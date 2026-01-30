Prima pagină » Justiție » Curtea de Apel București urmează să se pronunțe asupra cererilor de suspendare a actelor de numire a judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș

30 ian. 2026, 07:40, Justiție
Vineri, 30 ianuarie, se așteaptă decizia de la Curtea de Apel București (CAB), în cazul cererilor depuse la finalul lui 2025, de avocata Silvia Uscov privind suspendarea actelor de numire a judecătorilor Mihai Busuoic și Dacian Dragoș.

Decizia a fost amânată pe 16 ianuarie, atunci când s-a amânat și cea în cazul pensiilor de serviciu a magistraților, pentru data de 30 ianuarie, relatează News.ro.

La finalul lui 2025, avocata Silvia Uscov a cerut Curții de Apel București suspendarea executării decretului prezidențial de numire a lui Dacian Curtea de Apel București urmează să se pronunțe asupra cererilor de suspendare a actelor de numire a judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș.

Pronunțarea în aceste cazuri a fost amânată de două ori, iar în dosar se afla și o cerere de recuzare a judecătoarei Olimpiea Crețeanu, respinsă însă ca neîntemeiată.

Cu aproape trei săptămâni în urmă, avocata Silvia Uscov a inițiat noi acțiuni la Curtea de Apel București împotriva judecătorilor Mihai Busuioc și Dacian Dragoș, solicitând de această dată nu doar suspendarea, ci și anularea actelor administrative de numire a celor doi la CCR. În cazul lui Dacian Dragoș, termenul a fost stabilit pentru 10 februarie, în timp ce pentru Mihai Busuioc nu a fost încă fixată o dată.

Avocata a invocat faptul că aceștia nu ar îndeplini condițiile de 18 ani vechime în specialitatea juridică în învățământul superior.

„Eu cred că atât sesizarea referitoare la Dacian Dragoş, cât şi cea referitoare la Mihai Busuioc vor fi respinse. Una ca inadmisibilă, privindu-l pe Busuioc, cealaltă ca neîntemeiată”, a declarat Tudorel Toader pentru sursa citată.

ostul judecător CCR a explicat că sesizarea în cazul lui Mihai Busuioc este inadmisibilă, întrucât acesta a fost numit printr-o hotărâre a Senatului şi, ca atare, nu poate fi contestată.

„În 2010, a fost adoptată Legea 177. Prin legea aceea, hotărârile Parlamentului puteau fi supuse controlului de constituţionalitate, dar nu de legalitate. Şi nu orice hotărâre, ci doar cele cu caracter normativ. Cele cu caracter individual nu pot fi contestate la CCR. De aceea spuneam că sesizarea care vizează hotărârea Senatului privindu-l pe Mihai Busuioc este inadmisibilă”, a mai precizat Tudorel Toader.

Universitatea Babeș-Bolyai a emis un comunicat pentru Dacian Dragoș

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca preciza, într-un comunicat de presă, că profesorul universitar Dacian Dragoş este angajatul instituţiei de învăţământ superior din anul 2002, ocupând, pe rând, funcţiile didactice de asistent, lector, conferenţiar şi profesor universitar.

„UBB îşi exprimă ferm dezaprobarea faţă de lansarea în spaţiul public a unor susţineri vădit neîntemeiate, menite doar să fragilizeze statutul şi autoritatea unei entităţi fundamentale a statului de drept – Curtea Constituţională –, demers care nu serveşte consolidării democraţiei şi care nu trebuie promovat”, menţiona instituţia.

