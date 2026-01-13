Prima pagină » Justiție » CSM cere Guvernului să deblocheze concursurile de admitere în magistratură. „Există riscul diminuării numărului de judecători prin plecări voluntare”

13 ian. 2026, 17:41, Justiție
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a lansat un apel public către Guvern să redeschidă concursurile de admitere în magistratură, competițiile prin care se aduc noi judecători în sistem. Aceste concursuri sunt blocate pe tot anul 2026, din cauza unei legi fiscale adoptate la finalul anului trecut.

Potrivit Secției pentru judecători din CSM, sistemul judiciar se confruntă cu un deficit grav de personal. În ianuarie 2026, aproximativ 15% din posturile de judecător erau vacante, adică 751 locuri neocupate dintr-un total de 5070, informează Consiliul. Această lipsă afectează funcționarea instanțelor și timpii de soluționare a dosarelor.

„Adoptarea imediată a acestor măsuri se impune cu atât mai mult în contextul actual din sistemul judiciar, caracterizat de creșterea exponențială a volumului de activitate, aspecte ignorate de puterea executivă, deşi Consiliul a semnalat public de mai multe ori situaţia resurselor umane şi a solicitat implementarea de măsuri legislative pentru ocuparea posturilor vacante. Iar în condiţiile actuale, caracterizate de instabilitatea statutului magistratului şi atacuri repetate la adresa corpului profesional din partea celorlalte puteri în stat şi a unor reprezentanţi mass-media, există riscul diminuării în continuare a numărului de judecători prin plecări voluntare din sistemul judiciar”, scrie CSM în comunicat. 

CSM: „Instanțele românești se află pe primul loc în Uniunea Europeană ca volum de activitate”

CSM atrage atenția că instanțele românești sunt cele mai încărcate din Uniunea Europeană, cu aproape 3,6 milioane de dosare înregistrate doar în 2025. Volumul mare de muncă, combinat cu lipsa de judecători, pune presiune pe sistem.

Un alt semnal de alarmă este situația unor tribunale unde judecătorii rămași trebuie să rezolve mult peste media de dosare. În unele cazuri, într-o instanță cu patru sau cinci posturi aprobate, doar unu sau trei judecători sunt disponibili pentru activitate.

„Astfel, instanţele din România se află pe primul loc în Uniunea Europeană ca volum de activitate, în cursul anului 2025 fiind înregistrate aproximativ 3,6 milioane de dosare pe rolul instanţelor judecătoreşti, care au fost gestionate în condiţiile unui deficit de judecători situat în jurul procentului de 20% pe tot parcursul anului de referinţă.

Totodată, trebuie conştientizat că potrivit statisticii întocmite de Consiliu, în România 49 de judecătorii funcţionează în sistem de avarie,  încărcătura pe judecător fiind în cazul multora dintre acestea peste încărcătura medie la nivel naţional, astfel cum s-a evidenţiat în documentul ataşat. Astfel, dintr-o schemă aprobată de 4 – 5 posturi de judecător, în cadrul unora dintre aceste instanţe sunt efectiv în funcţie între 1 – 3 judecători, cu consecinţa afectării profunde a eficienţei actului de justiţie şi a duratei procedurilor derulate”, atrag atenția judecătorii.

CSM spune că suspendarea concursurilor nu este justificată, mai ales că alte domenii esențiale — precum sănătatea și educația — au primit derogări pentru a-și continua examenele de angajare. Consiliul cere ca justiția să fie tratată la fel, dat fiind rolul ei vital pentru cetățeni.

Mai mult, CSM avertizează că tensiunile din justiție și atacurile la adresa magistraților pot determina plecări din sistem. Dacă rămân fără surse de recrutare, instanțele riscă să piardă și alți judecători deja în funcție.

CSM:” Încheiem 2025 cu atacuri la adresa Justiției, ambalate sub eticheta „reformei”. Lozincile au înlocuit soluțiile”

CSM a trimis către Nicușor Dan și Ilie Bolojan rezultatele chestionarului prin care judecătorii contrazic dezvăluirile Recorder

