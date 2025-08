CSM reacționează după știrea în care șefa instituției a declarat că o pensie de 11.000 de lei e mică. „Poate fi uşor să extragi numai ce agreezi”

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a reacționat, luni, față de știrea scoasă dintr-un amplu interviu acordat de șefa instituției cu privire la situația sistemului judiciar, în care se pune accentul pe declarațiile cu privire la pensiile magistraților.

Reprezentanții CSM au transmis precizări după știrea publicată din interviul acordat de președinta instituției, după întâlnirea de la Palatul Cotroceni organizată la inițiativa șefului statului.

Potrivit CSM, din amplul interviu acordat de președintele CSM, vineri, 1 august 2025, cu durata de peste o oră, a fost difuzat un montaj audio-video fracționat, de câteva minute, în care nu au fost difuzate toate aspectele detaliate de președinta Elena Costache.

Potrivit Digi24, șefa CMS a susținut că o pensie de 11.000 de lei este mică și că nu va accepta pachetul de austeritate anunțat de guvern, presupunând creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani și o pensie care va fi 70% din salariul net al magistratului.

„Ar trebui să fac un calcul mic, nu l-am făcut încă. Acum o să îmi asum și un răspuns direct – da, mi se pare puțin și o să vă spun și de ce mi se pare puțin. Haideți să vedem cât e un salariu mediu. La nivel de Curte de Apel, NET lunar: 20.000 de lei, are o virgulă… 346; Tribunal: 17.948; Judecătorie: 16.157. Să aplicăm 70% din aceste sume. Ar fi 11.309 lei pensie. În ce condiții? Ca să ieși la pensie cu această pensie, ce înseamnă? La ce vârstă? 65 de ani. Dom’le, eu nu am nevoie să fac nimic ca judecător. Eu nu pot, după ce judec un dosar, să mă duc să îmi deschid un birou de consultanță de avocatură și să acord consultații juridice și să mai câștig niște bani. Și atunci toată lumea a fost de acord: să nu picăm în acest păcat al comparațiilor care nu-și au rostul. Din toate punctele de vedere suntem unici, nu am de ce să mă feresc de acest cuvânt”, potrivit declarațiilor titrate.