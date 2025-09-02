Zelenski se va întâlni joi la Paris, cu președintele Comisiei Europene, cu secretarul general NATO și cu liderii Germaniei, Franței și Marii Britanii

Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski se va întâlni joi, 4 august, la Paris, cu președintele Comisiei Europene, cu secretarul general al NATO și cu liderii Germaniei, Franței și Marii Britanii, a anunțat marți Administrația ucraineană.

Discuțiile vor fi co-prezidate de președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer, notează Le Figaro.

Președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen, secretarul general al NATO Mark Rutte și cancelarul Germaniei Friedrich Merz vor fi prezenți la reuniune.

„O sincronizare a ceasurilor” în timpul „discuțiilor intense” privind garanțiile de securitate pentru Ucraina

Discuțiile se vor concentra pe „garanțiile de securitate pentru Ucraina”, care se confruntă cu invazia rusă din 2022, a scris Mihailo Podoliak, consilier al șefului biroului președintelui Ucrainei.

Întâlnirea liderilor vine ca „o sincronizare a ceasurilor” în timpul „discuțiilor intense” privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, “mai precis, în ceea ce privește garanțiile de securitate pentru Europa de-a lungul graniței sale estice”, a scris Podoliak într-o postare pe platforma X.

“Există două procese paralele în curs de desfășurare. Primul este o încercare situațională de a opri războiul, cu Statele Unite și personal Donald Trump jucând rolul principal. Al doilea este construcția arhitecturii postbelice a Europei”, a scris Podoliak.

“Europa își cunoaște propriile slăbiciuni. Europenii nu au destul armament și nu pot impune sancțiuni eficiente Indiei și Chinei fără Statele Unite. Dar Uniunea Europeană și-a asumat sarcina de prevenire a extinderii militare a Rusiei, cu ajutorul forțelor armate ale Ucrainei, a tehnologiilor ucrainene de rachete și drone și, eventual, participării unui contingent european”.

“Ucraina joacă un rol activ de moderare în aceste procese. Comunicarea zilnică constantă cu partenerii are ca scop asigurarea securității globale și continentale,” a mai scris Podoliak.

