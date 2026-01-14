Adrian Toni Neacșu: “Grupul de lucru pe Justiție al lui Bolojan se ține de glume. A propus excluderea Președintelui României, Guvernului și ministrului Justiției din numirea procurorilor. Amatorii sunt conduși de un USR-rist”

Grupul de lucru pe justiție de la Guvern vrea să excludă președintele, Guvernul și Ministerul Justiției din procedura de numire a șefilor DNA, DIICOT și Parchetului General, acuză Toni Neacșu, avocat și fost membru al CSM. „Grupul de lucru special pe legile justiției al Guvernului se ține de glume”, spune Neacsu.

Președintele, Guvernul și ministrul Justiției, aproape eliminați din procedură

Potrivit lui Toni Neacșu, ultima variantă discutată în grupul de lucru prevede schimbări radicale în procedura de numire a procurorilor-șefi ai DNA, DIICOT și a procurorului general al României.

„Ultima nefăcută e o propunere pentru numirea procurorilor șefi ai DNA, DIICOT și a procurorului general al României din care președintele Republicii, Guvernul și Ministrul Justiției sunt excluși aproape cu totul”, susține avocatul.

Concret, ministrul Justiției ar putea înainta propunerile de numire către președinte doar după obținerea unui aviz conform din partea Secției pentru procurori a CSM, aviz care ar deveni obligatoriu.

„Practic, cei 5 procurori din CSM ar deține monopolul numirilor la vârful parchetelor”, afirmă Neacșu.

Deși critică modul în care a apărut propunerea, Neacșu declară că, în principiu, susține eliminarea politicului din numirile la vârful parchetelor și cere aplicarea imediată a noilor reguli.

„Vreau să spun că eu sunt perfect de acord cu aceste modificări, ba chiar aș vrea să se aplice și numirilor actuale, astfel încât atât Radu Marinescu cât și Nicușor Dan (politicieni) să fie săriți din schemă”, scrie avocatul. Motivația sa este una legată de independența reală a magistraților. „Vreau parchete nepolitizate, pentru ca nu există independență când scaunul tău îl datorezi politicienilor”, subliniază Toni Neacșu, adăugând că independența nu trebuie să fie doar declarativă: „Păi să fie și în realitate”.

El susține că membrii grupului de lucru ar fi fost induși în eroare de un reprezentant al Secției pentru procurori a CSM.

„Vă asigur că amatorii din aceasta comisie (e condusă de un USR-ist) s-au lăsat păcăliți de un domn din secția CSM pentru procurori, care declarativ pare de-al lor, dar care în realitate trage sforile ca puterea de decizie să îi revină”, acuză Neacșu.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Bolojan a convocat Comitetul pentru revizuirea legilor Justiției, în plin scandal de plagiat al ministrului Radu Marinescu

Bolojan nu îi cere demisia ministrului Marinescu: „Sunt lucruri din urmă cu 15-20 de ani. Nu am date să judec situația”

Adrian Toni Neacșu confirmă scenariul Gândul: “Președintele numește un ministru interimar la Justiție, care poate fi și Ilie Bolojan”