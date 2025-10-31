Un nou caz de corupție la nivel înalt se îndreaptă spre tribunal. Direcția Națională Anticorupție informează că vicepreședintele CJ Brașov, acuzat de abuz în serviciu în cazul angajării unor membrii în consiliul de administrație, a fost plasat sub control judiciar.

Procurorii din cadrul DNA – Serviciul Teritorial Brașov au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, începând cu 30 octombrie 2025, față de Șerban Todorică Constantin, vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov și președinte al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul (ADIDAJ) Brașov, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu.

Todorică e acuzat că a viciat procedura de numire a doi membri în Consiliul de Administraţie al companiei „Apa Braşov” pentru a avea control integral asupra resurselor companiei.

Datele și probele din ordonanța procurorilor

În perioada 20 martie 2024 – 18 septembrie 2025, prin încălcarea prevederilor legale, inculpatul Șerban Todorică Constantin ar fi viciat procedura de numire a doi membri ai Consiliului de Administrație ai Companiei Apa Brașov SA (Cocoș Liviu și Țop Ferghete Florentina Carmen, inculpați în cauză) cu scopul de a dobândi controlul asupra resurselor gestionate de companie. Pentru obținerea acestui deziderat, inculpatul l-ar fi angajat în cadrul ADIDAJ Brașov (autoritatea tutelară a Companiei) pe Dragomir Liviu, pe care mai apoi l-ar fi numit președinte al comisiei de selecție a membrilor.

Ulterior, inculpatul Șerban Todorică Constantin, în mod direct și indirect, ar fi exercitat acțiuni de menținere a controlului asupra activității Companiei Apa Brașov SA și prin vicierea procedurii de selecție a directorului general al companiei, funcție ocupată, în cele din urmă, în mod nelegal, de inculpatul Cocoș Liviu. Pentru desfășurarea procedurii, ar fi fost încheiat, prin cumpărare directă, un contract având ca obiect achiziția de servicii de recrutare a unui expert care ar fi conlucrat pentru a îndeplini scopul infracțional și care ar fi efectuat întreaga selecție.â

Ancheta duce la directorul interimat al SC Compania Apa Braşov SA, Liviu Cocoș

Prejudiciul reținut, până la acest moment, este de 65.561,5 lei, respectiv plata indemnizației directorului general în lunile iulie și august 2025, precum și onorariul expertului desemnat pentru selecția directorului general.

Potrivit Digi24.ro, ancheta care îl vizează pe vicepreşedintele CJ Braşov are legătură cu un dosar în care directorul interimar al SC Compania Apa Braşov SA, Liviu Cocoş, este acuzat de trafic de influenţă. Cocoș este suspectat că a promis foloase necuvenite unei firme care se ocupă de recrutarea de resurse umane, cu condiția ca aceasta să participe la desemnarea sa ca director general al Companiei Apa Braşov SA.

