20 nov. 2025, 17:53, Justiție
CCR a schimbat pentru 10 decembrie termenul de judecare a legii care prevede creșterea taxelor de la 1 ianuarie. Inițial, termenul era 21 ianuarie

Curtea Constituțională a României (CCR) a anunțat joi că a preschimbat pentru 10 decembrie termenul de judecare a contestației la legea care prevede majorarea taxelor. Solicitarea a fost făcută de Guvern, în condițiile în care termenul fixat inițial de Curte era 21 ianuarie 2026, la trei săptămâni după data la care legea ar fi trebuit să intre în vigoare.

UPDATE: CCR a transmis, joi după-amiază, că termenul pentru ședința de judecare a sesizării de neconstituționalitate asupra Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative a fost preschimbat pentru 10 decembrie. Acesta fusese stabilit inițial pentru 21 ianuarie.

UPDATE: Premierul a semnat în urma cu câteva minute cererea de preschimbare a termenului la CCR.

UPDATE:  Guvernul va solicita CCR preschimbarea termenului de 21 ianuarie 2026 stabilit pentru judecarea contestației la Legea privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative, adoptată marți de Parlament”, transmite purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

UPDATE:  Cei de la CCR au făcut o greșeală și au transmis aceeași dată pentru ambele termene. Se pare că proiectul de lege care include taxele locale și auto va fi judecat pe 21 ianuarie, nu pe 4 februarie cum a fost dat prima oară.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Judecătorii Curții Constituționale strică planurile Guvernului, care voia să crească taxele locale și taxele auto, de la 1 ianuarie 2026. CCR a stabilit termenul de judecată pentru această lege pe data de 4 februarie, astfel că aceasta nu va putea intra în vigoare.

”Sesizare de neconstituționalitate asupra Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative – Termen ședință de judecată – 4 februarie 2026”, scrie în comunicatul Curții Constituționale.

Proiectul a fost contestat la Curtea Constituțională

După asumarea răspunderii Guvernului, pe 8 septembrie 2025, 28 de senatori ai AUR au formulat o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative, iar în data de 9 septembrie 2025, un grup format din 57 de deputați aparținând AUR, S.O.S. România și POT au formulat sesizare de neconstituționalitate asupra aceleiași legi.

După ce CCR a examinat criticile de neconstituționalitate formulate de autorii obiecției de neconstituționalitate, a admis parțial obiecția de neconstituționalitate. În raport cu alte critici formulate, Curtea Constituțională a constatat că toate celelalte dispoziții din lege sunt constituționale.

Bolojan a trimis proiectul de lege privind pensiile magistraților la CSM pentru avizare – SURSE

