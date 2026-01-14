Prima pagină » Știri politice » Bolojan a convocat Comitetul pentru revizuirea legilor Justiției, în plin scandal de plagiat al ministrului Radu Marinescu

Bolojan a convocat Comitetul pentru revizuirea legilor Justiției, în plin scandal de plagiat al ministrului Radu Marinescu

14 ian. 2026, 10:18, Știri politice
Bolojan a convocat Comitetul pentru revizuirea legilor Justiției, în plin scandal de plagiat al ministrului Radu Marinescu

Comitetul pentru revizuirea legilor Justiției se întrunește miercuri, de la ora 14:00, la Palatul Victoria, pentru a discuta ce modificări pot aduce la pachetul de legi care guvernează sistemul judiciar, într-un moment în care justiția se află din nou în centrul atenției. 

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, acuzat că și-a plagiat teza de doctorat

Acum, scena Justiției este marcată de un scandal care îl are în centru pe ministrul justiției, Radu Marinescu. Conform unei investigații ale jurnalistei Emilia Șercan, peste jumătate din teza sa de doctorat în Drept ar conține secvențe de text preluate din alte lucrări fără citare. Analiza arată că aproximativ 56-57% din cele 247 de pagini ale lucrării ar fi plagiate.

Ministrul neagă acuzațiile și spune că teza a fost redactată „în conformitate cu normele și legislația aplicabile la acel moment” și că a respectat standardele de etică și calitate științifică, cu evaluarea lucrării de profesorul coordonator, comisia de doctorat și CNATDCU.

PSD îl susține pe Marinescu și spun că acuzațiile sunt o „manevră politică. În același timp, marți seară, premierul Ilie Bolojan a declarat că discuțiile cu ministrul au vizat faptul că acuzațiile se referă la un demers din urmă cu 15-20 de ani și a subliniat că o entitate independentă ar trebui să clarifice situația.

„Lucrurile de care este acuzat nu s-au întâmplat în mandatul de ministru, ci acum 15-20 de ani și încerc să-mi evaluez colegii după ceea ce fac în mandatul de ministru”, a spus Bolojan.

CSM cere Guvernului să deblocheze concursurile de admitere în magistratură

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a lansat marți un apel public către Guvern să redeschidă concursurile de admitere în magistratură, competițiile prin care se aduc noi judecători în sistem. Aceste concursuri sunt blocate pe tot anul 2026, din cauza unei legi fiscale adoptate la finalul anului trecut.

Potrivit Secției pentru judecători din CSM, sistemul judiciar se confruntă cu un deficit grav de personal. În ianuarie 2026, aproximativ 15% din posturile de judecător erau vacante, adică 751 locuri neocupate dintr-un total de 5070, informează Consiliul. Această lipsă afectează funcționarea instanțelor și timpii de soluționare a dosarelor.

A început lupta pentru șefia marilor parchete

Mandatele șefilor Parchetului General și Direcției Naționale Anticorupție (DNA) expiră pe 30 martie 2026, iar Radu Marinescu – ministrul Justiției – a declanșat procedura de numire a șefilor marilor parchete. Selecția procurorilor se va desfășura în perioada 8 ianuarie – 2 martie 2026 – și ministrul Justiției va trimite către Nicușor Dan, ulterior, propunerile de numire la șefia marilor parchete.

Potrivit legii 303/ 2002, etapele care urmează sunt bine stabilite.

