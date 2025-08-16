Prima pagină » Știri politice » Prima reacție a lui Zelenski, după summitul din Alaska: „Luni mă voi întâlni cu Trump la Washington” / „Susținem propunerea unei trilaterale”

Prima reacție a lui Zelenski, după summitul din Alaska: „Luni mă voi întâlni cu Trump la Washington” / „Susținem propunerea unei trilaterale”

Alexandru Tudor
16 aug. 2025, 10:50, Știri politice
Prima reacție a lui Zelenski, după summitul din Alaska: „Luni mă voi întâlni cu Trump la Washington” / „Susținem propunerea unei trilaterale”

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a avut sâmbătă dimineață o primă reacție după întâlnirea dintre Donald Trump, președintele SUA, și Vladimir Putin, președintele Rusiei. Acesta a transmis, într-o postare pe X, că a vorbit aproximativ o oră cu liderul de la Casa Albă și că luni va merge la Washington pentru a discuta față în față cu acesta.

Mai mult, președintele ucrainean a precizat că este de acord cu o „întâlnire trilaterală între Ucraina, SUA și Rusia”.

Ucraina își reafirmă disponibilitatea de a depune eforturi maxime pentru a realiza pacea. Președintele Trump a informat despre întâlnirea sa cu liderul rus și despre principalele puncte ale discuției lor. Este important ca puterea Americii să aibă un impact asupra evoluției situației.

Susținem propunerea președintelui Trump privind o întâlnire trilaterală între Ucraina, SUA și Rusia. Ucraina subliniază că problemele cheie pot fi discutate la nivel de lideri, iar un format trilateral este potrivit pentru acest lucru. Luni, mă voi întâlni cu președintele Trump la Washington DC, pentru a discuta toate detaliile privind încetarea crimelor și a războiului. Sunt recunoscător pentru invitație”, a transmis Volodimir Zelenski.

Acesta a mai adăugat că, la un moment dat, la convorbirea telefonică cu Donald Trump s-au alăturat și „liderii europeni”, fără a menționa care sunt aceștia.

Este important ca europenii să fie implicați în fiecare etapă pentru a asigura garanții de securitate fiabile împreună cu America. De asemenea, am discutat semnalele pozitive din partea părții americane privind participarea la garantarea securității Ucrainei. Continuăm să ne coordonăm pozițiile cu toți partenerii. Le mulțumesc tuturor celor care ajută”, a mai transmis președintele Ucrainean.

FOTO: Profimedia

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Trump, interviu după întâlnirea istorică cu Putin. A evaluat discuția „cu nota 10 din 10”: „Cred că suntem destul de aproape de un acord”

„Ai impresia că sunt două lumi complet diferite”. Un expert în limbajul non-verbal traduce gesturile lui Donald Trump

Reacțiile liderilor EUROPENI după întâlnirea Trump-Putin: Discuțiile nu au pus în valoare interesele Ucrainei

