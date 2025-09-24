Zelenski la ONU: „Nu există garanții de SECURITATE, cu excepția prietenilor cu arme”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a urcat la tribuna Adunării Generale a Națiunilor Unite de la New York miercuri, la scurt timp după începerea sesiunii zilei, și a făcut apel la mai mult ajutor militar pentru a continua lupta împotriva Rusiei.

Discursul său vine la o zi după ce președintele SUA Donald Trump a semnalat un sprijin reînnoit pentru Kiev, notează The New York Times.

Liderul ucrainean și-a început discursul spunându-le liderilor adunați că regulile internaționale nu funcționează și că singurul lucru care poate salva o țară într-un moment de război sunt „prietenii și armele”.

„Numai noi ne putem garanta propria securitate. Nu există garanții de securitate, cu excepția prietenilor cu arme.”

Zelenski a afirmat:

„Armele decid cine supraviețuiește. Știți perfect că dreptul internațional nu funcționează pe deplin decât dacă aveți prieteni puternici care sunt cu adevărat dispuși să-l apere. Și nici măcar asta nu funcționează fără armament.”

Zelenski a trecut apoi la o discuție a conflictelor din mai multe părți ale globului, inclusiv Siria, Sudan, Somalia și Palestina, întărindu-și punctul de vedere al nevoii de forță.

El a menționat că războiul din Gaza îi amintește de situația din propria sa țară.

Zelenski a făcut un apel la arme, spunând că libertatea nu poate fi apărată fără arme, în timp ce a acuzat instituțiile internaționale că nu acționează.

El a avertizat că tehnologia militară evoluează rapid.

„Trăim acum cea mai distructivă cursă a înarmării din istoria omenirii”, a spus el.

El a adăugat că amenințarea va spori din cauza creșterii inteligenței artificiale și a cerut reguli care să guverneze tehnologia.

„Peste câțiva ani ar putea fi prea târziu”, a spus el.

