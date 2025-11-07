Înalta Curte de Casație și Justiție acuză oameni politici, grupuri de presiune și formatori de opinie afiliați că încearcă să destabilizeze ordinea de drept din România. Un comunicat oficial al instituției spune că cei implicați au orchestrat o campanie de incitare la ură a populației împotriva judecătorilor prin vehicularea mai multor informații false.

Într-un comunicat oficial, ÎCCJ spune că instigarea populației împotriva judecătorilor prin stigmatizare profesională și campanii de incitare la ură, a fost declanșată după sesizarea Curții Constituționale de către Secțiile Unite ale Înaltei Curți privind pensiile magistraților. Instanța supremă explică faptul că această sesizare a fost deturnată în spațiul public prin vehicularea de informații false și interpretări tendențioase.

Scopul acestor manipulări, se arată în comunicat, este crearea unei emoții publice puternice și distorsionarea percepției asupra sistemului judiciar. Prin acțiuni coordonate, campania a alimentat ura socială și neîncrederea în justiție, folosind un limbaj care culpabilizează magistrații pentru acte jurisdicționale care, în realitate, respectă strict cadrul legal.

