Curtea de Apel București dă undă verde Comitetului pentru Justiție al lui Bolojan

Curtea de Apel București a tranșat joi una dintre cele mai sensibile dispute apărute în jurul inițiativei premierului Ilie Bolojan privind reforma justiției. Instanța a respins cererea de suspendare a activității Comitetului de analiză a legislației din domeniul justiției, menținând astfel în funcțiune structura contestată dur de o parte a magistraților.

Instanța a admis excepțiile lipsei calității procesuale pasive în cazul Guvernului României și al Secretariatului General al Guvernului, motiv pentru care cererea formulată împotriva acestor instituții a fost respinsă ca fiind introdusă împotriva unor pârâți fără calitate procesuală. În același timp, cererea de suspendare a fost respinsă ca neîntemeiată.

„Soluția pe scurt: Respinge excepția lipsei calității de reprezentant al dnei Elena Radu pentru reclamanta CASD, ca neîntemeiată. Respinge excepțiile lipsei calității procesuale active și lipsei de interes a reclamantei, ca neîntemeiate. Admite excepțiile lipsei calității procesuale pasive a pârâților Guvernul României și Secretariatul General al Guvernului. Respinge cererea formulată în contradictoriu cu pârâții Guvernul României și Secretariatul General al Guvernului, ca fiind introdusă împotriva unor persoane fără calitate procesuală pasivă. Respinge cererea de suspendare a executării Deciziei nr.574/2025 formulată în contradictoriu cu pârâtul PRIM-MINISTRUL ROMÂNIEI, ca neîntemeiată. Admite cererile de intervenție accesorie formulate în interesul pârâtului de către intervenientele Asociația FORUMUL JUDECĂTORILOR DIN ROMÂNIA, Asociația VOCI PENTRU DEMOCRAȚIE ȘI JUSTIȚIE, Cancelaria Prim-Ministrului, Asociația DECLIC și Asociația FUNKY CITIZENS. Anulează cererea de intervenție accesorie în interesul pârâților formulată de intervenienta Panioglu Daniela. Cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare. Recursul se depune la Curtea de Apel București – Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal. Pronunțată azi, 15.01.2026, prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa instanței.”, se arată în minuta ședinței.

