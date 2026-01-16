„Eroul” Recorder, Laurențiu Beșu, descoperit că nu îndeplinea condițiile legale ca să fie magistrat, susține că a fost verificat

După apariția documentelor care arată că nu a fost 5 ani polițist judiciar ca să poată deveni magistrat, ”eroul” Recorder, Laurențiu Beșu, se apără spunând că a fost verificat. Beșu a intrat într-o structură militară (DGPI), incompatibilă cu activitatea de ofițer de poliție judiciară.

Laurențiu Beșu a publicat un mesaj pe pagina sa de Facebook în care explică că admiterea sa în magistratură a fost verificată de comisia de organizare și validată de Consiliul Superior al Magistraturii. El precizează că toate documentele depuse, inclusiv adeverințe de la Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu și DGPI, atestau vechimea sa ca ofițer de poliție judiciară, deși activitatea sa în DGPI este incompatibilă cu funcția.

„M-am înscris la examenul de admitere în magistratură organizat de Consiliul Superior al Magistraturii în cursul anului 2010 și am depus toată documentația indicată în regulamentul de organizare, inclusiv adeverințe eliberate de Inspectoratul General al Poliției Române – Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu și Direcția Generală de Informații și Protecție Internă ce atestau vechimea mea ca ofițer de poliție judiciară.”

El mai explică că verificarea și validarea au fost realizate de forurile competente: „Îndeplinirea condițiilor pentru participarea la concurs a fost verificată de către membrii comisiei de organizare care au constatat îndeplinite condițiile. Promovarea concursului a fost validată de Consiliul Superior al Magistraturii.”

Beșu : ”Toate declarațiile mele corespund adevărului”

Judecătorul susține că toate declarațiile date înainte și după dobândirea calității de magistrat sunt corecte și că atacurile recente ar avea scopul de a-i discredita imaginea: „Toate declarațiile pe propria răspundere date înainte de a dobândi calitatea de magistrat dar și după dobândirea acestei calități corespund adevărului. Parcursul meu profesional reflectă aspirațiile mele de aplicare a legii în spiritul și litera ei, indiferent de condițiile în care mi-am desfășurat activitatea.”

De asemenea, el a respins și acuzațiile legate de modul în care și-ar fi exprimat opiniile juridice în instanță: „Afirmația doamnei președinte a Curții de Apel București în sensul că am fost deranjat de faptul că mi s-a solicitat să-mi argumentez opiniile juridice este total neadevărată. În realitate, eu reproșându-i că la întâlnirile de practică neunitară nu ni se permite să ne expunem punctele de vedere până la capăt, suntem întrerupți, nu ni se permite să argumentăm opiniile ce nu erau agreate de conducerea instanței.”

Beșu clarifică scopul activității sale: remedierea deficiențelor sistemului judiciar

În încheiere, Laurențiu Beșu a transmis că toate declarațiile sale au avut ca scop îmbunătățirea sistemului judiciar și recâștigarea încrederii populației, fără scopuri personale

„Îi asigur pe toți cei care au urmărit documentarul realizat de jurnaliștii de la Recorder că cele afirmate de mine sunt reale, au avut ca scop remedierea problemelor din justiție și recâștigarea încrederii populației de către sistemul judiciar, fără a urmări o agendă ascunsă sau un câștig personal”, a încheiat Laurențiu Beșu.