  • Ministrul Justiției declanșează procedura și este publicat calendarul.
  • Procurorii care doresc să se înscrie pentru respectivele funcții au 40 de zile pentru a intra în concurs.
  • Procurorii care îndeplinesc condițiile legale susțin un interviu în fața unei comisii constituite prin ordin de ministrul Justiției
  • Ministrul Justiției face selecția, în urma interviurilor.
  • Ministrul Justiției trimite propunerile motivate către Secția de Procurori a CSM pentru emiterea avizului.
  • În cazul unui aviz pozitiv de la CSM, Ministrul Justiției trimite propunerile către Președintele României, Nicușor Dan.
  • În cazul unui aviz negativ de la CSM, Ministrul Justiției organizează un nou interviu exclusiv cu candidatul care a primit avizul negativ, poate continua cu aceeași propunere sau o poate retrage, urmând a declanșa o nouă procedură de selecție în maximum 60 de zile de la retragerea propunerii inițiale.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Prună și Năsui fac apel pentru reformarea USR: „Cade în patima vechilor partide. USR devine ceea ce am criticat”
11:20
Prună și Năsui fac apel pentru reformarea USR: „Cade în patima vechilor partide. USR devine ceea ce am criticat”
PROIECT DE LEGE Primăriile sunt somate de Ministerul Dezvoltării să se înscrie pe ghiseul.ro, altfel nu vor mai primi bani
09:32
Primăriile sunt somate de Ministerul Dezvoltării să se înscrie pe ghiseul.ro, altfel nu vor mai primi bani
FLASH NEWS Mircea Dinescu ştie ce armă românească l-ar convinge pe Donald Trump să nu mai atace Groenlanda: „Să scot din traistă pîinea, slana, ceapa”
09:26
Mircea Dinescu ştie ce armă românească l-ar convinge pe Donald Trump să nu mai atace Groenlanda: „Să scot din traistă pîinea, slana, ceapa”
FLASH NEWS Ministrul Radu Miruță a explicat de ce schimbă SPP cu STB: “Câteodată prefer să fac asta”
08:45
Ministrul Radu Miruță a explicat de ce schimbă SPP cu STB: “Câteodată prefer să fac asta”
DEZVĂLUIRI După ce a sărit rândul la spital, prefectul de Argeș, Ioana Făcăleață, apare într-un nou scandal cu bani publici. Mai multe primării din județ au contracte cu firma înființată chiar de „șefa județului”
05:30
După ce a sărit rândul la spital, prefectul de Argeș, Ioana Făcăleață, apare într-un nou scandal cu bani publici. Mai multe primării din județ au contracte cu firma înființată chiar de „șefa județului”
REACȚIE Oana Ţoiu condamnă reprimarea violentă a manifestațiilor din Iran și dă asigurări că există planuri de urgență pentru evacuarea cetățenilor români
20:08
Oana Ţoiu condamnă reprimarea violentă a manifestațiilor din Iran și dă asigurări că există planuri de urgență pentru evacuarea cetățenilor români
Mediafax
„Nu suntem de vânzare”. Cum trăiesc oamenii din Groenlanda atenția globală și presiunile marilor puteri
Digi24
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga regiune în haos. „Iranul nu este Siria”
Cancan.ro
Cătălin Măruță se luptă cu datorii de peste 1 milion de euro! După ce Pro TV l-a dat afară, ies la iveală alte probleme
Prosport.ro
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Adevarul
Reforma făcută din pix în Poliție și Armată, bombă cu ceas, avertizează experții: „Vor fi tot mai multe cazuri grave ca cel din Caracal”
Mediafax
China a înregistrat un excedent comercial record de aproape 1.200 de miliarde de dolari în 2025
Click
Prăjitura românească preferată de turiștii străini. Mulți români nici măcar nu au auzit de ea, dar e extrem de apreciată și delicioasă
Digi24
Cum a ademenit o fostă profesoară sute de bărbați să lupte în Ucraina: Este „unul dintre cei mai importanți recrutori” ai Rusiei
Cancan.ro
De ce susține Gabriela Cristea că a plecat Cătălin Măruță de la PRO TV! L-a dat de gol
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Antonia în costum de baie. Artista a avut probleme de sănătate, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce au descoperit jurnaliștii Top Gear după 16.000 km cu Dacia Bigster: „Aceasta este cea mai…”
Descopera.ro
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Descopera.ro
De ce nu trebuie să iei decizii atunci când ești stresat și grăbit?
EXTERNE Emisarii lui Donald Trump vor să meargă la Moscova pentru a discuta pacea din Ucraina. Witkoff și Kushner speră la o întâlnire cu Putin
11:53
Emisarii lui Donald Trump vor să meargă la Moscova pentru a discuta pacea din Ucraina. Witkoff și Kushner speră la o întâlnire cu Putin
FLASH NEWS Iranul promite răzbunare în cazul unui atac al americanilor. Surse: „Dacă SUA intervin, vom ataca bazele sale din regiune”
11:49
Iranul promite răzbunare în cazul unui atac al americanilor. Surse: „Dacă SUA intervin, vom ataca bazele sale din regiune”
SPORT Știm lotul cu care tricolorii atacă EHF EURO 2026! Când va juca naționala de handbal masculin
11:46
Știm lotul cu care tricolorii atacă EHF EURO 2026! Când va juca naționala de handbal masculin
ECONOMIE INS: Rata anuală a inflaţiei a fost de 9,7%, în decembrie 2025. Energia electrică s-a scumpit cu aproximativ 61%
11:31
INS: Rata anuală a inflaţiei a fost de 9,7%, în decembrie 2025. Energia electrică s-a scumpit cu aproximativ 61%
SPORT Clubul din Superligă cu unii dintre cei mai fanatici suporteri, scos la vânzare chiar înainte de startul campionatului. Câți bani vor acționarii
11:27
Clubul din Superligă cu unii dintre cei mai fanatici suporteri, scos la vânzare chiar înainte de startul campionatului. Câți bani vor acționarii
FLASH NEWS Sorina Pintea, fost ministru al Sănătății, află miercuri dacă scapă sau nu de condamnarea la închisoare. ÎCCJ a amânat de trei ori decizia
11:02
Sorina Pintea, fost ministru al Sănătății, află miercuri dacă scapă sau nu de condamnarea la închisoare. ÎCCJ a amânat de trei ori decizia

Cele mai noi

Trimite acest link pe