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FOTO | Cum arată și cât costă ceasurile de lux din dosarul de corupție de la Autoritatea Rutieră, aflate sub sechestrul DNA

Catalin Lupasteanu
FOTO | Cum arată și cât costă ceasurile de lux din dosarul de corupție de la Autoritatea Rutieră, aflate sub sechestrul DNA
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Anchetatorii DNA i-au deferit justiției pe fostul șef al Autorității Rutiere Române, Cristian Anton, și pe un om de afaceri, împreună cu care „vindea” examene de obținere a atestatelor profesionale de transport, iar sechestrele aplicate în dosar sunt de ordinul sutelor de mii de euro. Totodată, anchetatorii țin sub sechestru și trei ceasuri de lux găsite la perchezițiile de la domiciliul omului de afaceri.

Astfel, potrivit rechizitoriului din dosar, anchetatorii au cerut magistraților, la momentul trimiterii în judecată, menținerea măsurii sechestrului asigurător, atât în faza de Camera Preliminară, cât și în faza de judecată, cu privire la sumele de bani și bunurile care au făcut obiectul acestor măsuri în ceea ce-i privește pe inculpații Cristian Anton și Bogdan Alexandru Radu.

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În cazul lui Cristian Anton, anchetatorii DNA cer menținerea sechestrului asigurător asupra sumei de 115.100 de euro în vederea confiscării speciale.

Mica avere a fostului șef al ARR, sub sechestrul DNA

Totodată, procurorii cer și menținerea măsurii sechestrului asigurător asupra sumelor de 408.120 de euro, 78.300 lei și 8.300 USD- suma de 408.120 de euro reprezentând diferența dintre 523.220 de euro (513 220 de euro + 10.000 de euro) și 115.700 de euro, în vederea confiscării extinse și a garantării plății cheltuielilor judiciare.

În cazul omului de afaceri Bogdan Alexandru Radu, anchetatorii DNA au cerut instanței menținerea sechestrului asigurător asupra sumelor de 15.645 euro, 35.740 de lei și 1.510 de lire sterline.

DNA mai cere judecătorilor și menținerea sechestrului asigurător asupra a 2 ceasuri marca Cartier și 1 ceas marca TAG HEUER.

Este vorba despre ceasurile marca Cartier, model Pasha Seatimer Chronograph Automatic (oțel inoxidabil), seria: 572937MX cu o valoare de piață estimată cuprinsă între 3500 euro și 4500 euro.

Al doilea ceas este tot un Cartier, model Pasha Seatimer Chronograph Automatic (oțel inoxidabil), seria: 562915MX, cu aceeași valoare de piață.

Al treilea ceas este un TAG Heuer, model Formula 1 Calibre 16 Chronograph Automatic (sapphire crystal) are o valoare de piață cuprinsă între 1.500 – 2.200 euro.

Tot în cazul afaceristului DNA, mai cere judecătorilor menținerea sechestrului asigurător asupra imobilului din Râmnicu Vâlcea, Str. Nicolae Iorga, aparținând acestuia și soției sale, valoarea estimată fiind de 163.717, 52 lei. Anchetatorii vor recuperarea sumei de 62.180 de euro, în vederea confiscării speciale, iar restul pentru garantarea executării cheltuielilor judiciare.

Dați pe mâna judecătorilor

Procurorii DNA de la Serviciul Teritorial Cluj l-au deferit justiției, în 20 august, pe Cristian Anton, director general al Autorității Rutiere Române (A.R.R.), pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită în formă continuată (4 acte materiale), folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații care nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații în scopul obținerii de foloase necuvenite în formă continuată (3 acte materiale), constituire a unui grup infracțional organizat.

Alături de acesta va mai fi judecat și Alexandru Bogdan Radu, administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de dare de mită în formă continuată (4 acte materiale), trafic de influență în formă continuată (5 acte materiale), complicitate la folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații care nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații în scopul obținerii de foloase necuvenite în formă continuată (3 acte materiale), constituire a unui grup infracțional organizat.

În rechizitoriul transmis judecătorilor de la Tribunalul București anchetatorii notează că în a doua jumătate a anului 2024, inculpatul Anton Cristian, în calitate de director general al A.R.R., ar fi constituit un grup infracțional organizat, împreună cu inculpații R. B. A., administrator al unei societăți comerciale și D. D. R. I., deținător al unui centru de pregătire profesională, în scopul săvârșirii unor infracțiuni de corupție, în contextul organizării examenelor de obținere a atestatelor profesionale de transport.

