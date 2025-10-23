Zelenski verifică avioanele de luptă Gripen, pe care le vrea să le primească cu bani europeni

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a inspectat miercuri avioanele de vânătoare Gripen, pe care vrea să le cumpere cu banii Uniunii Europene. Suedia s-a angajat să ofere Ucrainei o flotă de avioane de luptă Gripen. Intenția liderului de la Kiev este de a cumpăra 150 de avioane, iar primele aeronave vor fi primite în 2026.

Ucraina a parafat o înțelegere preliminară cu Suedia pentru achiziția a 120 de avioane de luptă JAS 39 Gripen E, a declarat miercuri premierul suedez Ulf Kristersson, după o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

După întâlnirea cu premierul suedez, Zelenski a verificat cabina de pilotaj a unui avion de luptă Gripen. Armata ucraineană speră să înceapă să utilizeze unele avioane deja fabricate anul viitor.

Cei doi lideri s-au întâlnit pentru discuții la Linköping, în sudul Suediei, și au vizitat compania Saab, producătoarea avionului de vânătoare JAS 39 Gripen, a aeronavei de supraveghere GlobalEye, a unor sisteme de rachete, arme antitanc pentru infanterie și a altor echipamente.

Avionul Gripen, produs de compania Saab, este considerat un avion robust, modern și relativ accesibil în comparație cu modele americane precum F-35.

Avionul Gripen este operațional din 1996, iar Saab a produs în total aproximativ 280 de unități.

Foto: Telegram / Volodimir Zelenski

