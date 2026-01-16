Prima pagină » Justiție » „Eroul” Recorder, Laurențiu Beșu, descoperit că nu îndeplinea condițiile legale ca să fie magistrat, susține că a fost verificat

„Eroul” Recorder, Laurențiu Beșu, descoperit că nu îndeplinea condițiile legale ca să fie magistrat, susține că a fost verificat

16 ian. 2026, 20:14, Justiție
„Eroul” Recorder, Laurențiu Beșu, descoperit că nu îndeplinea condițiile legale ca să fie magistrat, susține că a fost verificat

După apariția documentelor care arată că nu a fost 5 ani polițist judiciar ca să poată deveni magistrat, ”eroul” Recorder, Laurențiu Beșu, se apără spunând că a fost verificat. Beșu a intrat într-o structură militară (DGPI), incompatibilă cu activitatea de ofițer de poliție judiciară.

Laurențiu Beșu a publicat un mesaj pe pagina sa de Facebook în care explică că admiterea sa în magistratură a fost verificată de comisia de organizare și validată de Consiliul Superior al Magistraturii. El precizează că toate documentele depuse, inclusiv adeverințe de la Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu și DGPI, atestau vechimea sa ca ofițer de poliție judiciară, deși activitatea sa în DGPI este incompatibilă cu funcția.

M-am înscris la examenul de admitere în magistratură organizat de Consiliul Superior al Magistraturii în cursul anului 2010 și am depus toată documentația indicată în regulamentul de organizare, inclusiv adeverințe eliberate de Inspectoratul General al Poliției Române – Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu și Direcția Generală de Informații și Protecție Internă ce atestau vechimea mea ca ofițer de poliție judiciară.”

El mai explică că verificarea și validarea au fost realizate de forurile competente: Îndeplinirea condițiilor pentru participarea la concurs a fost verificată de către membrii comisiei de organizare care au constatat îndeplinite condițiile. Promovarea concursului a fost validată de Consiliul Superior al Magistraturii.”

Beșu: ”Toate declarațiile mele corespund adevărului”

Judecătorul susține că toate declarațiile date înainte și după dobândirea calității de magistrat sunt corecte și că atacurile recente ar avea scopul de a-i discredita imaginea: „Toate declarațiile pe propria răspundere date înainte de a dobândi calitatea de magistrat dar și după dobândirea acestei calități corespund adevărului. Parcursul meu profesional reflectă aspirațiile mele de aplicare a legii în spiritul și litera ei, indiferent de condițiile în care mi-am desfășurat activitatea.

De asemenea, el a respins și acuzațiile legate de modul în care și-ar fi exprimat opiniile juridice în instanță: Afirmația doamnei președinte a Curții de Apel București în sensul că am fost deranjat de faptul că mi s-a solicitat să-mi argumentez opiniile juridice este total neadevărată. În realitate, eu reproșându-i că la întâlnirile de practică neunitară nu ni se permite să ne expunem punctele de vedere până la capăt, suntem întrerupți, nu ni se permite să argumentăm opiniile ce nu erau agreate de conducerea instanței.”

Beșu clarifică scopul activității sale: remedierea deficiențelor sistemului judiciar

În încheiere, Laurențiu Beșu a transmis că toate declarațiile sale au avut ca scop îmbunătățirea sistemului judiciar și recâștigarea încrederii populației, fără scopuri personale

Îi asigur pe toți cei care au urmărit documentarul realizat de jurnaliștii de la Recorder că cele afirmate de mine sunt reale, au avut ca scop remedierea problemelor din justiție și recâștigarea încrederii populației de către sistemul judiciar, fără a urmări o agendă ascunsă sau un câștig personal”, a încheiat Laurențiu Beșu.

