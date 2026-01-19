Prima pagină » Justiție » CAB respinge și a doua cerere de desființare a Comitetului pentru Legile Justiției. Toni Neacșu: „Silvia Uscov și-a asumat o luptă în numele altora”

CAB respinge și a doua cerere de desființare a Comitetului pentru Legile Justiției. Toni Neacșu: „Silvia Uscov și-a asumat o luptă în numele altora”

19 ian. 2026, 12:41, Justiție
CAB respinge și a doua cerere de desființare a Comitetului pentru Legile Justiției. Toni Neacșu: „Silvia Uscov și-a asumat o luptă în numele altora”

Curtea de Apel București a respins a doua cerere de desființare a Comitetului pentru Legile Justiției, înființat la Guvern. Contestația depusă de avocata Silvia Uscov împotriva deciziei premierului. Instanța a stabilit că avocat AUR nu are calitatea procesuală de a contesta în instanță constituirea grupului de lucru de la Guvern pe legile Justiției, fiind luată în considerare o excepție ridicată în sala de judecată de reprezentanții Executivului.

Admite excepția lipsei calității procesuale active. Respinge cererea ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă. Respinge cererea de intervenție accesorie formulată de Lupea Nicodim Eugen ca neîntemeiată. Admite cererile de intervenție accesorie formulate de Cancelaria Prim-ministrului, Asociația Forumul Judecătorilor din România, Asociația Voci pentru Democrație și Justiție și Asociația Declic. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare”, se arată în decizia instanței.

Silvia Uscov a reacționat aproape imediat după decizia CAB și a anunțat că va depune recurs argumentând că „cetățeanul trebuie respectat și consultat în astfel de decizii și trebuie să aibă posibilitatea de a se opune măsurilor guvernamentale ilegale”.

Toni Neacsu: „Silvia Uscov și-a asumat o luptă juridică în numele altora”

Avocatul Toni Neacsu a remarcat că deși mai multe asociații profesionale din sistemul judiciar au criticat public constituirea acestui grup, niciuna nu a ales să intervină în proces în sprijinul reclamantei. În schimb, unele dintre aceste organizații au depus intervenții de susținere a Guvernului.

„E respinsă și a doua cerere de suspendare a Deciziei 574/19.12.2025 privind înființarea Grupului pentru justiție al lui Ilie Bolojan.
De data asta pe lipsa de calitate procesuală activă a avocatului care a introdus acțiunea, Silvia Uscov.
Nu pot să nu observ că deși unele asociații profesionale din justiție ( pe lângă Declic) au intervenit în dosar în favoarea Guvernului, nici una, deși în public au criticat aspru inființarea acestui grup ca nelegală, nu a gasit de cuviință sa intervină în favoarea reclamantei. Nici CSM, care tocmai a anunțat că nu va mai participa la lucrările grupului de lucru.
Altfel spus, Silvia Uscov și-a asumat o luptă juridică în numele altora, care stau deoparte”, scrie Toni Neacsu pe Facebook.

Avocatul Toni Neacsu: „Cele 2 tabere din Curtea Constituțională s-au împăcat pentru că prin expertizele depuse la dosar s-a dovedit ca Guvernul și Ilie Bolojan i-au mințit”. Ce arată documentele

Toni Neacșu explică de ce noua amânare a CCR pe legea pensiilor magistraților nu va mai provoca valuri de revoltă și acuzații politice

