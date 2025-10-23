Prima pagină » Știri externe » Zelenski verifică avioanele de luptă Gripen, pe care le vrea să le primească cu bani europeni

Zelenski verifică avioanele de luptă Gripen, pe care le vrea să le primească cu bani europeni

Olga Borșcevschi
23 oct. 2025, 12:33, Știri externe
Zelenski verifică avioanele de luptă Gripen, pe care le vrea să le primească cu bani europeni
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a inspectat miercuri avioanele de vânătoare Gripen, pe care vrea să le cumpere cu banii Uniunii Europene. Suedia s-a angajat să ofere Ucrainei o flotă de avioane de luptă Gripen. Intenția liderului de la Kiev este de a cumpăra 150 de avioane, iar primele aeronave vor fi primite în 2026.

Ucraina a parafat o înțelegere preliminară cu Suedia pentru achiziția a 120 de avioane de luptă JAS 39 Gripen E, a declarat miercuri premierul suedez Ulf Kristersson, după o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

După întâlnirea cu premierul suedez, Zelenski a verificat cabina de pilotaj a unui avion de luptă Gripen. Armata ucraineană speră să înceapă să utilizeze unele avioane deja fabricate anul viitor.

Cei doi lideri s-au întâlnit pentru discuții la Linköping, în sudul Suediei, și au vizitat compania Saab, producătoarea avionului de vânătoare JAS 39 Gripen, a aeronavei de supraveghere GlobalEye, a unor sisteme de rachete, arme antitanc pentru infanterie și a altor echipamente.

Avionul Gripen, produs de compania Saab, este considerat un avion robust, modern și relativ accesibil în comparație cu modele americane precum F-35.

Avionul Gripen este operațional din 1996, iar Saab a produs în total aproximativ 280 de unități.

Foto: Telegram / Volodimir Zelenski