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Citește și

DEZVĂLUIRI “Eroul” Recorder Laurențiu Beșu nu avea vechimea necesară să intre în magistratură, arată documentele. Cu toate acestea, fostul polițist judiciar, ofițer DIPI, după scandalul Rezist, a abandonat roba de judecător și s-a făcut procuror
17:10
“Eroul” Recorder Laurențiu Beșu nu avea vechimea necesară să intre în magistratură, arată documentele. Cu toate acestea, fostul polițist judiciar, ofițer DIPI, după scandalul Rezist, a abandonat roba de judecător și s-a făcut procuror
FLASH NEWS Tudorel Toader, fost ministru al Justiției, după ce CCR a amânat a patra oară decizia pe legea pensiilor speciale: „Legea are o deosebită importanță”
11:44
Tudorel Toader, fost ministru al Justiției, după ce CCR a amânat a patra oară decizia pe legea pensiilor speciale: „Legea are o deosebită importanță”
FLASH NEWS Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept cere CCR să constate incompatibilitatea lui Dacian Dragoș. Cum se apără judecătorul
11:25
Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept cere CCR să constate incompatibilitatea lui Dacian Dragoș. Cum se apără judecătorul
NEWS ALERT Curtea de Apel București amână pronunțarea pe numirea judecătorului CCR Dacian Dragoș până pe 30 ianuarie
10:00
Curtea de Apel București amână pronunțarea pe numirea judecătorului CCR Dacian Dragoș până pe 30 ianuarie
FLASH NEWS 🚨 CCR amână a patra oară decizia pe legea pensiilor magistraților. Ședința, reprogramată pe 11 februarie
06:00
🚨 CCR amână a patra oară decizia pe legea pensiilor magistraților. Ședința, reprogramată pe 11 februarie
JUSTIȚIE Expertiza pe care Curtea Supremă de Justiție a trimis-o la CCR arată că, de fapt, Guvernul Bolojan anulează pensiile de serviciu ale magistraților
16:15, 15 Jan 2026
Expertiza pe care Curtea Supremă de Justiție a trimis-o la CCR arată că, de fapt, Guvernul Bolojan anulează pensiile de serviciu ale magistraților
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale
Cancan.ro
Nu o mai recunoaște nimeni. Este grav bolnavă? Apariție șocantă a vedetei TV
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
Scandal într-un avion Wizz Air pe aeroportul din Craiova. Doi pasageri au fost dați jos, deși susțineau că aveau bilete valabile
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
Rețeta grecească pe care puține gospodine o știau. Cum se prepară giouvetsi, un deliciu pentru toate gusturile. VIDEO
Digi24
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public
Cancan.ro
Doliu în familia lui Mădălin Ionescu: 'A sfârșit discret, în somn.' Durere profundă, la doar o zi după ce fosta lui colegă, Nicoleta Drăgușin, a murit
Ce se întâmplă doctore
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Motorsportul studențesc din România urcă pe podiumul european: Locul 1 în 2025
Descopera.ro
Semnalul dat în România la intrarea în Primul Război Mondial
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
Atac cibernetic masiv la Agenția Spațială Europeană! Ce au transmis oficialii ESA?
DEZVĂLUIRI Un fost președinte iranian acuză că SUA și Israel au avut un rol în declanșarea protestelor din Iran/ Trump, încântat de anularea a 800 de execuții
20:16
Un fost președinte iranian acuză că SUA și Israel au avut un rol în declanșarea protestelor din Iran/ Trump, încântat de anularea a 800 de execuții
SANCȚIUNI Trump se proclamă „regele tarifelor vamale” și amenință țările care îi stau în cale pentru a opri anexarea americană a Groenlandei
20:03
Trump se proclamă „regele tarifelor vamale” și amenință țările care îi stau în cale pentru a opri anexarea americană a Groenlandei
SPORT Federația Română de Automobilism, ascensiune spectaculoasă în topul media din 2025
19:48
Federația Română de Automobilism, ascensiune spectaculoasă în topul media din 2025
SCANDAL Scandalul dintre Guda și Năsui continuă dur: „Populism grotesc și dezinformare odioasă”
19:40
Scandalul dintre Guda și Năsui continuă dur: „Populism grotesc și dezinformare odioasă”
DECIZIE Omul de afaceri Nelu Iordache, eliberat din închisoare, după ce i-a fost redusă pedeapsa la jumătate
19:39
Omul de afaceri Nelu Iordache, eliberat din închisoare, după ce i-a fost redusă pedeapsa la jumătate
CONTROVERSĂ Emmanuel Macron a purtat ochelari după ce la ultimul discurs a avut ochiul drept însângerat. Oftalmolog: A suferit o hemoragie
19:12
Emmanuel Macron a purtat ochelari după ce la ultimul discurs a avut ochiul drept însângerat. Oftalmolog: A suferit o hemoragie

Cele mai noi

Trimite acest link pe