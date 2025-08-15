Prima pagină » Știri externe » Zelenski, încrezător în șansele lui Trump de a pune capăt războiului din UCRAINA: „Ne bazăm pe America”

15 aug. 2025, 17:35, Știri externe
Volodimir Zelenski, președintele ucrainean, a postat un mesaj pe rețelele de socializare în care se declară încrezător în șansele de reușită ale președintelui american privind medierea negocierilor de pace dintre Ucraina și Rusia.

În timp ce Donald Trump și Vladimir Putin se îndreaptă spre Alaska, ucrainenii își întăresc linia frontului în jurul orașului Pokrovsk. Președintele ucrainean, care încă așteaptă să primească un raport privind „intențiile actuale ale taberei ruse”,  nu a fost invitat la întâlnirea bilaterală dintre Trump și Putin.

Este de așteptat ca în cazul în care întâlnirea crucială de pe 15 august dă roade, să se organizeze și o a doua întâlnire între Trump și Putin la care Zelenski să ia parte.

Donald Trump l-a criticat pe liderul ucrainean pe ton dur, declarând că acesta a avut trei ani de întâlniri și nu a reușit să pună capăt războiului.

„Într-adevăr, miza este mare. Esential este ca această întâlnire să deschidă o cale reală către o pace justă și o discuție substanțială între liderii din formatul trilateral – Ucraina, Statele Unite și partea ruse. Este timpul să punem capăt războiului, iar Rusia trebuie să ia măsurile necesare. Ne bazăm pe America.Suntem gata, ca întotdeauna, să lucrăm cât mai productiv posibil.”, a declarat Zelenski, citează G4Media.

Președintele ucrainean s-a deplasat la Londra joi, 14 august, unde s-a întâlnit cu premierul britanic Keir Starmer, având parte de o primire călduroasă.

Potrivit Kyiv Independent, președintele francez Emmanuel Macron și președintele Zelenski au agreat să se întâlnească după Summitul din Alaska.

Sursa Foto: Profimedia