Citește și

EXTERNE Donald Trump i-a sunat pe Volodimir Zelenski și pe liderii NATO și UE, după întâlnirea cu Vladimir Putin
10:33
Donald Trump i-a sunat pe Volodimir Zelenski și pe liderii NATO și UE, după întâlnirea cu Vladimir Putin
EXTERNE Trump, interviu după întâlnirea istorică cu Putin. A evaluat discuția „cu nota 10 din 10”: „Cred că suntem destul de aproape de un acord”
10:14
Trump, interviu după întâlnirea istorică cu Putin. A evaluat discuția „cu nota 10 din 10”: „Cred că suntem destul de aproape de un acord”
VIDEO Trump și Putin, la o mică DISCUȚIE amuzantă după negocierile restrânse / Concluziile întâlnirii
03:56
Trump și Putin, la o mică DISCUȚIE amuzantă după negocierile restrânse / Concluziile întâlnirii
ACTUALITATE Ilie Bolojan l-a vizitat pe Gheorghe Hagi la academia sa de fotbal: „Am primit cu bucurie vizita”
18:17
Ilie Bolojan l-a vizitat pe Gheorghe Hagi la academia sa de fotbal: „Am primit cu bucurie vizita”
POLITICĂ Adrian Câciu, ATAC dur la adresa lui Ilie Bolojan: „Dai 25 de miliarde lei pe arme, dar taxezi suplimentar săracii de care nu-ți pasă”
18:09
Adrian Câciu, ATAC dur la adresa lui Ilie Bolojan: „Dai 25 de miliarde lei pe arme, dar taxezi suplimentar săracii de care nu-ți pasă”
POLITICĂ Nicușor Dan, la mănăstirea unde Fundația LEGIONARĂ Ogoranu ține întâlniri anuale. Președintele s-a opus legii anti-extremism
17:29
Nicușor Dan, la mănăstirea unde Fundația LEGIONARĂ Ogoranu ține întâlniri anuale. Președintele s-a opus legii anti-extremism
Mediafax
Melania Trump i-a trimis o scrisoare personală lui Vladimir Putin. Ce i-a transmis
Digi24
Unde s-a oprit Putin înainte de a merge în Alaska. Orașul a fost fondat de către prizonierii trimiși în Gulag
Cancan.ro
Maria de la Insula Iubirii a făcut-o lată la dream date! După ce soțul a înșelat-o cu Oana Monea, concurenta şi-a făcut de cap cu ispita Cătălin
Prosport.ro
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
Adevarul
Pățania unui contabil care a lucrat doi ani pentru o firmă fără cont bancar
Mediafax
Horoscop 16 august 2025. Surprize financiare, provocări în dragoste și decizii de carieră
Click
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor
Wowbiz
Ultimele cuvinte pe care interpreta de muzică din Timișoara a mai apucat să le scrie înaintă să moară! Ți se rupe sufletul. Câtă durere
Antena 3
Nimeni n-a auzit de a doua cea mai bogată femeie din lume, care are o avere de peste 80 de miliarde de euro
Digi24
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat la 224 de ani de închisoare. De ce a fost acuzat
Cancan.ro
Ce susțin că făceau, de fapt, polițiștii din Prahova acuzați că au bătut o femeie. Femeia ar fi fost lovită cu pumnii și trasă de păr
Ce se întâmplă doctore
Iubita lui Mircea Badea a făcut furori într-un costum de baie minuscul! Arată senzațional la plajă
observatornews.ro
Vremea la extreme. Cod portocaliu de caniculă în vest, cod galben de furtuni în mai multe judeţe
StirileKanalD
Ce speră Volodimir Zelenski să obțină după summit-ul din Alaska dintre Trump și Putin
KanalD
Alexandra a murit în Italia, după ce a căzut de la 200 de metri înălțime, împreună cu colegul ei. Tânăra româncă avea doar 34 de ani
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
VIDEO – Frustrarea unui proprietar de Toyota. Și-a dus furia pe TikTok
Descopera.ro
Ceva cu o formă CIUDATĂ a fost găsit în Cosmos
Capital.ro
A murit cel mai iubit actor. Toată lumea deplânge dispariția sa: Suntem profund întristați
Evz.ro
Căldură sufocantă în următoarele ore. Temperaturile vor atinge un prag critic
A1
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Stirile Kanal D
Summit-ul Trump-Putin din Alaska s-a încheiat. Ce decizii cruciale au luat cei doi lideri. "Suntem de acord că securitatea Ucrainei trebuie asigurată"
Kfetele
Nicușor Dan nu a fost prezent la ceremoniile organizate la Constanța, de Ziua Marinei! Care este motivul și unde s-a aflat președintele României, în acest timp?
RadioImpuls
Ioana Tufaru a ajuns din nou la spital, după ce i s-a făcut rău pe stradă: „Sper să trec cu bine peste toate!”. Ce i-au spus medicii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Descopera.ro
Este adevărat că râsul poate să vindece?
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 680. Israelul ar avea nevoie de 100.000 de rezerviști pentru a cuceri orașul Gaza
11:11
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 680. Israelul ar avea nevoie de 100.000 de rezerviști pentru a cuceri orașul Gaza
SPORT Mihai Rotaru a dezvăluit DISCUȚIA avută cu Gigi Becali și a anunțat: „E un om rău și asta îl caracterizează”
11:10
Mihai Rotaru a dezvăluit DISCUȚIA avută cu Gigi Becali și a anunțat: „E un om rău și asta îl caracterizează”
VIDEO Pastila lui Cristoiu de la ora 10:00 | Alaska: Acordul e gata, dar Trump și Putin au convenit să nu-l oficializeze ca să nu pară că sar peste Zelenski
10:28
Pastila lui Cristoiu de la ora 10:00 | Alaska: Acordul e gata, dar Trump și Putin au convenit să nu-l oficializeze ca să nu pară că sar peste Zelenski
FINANCIAR Agenția Fitch reconfirmă ratingul României la BBB minus. Perspectiva rămâne una negativă/Datoria publică, scăpată de sub control?
10:27
Agenția Fitch reconfirmă ratingul României la BBB minus. Perspectiva rămâne una negativă/Datoria publică, scăpată de sub control?
EXTERNE „Ai impresia că sunt două lumi complet diferite”. Un expert în limbajul non-verbal traduce gesturile lui Donald Trump
09:46
„Ai impresia că sunt două lumi complet diferite”. Un expert în limbajul non-verbal traduce gesturile lui Donald Trump
SPORT Cum a ajuns fostul atacant al lui Dinamo la UTA. „L-am vrut într-o combinație mai mare”
09:36
Cum a ajuns fostul atacant al lui Dinamo la UTA. „L-am vrut într-o combinație mai mare”