Bolojan a convocat Comitetul pentru revizuirea legilor Justiției, în plin scandal de plagiat al ministrului Radu Marinescu

Comitetul pentru revizuirea legilor Justiției se întrunește miercuri, de la ora 14:00, la Palatul Victoria, pentru a discuta ce modificări pot aduce la pachetul de legi care guvernează sistemul judiciar, într-un moment în care justiția se află din nou în centrul atenției.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, acuzat că și-a plagiat teza de doctorat

Acum, scena Justiției este marcată de un scandal care îl are în centru pe ministrul justiției, Radu Marinescu. Conform unei investigații ale jurnalistei Emilia Șercan, peste jumătate din teza sa de doctorat în Drept ar conține secvențe de text preluate din alte lucrări fără citare. Analiza arată că aproximativ 56-57% din cele 247 de pagini ale lucrării ar fi plagiate.

Ministrul neagă acuzațiile și spune că teza a fost redactată „în conformitate cu normele și legislația aplicabile la acel moment” și că a respectat standardele de etică și calitate științifică, cu evaluarea lucrării de profesorul coordonator, comisia de doctorat și CNATDCU.

PSD îl susține pe Marinescu și spun că acuzațiile sunt o „manevră politică”. În același timp, marți seară, premierul Ilie Bolojan a declarat că discuțiile cu ministrul au vizat faptul că acuzațiile se referă la un demers din urmă cu 15-20 de ani și a subliniat că o entitate independentă ar trebui să clarifice situația.

„Lucrurile de care este acuzat nu s-au întâmplat în mandatul de ministru, ci acum 15-20 de ani și încerc să-mi evaluez colegii după ceea ce fac în mandatul de ministru”, a spus Bolojan.

CSM cere Guvernului să deblocheze concursurile de admitere în magistratură

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a lansat marți un apel public către Guvern să redeschidă concursurile de admitere în magistratură, competițiile prin care se aduc noi judecători în sistem. Aceste concursuri sunt blocate pe tot anul 2026, din cauza unei legi fiscale adoptate la finalul anului trecut.

Potrivit Secției pentru judecători din CSM, sistemul judiciar se confruntă cu un deficit grav de personal. În ianuarie 2026, aproximativ 15% din posturile de judecător erau vacante, adică 751 locuri neocupate dintr-un total de 5070, informează Consiliul. Această lipsă afectează funcționarea instanțelor și timpii de soluționare a dosarelor.

A început lupta pentru șefia marilor parchete

Mandatele șefilor Parchetului General și Direcției Naționale Anticorupție (DNA) expiră pe 30 martie 2026, iar Radu Marinescu – ministrul Justiției – a declanșat procedura de numire a șefilor marilor parchete. Selecția procurorilor se va desfășura în perioada 8 ianuarie – 2 martie 2026 – și ministrul Justiției va trimite către Nicușor Dan, ulterior, propunerile de numire la șefia marilor parchete.

Potrivit legii 303/ 2002, etapele care urmează sunt bine stabilite.

Ministrul Justiției declanșează procedura și este publicat calendarul.

Procurorii care doresc să se înscrie pentru respectivele funcții au 40 de zile pentru a intra în concurs.

Procurorii care îndeplinesc condițiile legale susțin un interviu în fața unei comisii constituite prin ordin de ministrul Justiției

Ministrul Justiției face selecția, în urma interviurilor.

Ministrul Justiției trimite propunerile motivate către Secția de Procurori a CSM pentru emiterea avizului.

În cazul unui aviz pozitiv de la CSM , Ministrul Justiției trimite propunerile către Președintele României, Nicușor Dan.

, Ministrul Justiției trimite propunerile către Președintele României, Nicușor Dan. În cazul unui aviz negativ de la CSM, Ministrul Justiției organizează un nou interviu exclusiv cu candidatul care a primit avizul negativ, poate continua cu aceeași propunere sau o poate retrage, urmând a declanșa o nouă procedură de selecție în maximum 60 de zile de la retragerea propunerii inițiale.

RECOMANDAREA AUTORULUI