții la sediile legate de Maksym Mykytas, un fost deputat al Parlamentului de la Kiev, și la banca de stat Sense Bank, a precizat sursa.

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Reamintim că NABU a declarat, miercuri, că „desfășoară o operațiune specială pentru a demasca o organizație criminală condusă de un deputat ucrainean în funcție și de un fost deputat, la care sunt implicați înalți funcționari din cadrul Biroului Președintelui”.

Într-un videoclip de 24 de minute, Biroul a precizat ulterior că suspecții sunt acuzați de spălarea a 150 de milioane de grivne (3,4 milioane de dolari) care au fost depuse drept cauțiune pentru un suspect în cadrul operațiunii „Midas”.

NABU a precizat că printre suspecți se numără un adjunct al șefului Biroului Președintelui, un deputat, un fost deputat, precum și directorul general și președintele consiliului de supraveghere al unei bănci de stat — o referire aparentă la Sense Bank.

Conform investigației, în iunie 2026, aceștia au preluat controlul efectiv asupra băncii, pentru a transfera sume mari prin intermediul unor companii controlate, ocolind astfel monitorizarea financiară. De asemenea, în timpul investigației, au fost înregistrate tentative de interferență și de introducere a unor persoane controlate în NABU și în alte organe de aplicare a legii. Toți participanții au fost puși sub acuzare conform articolului 3, secțiunea 209 din Codul penal al Ucrainei (spălare de bani).

De asemenea, Biroul a descoperit fapte referitoare la modul în care persoane din cadrul Oficiului Prezidențial al Ucrainei se pregăteau să intervină în concursul pentru funcția de șef al Procuraturii Speciale Anticorupție (SAP).

Persoanele implicate vorbesc despre „viitorul lor”, în cazul în care șeful SAP, Oleksandr Klimenko, va fi reales pentru un nou mandat.

Bani spălați pentru cauțiunea lui Gherman Galușcenko

Presa din Ucraina scrie că garantia de 150 de milioane de grivne, despre care se vorbește în înregistrări, se referă, cel mai probabil, la fostul ministru al Energiei, Gherman Galușcenko.

În înregistrări este menționat numele „German”, iar Galushenko este implicat în dosarul „Midas”. Exact pentru el au fost depuse 150 de milioane de grivne ca garanție în luna iunie a acestui an.

Potrivit rapoartelor Kyiv Independent, se presupune că Sense Bank ar fi fost utilizată drept canal pentru transferul unei părți din fondurile destinate cauțiunii fostului ministru al Justiției și Energiei, Gherman Galușcenko. Kyiv Independent scrie că acest lucru reiese din textul mandatelor de percheziție divulgate de parlamentarii Yaroslav Zheleznyak și Oleksiy Honcharenko.

O sursă din cadrul forțelor de ordine a confirmat, pentru Kyiv Independent, autenticitatea acestor mandate.

De asemenea, anchetatorii susțin că Mudra urma să se ocupe de strângerea fondurilor necesare pentru a depune o cauțiune de 150 de milioane de grivne pentru Galușcenko. Conform mandatelor, unele persoane neidentificate din cadrul Biroului Președintelui Ucrainei i-au încredințat Irinei Mudra sarcina de a aduce Sense Bank sub controlul Biroului Președintelui, pentru a împiedica alte instituții guvernamentale să preia controlul asupra acesteia.

Ce presupune dosarul „Midas”

Dosarul „Midas” (sau „Operațiunea Midas”) este una dintre cele mai mari anchete de corupție din Ucraina de la începutul invaziei ruse. aceasta vizează o rețea extinsă de mită și spălare de bani în sectorul energetic de stat. Rețeaua ar fi deturnat și spălat aproximativ 100 de milioane de dolari. Creierul întregii afaceri este considerat omul de afaceri Timur Mindici, un vechi prieten și fost partener de afaceri al președintelui Volodimir Zelenski. În februarie 2026, fostul ministru al Energiei, Gherman Galușcenko, a fost reținut de procurorii anticorupție (NABU) în timp ce încerca să fugă din țară, fiind acuzat că a facilitat fluxurile financiare ilegale și a ascuns banii în conturi elvețiene pentru beneficiul propriei familii.