De unde veneau sutele de mii de euro în buzunarele lui Anton

Astfel, în schimbul unor sume de bani, membrii grupului ar fi înlesnit promovarea frauduloasă a examenelor organizate de A.R.R., la care inculpatul Anton Cristian era fie membru al comisiei de examinare, fie (începând cu luna noiembrie 2025, când a devenit director general al ARR) desemna membri care facilitau, la rândul lor, promovarea frauduloasă a examenelor care erau organizate în centrele de examinare din județele Arad, Mehedinți și municipiul București.

Ca lider al grupului, inculpatul Anton Cristian ar fi avut următoarele atribuții:

– ar fi coordonat și gestionat activitatea de fraudare a examenelor teoretice și a probei la calculator, prin aceea că ar fi păstrat legătura cu R.B.A. și D.D.R.I. și ar fi primit, de la aceștia, listele cu candidații care au remis sume de bani pentru fraudarea examenului, dar și o parte din sumele de bani colectate de aceștia de la candidați. De asemenea, ar fi dirijat activitatea grupului astfel încât să evite vulnerabilitățile deconspirării;

– în contextul exercitării atribuțiilor de examinator, ar fi permis fraudarea examenului teoretic prin acceptarea ca persoanele desemnate de R.B.A./D.D.R.I. să rezolve proba la calculator în locul candidaților, precum și prin înmânarea foilor cu răspunsurile corecte la proba scrisă a studiului de caz, candidaților aflați pe lista celor care au remis sume de bani în scopul fraudării examenului; ar fi primit de la R.B.A. și D.D.R.I. lista cu persoanele care urmau să fie favorizate în fraudarea examenului;

– în contextul exercitării funcției de director general al A.R.R., ar fi desemnat persoane agreate în comisiile de examinare din locațiile unde exista mediul propice fraudării examenelor, persoane care ar fi permis fraudarea examenelor de către candidații indicați de el sau de ceilalți membri ai grupului.

Examene promovate în lipsă

Cu ocazia examenelor organizate de A.R.R. pentru obținerea atestatelor profesionale de transport în municipiul București (25 octombrie 2025 și 07 martie 2026) și în județul Arad (01 martie 2026), inculpatul Anton Cristian, în calitate de membru în comisiile de examinare, ar fi primit de la R.B.A., suma totală de cel puțin 81.000 euro (67.100 euro la sesiunile din municipiul București și 14.000 euro la sesiunea din județul Arad) pentru ca, în schimb, să asigure promovarea frauduloasă a examenului de către cel puțin 149 de candidați de la care inculpatul R.B.A. primise anterior sume de bani ca urmare a promisiunii că le va facilita promovarea examenului.

În acest sens, inculpatul Anton Cristian ar fi permis ca, la examenele respective, proba la calculator să fie susținută, în locul candidaților favorizați, de către persoane din anturajul lui R.B.A. și le-ar fi remis respectivilor candidați foile cu răspunsurile la proba studiului de caz, în sala de examinare.

În plus, în perioada februarie – martie 2026, inculpatul Anton Cristian ar fi primit suma de 34.000 euro, dintr-un total de 54.800 de euro, de la R.B.A., în legătură cu atribuțiile de serviciu aferente funcției de director general al A.R.R., astfel încât, la examenele desfășurate în județul Mehedinți (21 februarie 2026) și în municipiul București (28 februarie 2026), să desemneze în comisiile de examen membri dispuși să promoveze în mod fraudulos cel puțin 117 candidați de la care inculpatul R.B.A. primise anterior sume de bani.

Fraudarea examenelor ar fi constat în aceea că proba grilă la calculator ar fi fost susținută, în locul candidaților favorizați, de persoane din anturajul lui R.B.A., membrii comisiei le-ar fi remis candidaților răspunsurile la proba teoretică a studiului de caz, în sala de examinare, respectiv le-ar fi permis accesul în sala de examen cu răspunsurile la subiecte.

La data de 17 martie 2026, în timp ce se afla în municipiul București, inculpatul Anton Cristian ar fi acceptat promisiunea lui R.B.A. de a primi diferența de 20.800 de euro (din care 5.000 euro urma să îi fie remisă prin intermediul lui D.D.R.I. și 15.800 de euro direct de către R.B.A.), în schimbul demersurilor descrise anterior, făcute de acesta în vederea fraudării examenelor.

Cu ocazia examenelor anterior menționate, inculpatul R.B.A. ar fi pretins și primit suma totală de cel puțin 196.280 de euro, de la mai mulți candidați (cel puțin 256 candidați), direct sau prin deținători de școli de atestate profesionale, în schimbul promisiunii că va interveni pe lângă membrii comisiilor de examinare, astfel încât respectivii candidați să promoveze examenele în mod fraudulos, în modalitățile descrise anterior.

Cuantumul sumei remise de către candidați ar fi variat între 500 și 1600 euro, în funcție de tipul atestatului. Din total, inculpatul R.B.A. și-ar fi păstrat 62.180 euro, după remiterea către inculpatul Anton Cristian.

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