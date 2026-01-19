CAB respinge și a doua cerere de desființare a Comitetului pentru Legile Justiției. Toni Neacșu: „Silvia Uscov și-a asumat o luptă în numele altora”

Curtea de Apel București a respins a doua cerere de desființare a Comitetului pentru Legile Justiției, înființat la Guvern. Contestația depusă de avocata Silvia Uscov împotriva deciziei premierului. Instanța a stabilit că avocat AUR nu are calitatea procesuală de a contesta în instanță constituirea grupului de lucru de la Guvern pe legile Justiției, fiind luată în considerare o excepție ridicată în sala de judecată de reprezentanții Executivului.

„Admite excepția lipsei calității procesuale active. Respinge cererea ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă. Respinge cererea de intervenție accesorie formulată de Lupea Nicodim Eugen ca neîntemeiată. Admite cererile de intervenție accesorie formulate de Cancelaria Prim-ministrului, Asociația Forumul Judecătorilor din România, Asociația Voci pentru Democrație și Justiție și Asociația Declic. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare”, se arată în decizia instanței.

Silvia Uscov a reacționat aproape imediat după decizia CAB și a anunțat că va depune recurs argumentând că „cetățeanul trebuie respectat și consultat în astfel de decizii și trebuie să aibă posibilitatea de a se opune măsurilor guvernamentale ilegale”.

Toni Neacsu: „Silvia Uscov și-a asumat o luptă juridică în numele altora”

Avocatul Toni Neacsu a remarcat că deși mai multe asociații profesionale din sistemul judiciar au criticat public constituirea acestui grup, niciuna nu a ales să intervină în proces în sprijinul reclamantei. În schimb, unele dintre aceste organizații au depus intervenții de susținere a Guvernului.

„E respinsă și a doua cerere de suspendare a Deciziei 574/19.12.2025 privind înființarea Grupului pentru justiție al lui Ilie Bolojan.

De data asta pe lipsa de calitate procesuală activă a avocatului care a introdus acțiunea, Silvia Uscov.

Nu pot să nu observ că deși unele asociații profesionale din justiție ( pe lângă Declic) au intervenit în dosar în favoarea Guvernului, nici una, deși în public au criticat aspru inființarea acestui grup ca nelegală, nu a gasit de cuviință sa intervină în favoarea reclamantei. Nici CSM, care tocmai a anunțat că nu va mai participa la lucrările grupului de lucru.

Altfel spus, Silvia Uscov și-a asumat o luptă juridică în numele altora, care stau deoparte”, scrie Toni Neacsu pe Facebook.

