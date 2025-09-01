Tudor Duma, zis Maru, cunoscut ca dealer al lui Vlad Pascu, a fost trimis în judecată în cazul morţii unui tânăr de 20 de ani care s-a drogat în garajul locuinţei sale. Duma va fi plasat în arest la domiciliu, în baza unei decizii luate luni de Tribunalul Bucureşti. Maru a fost arestat preventiv în aprilie 2025, însă acum instanţa a înlocuit măsura cu cea a arestului la domiciliu.

Potrivit judecătorilor, Duma este obligat să se prezinte în faţa judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei ori de câte ori este chemat, având interdicţie să comunice cu doi martori în dosar.

Dealerul lui Vlad Pascu poate contesta decizia Tribunalului Capitalei

Decizia Tribunalului Capitalei poate fi contestată în 48 de ore atât de procurori, cât şi de inculpat. Alături de Maru, a fost trimisă în judecată şi o tânără acuzată că i-a vândut victimei 12-18 comprimate de metadonă, un drog de mare risc. Aceasta se afla sub tratament, ajungând să ridice în aceeaşi zi 100 de astfel de pastile, pe bază de prescripţie medicală, de la un centru pentru asistenţă integrată a adulţilor.

Potrivit portalului instanţelor de judecată, pe durata arestului la domiciliu, inculpatul este obligat să se prezinte în faţa judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemat şi are interdicţie să comunice, direct sau indirect, cu doi martori în cauză.

Instanţa atrage atenţia inculpatului că, în cazul în care încalcă obligaţiile care îi revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive.

Ce se întâmplă cu tânăra de 27 ani acuzată că i-a vândut victimei droguri de mare risc

Potrivit DIICOT, cei doi au fost trimişi în judecată, în stare de arest preventiv, pentru punerea la dispoziţie a locuinţei pentru consumul ilicit de droguri sau tolerarea consumului ilicit în locuinţă, deţinere de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept şi trafic de droguri de mare risc, care a avut ca urmare moartea victimei.

Probele au indicat că, în intervalul 14-15 aprilie 2025, inculpatul recidivist a pus la dispoziţia unui tânăr, cu stiinţă, garajul imobilului în care locuieşte, pentru consumul de droguri de mare risc (metadonă), urmat de moartea victimei pe 15 aprilie. Cercetările au dovedit că femeia de 27 de ani, cunoscând dependenţa victimei, i-a spus că urmează să ridice comprimatele de Metadonă şi că îi poate vinde o parte dintre ele.

Maru făcea live-uri pe TikTok în timp ce victimele agonizau

Dealerul lui Vlad Pascu, Tudor Duma, a fost acuzat că făcea live-uri pe Tik Tok în timp ce victima agoniza, după consumul drogurilor de mare risc. Tânărul de 20 de ani a fost găsit mort în locuinţa lui Tudor Duma, din sectorul 2. Dosarul a fost înaintat spre soluţionare Tribunalului Bucureşti.

Maru a făcut parte din anturajul lui Vlad Pascu. Duma a fost condamnat, în 18 noiembrie 2024, de Tribunalul Bucureşti, la 4 ani şi 3 luni de închisoare pentru de trafic de droguri de risc în formă continuată, deţinere, fără drept, de droguri risc şi mare risc în vederea consumului propriu, în formă continuată şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, decizia nefiind finitivă. Tânărul s-a filmat când a intrat în Spitalul Floreasca pentru a căuta medicamente cu care să se drogheze.

