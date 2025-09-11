A fost arestat traficantul de influență prins în flagrant când lua 60.000 de EURO pentru a interveni în favoarea afaceristului Jean Tucan

Cristinel Militaru, traficant de influență ex-cadru din Ministerul Apărării, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în urma deciziei magistraților Curții de Apel București. Acesta intervenise în favoarea afaceristului Jean Tucan, trimis în judecată pentru deturnare de fonduri europene. Ca om care a lucrat în Armată, Cristinel Militaru susținea că avea conexiuni în sfera politică, o structură informativă și „agenți paraleli”.

De asemenea, promitea pretinse intervenții la Tribunalul București, DNA și EPPO. Decizia de joi a instanței nu este definitivă. Fostul cadru militar a fost săltat recent de anchetatorii DNA pentru trafic de influență în Justiție în urma unui flagrant delict. Investigatorul sub acoperire s-a pretins a fi un „apropiat” al omului de afaceri Jean Tucan.

Fostul cadru militar pretindea că are conexiuni

Jean Tucan a fost trimis în judecată de Parchetul European pentru că ar fi deturnat fonduri europene destinate unui port turistic de agrement pentru a-și construi un imobil. Mihai Militaru, într-o întâlnire cu un investigator DNA sub acoperire, s-a dat drept șeful procurorilor europeni din România. El susținea că putea colecta date din dosarele aflate pe rolul EPPO și al DNA, potrivit surselor judiciare.

Militaru i-ar fi promis investigatorului că va interveni pe lângă un judecător de la Tribunalul București, unde se judecă dosarul EPPO care îl vizează pe omul de afaceri Tucan. Pentru acest lucru, Mihai Cristinel Militaru ar fi cerut 180.000 de euro, plătiți în tranșe de câte 15.000 de euro pe durata unui an.

Persoana care s-a dat drept apropiat al omului de afaceri trimis în judecată de EPPO s-ar fi întâlnit cu Militaru și o altă femeie din anturajul acestuia pe parcursul zilei de 10 septembrie, tot într-un complex turistic din Tulcea. I-a adus prima tranșă de 60.000 de euro.

Investigatorul sub acoperire i-a dat 60.000 de euro

A fost prins în flagrant la momentul la care anchetatorul DNA i-au propus suma de 60.000 de euro drept primă tranșă pentru a i-o oferi acestuia. Prinderea în flagrant delict a lui Militaru ar fi avut loc miercuri după-amiază, în jurul orei 17. Crezând că anchetatorul DNA chiar era colaborator al afaceristului constănțean Jean Paul Tucan, Militaru a acceptat „mita”.

Era însoțit de către Ionuț Lăzărescu și Luminița Stavarache, persoane pe care acesta „le numește agenți ai structurii informative fictive pe care o conduce”, potrivit surselor autorului.

Ionuț Lăzărescu era șofer al lui Mihail-Cristinel Militaru și persoana care „transportă documentele folosite de către susnumit în activitatea de convingere a cumpărătorilor de influență cu privire la posibilitățile sale reale de traficare a influenței asupra unor funcționari publici”.

Luminița Stavarache era persoana prin intermediul căreia se realiza „comunicarea telefonică cu investigatorul sub acoperire”.

Prins în flagrant

La data de 10.09.2025, în jurul orei 15:22, fostul cadru din MApN s-a întâlnit cu investigatorul sub acoperire în complexul turistic Razelm Luxury Resort situat pe raza comunei Jurilovca, județul Tulcea. Cei doi s-au așezat la aceeași masă și au discutat. După aproximativ 5 minute fostul militar a chemat-o în încăpere și pe apropiata sa. I-a cerut să ia banii pe care investigatorul sub acoperire îi avea într-o geantă de mână.

Suspecta a luat de la investigatorul sub acoperire suma de 60.000 de euro. A introdus banii într-un rucsac de culoare maro după care a părăsit încăperea. În momentul în care inculpatul Mihail-Cristinel Militaru și suspecții Luminița Stavarache și Ionuț Lăzărescu s-au reîntâlnit în curtea complexului turistic menționat, organele de cercetare penală i-au luat în surprindere. Rucsacul în care se găsea suma de 60.000 de euro era la Luminița Stavarache

Procurorii DNA susțin că în zilele de 29 august și 4 septembrie 2025, inculpatul ar fi pretins de la un martor suma de 180.000 de euro la schimbul influențării unor judecători de la Tribunalul București pentru a obține o soluție favorabilă într-un dosar al omului afaceri Jean Tucan trimis în judecată de Parchetul European (EPPO).