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Dorian Popa a ajuns la Tribunal flancat de bodyguarzi și bandajat la nas. Judecat pentru că a condus sub influența substanțelor interzise
12:54
Dorian Popa a ajuns la Tribunal flancat de bodyguarzi și bandajat la nas. Judecat pentru că a condus sub influența substanțelor interzise
SCANDAL Scandal uriaș de corupție în Europa, la o zi după preluarea președinției UE. „Luptătorul anticorupție” din Cipru, dat de gol de propria familie într-o înregistrare video. Care sunt acuzațiile
15:02
Scandal uriaș de corupție în Europa, la o zi după preluarea președinției UE. „Luptătorul anticorupție” din Cipru, dat de gol de propria familie într-o înregistrare video. Care sunt acuzațiile
DEZVĂLUIRI Fost șef al DNA, alt „erou Recorder”, dă vina pe Klaus Iohannis pentru rezultatele luptei anticorupție: ”Mi s-a spus că oamenii politici au nevoie de liniște”
15:53, 17 Jan 2026
Fost șef al DNA, alt „erou Recorder”, dă vina pe Klaus Iohannis pentru rezultatele luptei anticorupție: ”Mi s-a spus că oamenii politici au nevoie de liniște”
DEZVĂLUIRI Judecătoarea Raluca Moroșanu, „eroina” Recorder, a fost exclusă din două dosare în decurs de o lună, după comentariile de la conferința CAB
14:42, 17 Jan 2026
Judecătoarea Raluca Moroșanu, „eroina” Recorder, a fost exclusă din două dosare în decurs de o lună, după comentariile de la conferința CAB
CONTROVERSĂ (VIDEO) O instanță din Australia stabilește: clătitele sunt „arme ofensive”
14:32, 17 Jan 2026
(VIDEO) O instanță din Australia stabilește: clătitele sunt „arme ofensive”
FLASH NEWS Avocatul Toni Neacsu: „Cele 2 tabere din Curtea Constituțională s-au împăcat pentru că prin expertizele depuse la dosar s-a dovedit ca Guvernul și Ilie Bolojan i-au mințit”. Ce arată documentele
12:54, 17 Jan 2026
Avocatul Toni Neacsu: „Cele 2 tabere din Curtea Constituțională s-au împăcat pentru că prin expertizele depuse la dosar s-a dovedit ca Guvernul și Ilie Bolojan i-au mințit”. Ce arată documentele
Mediafax
ANM a emis luni o nouă serie de avertizări meteorologice care actualizează și prelungesc alertele anterioare
Digi24
Trump, scrisoare năucitoare adresată premierului norvegian: „Nu mă mai simt obligat să mă gândesc exclusiv la pace”
Cancan.ro
Cătălin Măruță s-a angajat la concurență?! Ar începe noul job de la 1 martie 2026 și Mihai Morar l-a dat de gol
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
Semne că Vladimir Putin are în vedere invadarea unei țări NATO în 2026, într-o ultimă încercare de a-și consolida moștenirea
Mediafax
Două trenuri de mare viteză au deraiat în Spania. Cel puțin 39 de persoane au murit/ MAE verifică dacă sunt români printre victime
Click
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
Cancan.ro
Mario Iorgulescu a fost CAPTURAT. Avem prima reacție
Ce se întâmplă doctore
Cine este Călin Donca, concurentul controversat de la Survivor 2026! Trăiește în lux alături de familia lui. Cum a făcut primii bani?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
Descopera.ro
De ce bărbații preferă femei mai tinere? Este simplu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Descopera.ro
O singură noapte de somn ar putea prezice riscul pentru peste 100 de boli
VIDEO Un copil de 12 ani a fost prins la volan de polițiști după ce a furat o mașină și a condus-o din Sibiu până în Hunedoara
13:44
Un copil de 12 ani a fost prins la volan de polițiști după ce a furat o mașină și a condus-o din Sibiu până în Hunedoara
AUTO Codul Rutier 2026 | Greșeala banală care poate aduce o amendă de peste 1.600 de lei. E lege
13:32
Codul Rutier 2026 | Greșeala banală care poate aduce o amendă de peste 1.600 de lei. E lege
FLASH NEWS Putin, invitat de Trump să se alăture „Consiliului pentru pace” pentru Gaza
13:28
Putin, invitat de Trump să se alăture „Consiliului pentru pace” pentru Gaza
CONTROVERSĂ Liderii europeni și președintele Zelenski discută despre politicile „imprevizibile“ ale lui Trump într-un grup de chat. Când se „activează“ de obicei „Grupul de la Washington“ și cine face parte din el
13:28
Liderii europeni și președintele Zelenski discută despre politicile „imprevizibile“ ale lui Trump într-un grup de chat. Când se „activează“ de obicei „Grupul de la Washington“ și cine face parte din el
SPORT Alexandru Chipciu, semnal de alarmă după Dinamo – U Cluj: „Din ce am văzut, ce s-a jucat până acum a fost hochei”
13:19
Alexandru Chipciu, semnal de alarmă după Dinamo – U Cluj: „Din ce am văzut, ce s-a jucat până acum a fost hochei”
REACȚIE Cătălin Predoiu, lăudat de Banca Centrală Europeană după scandalul cu bancnote false din recuzita de film
13:16
Cătălin Predoiu, lăudat de Banca Centrală Europeană după scandalul cu bancnote false din recuzita de film

Cele mai noi

Trimite acest link pe