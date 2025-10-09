Fostul primar general Sorin Oprescu ar putea scăpa cu o pedeapsă mai mică. Magistrații Curții de Apel București au decis, joi, să accepte cererea lui Sorin Oprescu de revizuire a condamnării.

ACTUALIZARE 13.00: Judecătorii Curții de Apel i-au redus pedeapsa lui Sorin Oprescu cu un an, de la 10 ani și 8 luni de închisoare la 9 ani și 8 luni de închisoare.

Judecătorii Curții de Apel au anulat condamnarea pentru abuz în serviciu

Magistrații au luat act de faptul că una dintre infracțiunile pentru care a fost condamnat, abuzul în serviciu, a fost dezincriminat prin decizii ale Curții Constituționale (CCR). Astfel, judecătorii au anulat condamnarea lui pentru această infracțiune.

Oprescu a cerut reducerea pedepsei de 10 ani și 8 luni, invocând mai multe decizii CCR referitoare la abuzul în serviciu. Medicul, pus sub control judiciar în Grecia, susține că fapta pentru care a fost condamnat a fost dezincriminată între timp.

Oprescu a invocat mai multe decizii ale CCR

Fostul primar general Sorin Oprescu a primit joi o pedeapsă mai mică, după ce a cerut reducerea sentinței de 10 ani și 8 luni, invocând mai multe decizii CCR referitoare la abuzul în serviciu. Fostul edil, pus sub control judiciar în Grecia, susține că fapta pentru care a fost condamnat a fost dezincriminată între timp. Magistrații de la Curtea de Apel din Capitală i-au acceptat cererea. Astfel, aceștia au decis ca noua pedeapsă să fie de 9 ani și 8 luni de închisoare, o pedeapsă semnificativ mai mică decât cea decisă inițial de judecători.

