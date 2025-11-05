Prima pagină » Justiție » Guvernul confirmă dezvăluirea Gândul: Bolojan s-a văzut cu Bogos din Rețeaua Rezerviștilor, dar susține că discuția a durat 15 minute și „nu a avut niciun fel de urmări.” În rechizitoriul DNA, întâlnirea ar fi durat 4 ore

Guvernul confirmă dezvăluirea Gândul: Bolojan s-a văzut cu Bogos din Rețeaua Rezerviștilor, dar susține că discuția a durat 15 minute și „nu a avut niciun fel de urmări.” În rechizitoriul DNA, întâlnirea ar fi durat 4 ore

05 nov. 2025, 18:59, Justiție
Guvernul confirmă dezvăluirea Gândul: Bolojan s-a văzut cu Bogos din Rețeaua Rezerviștilor, dar susține că discuția a durat 15 minute și „nu a avut niciun fel de urmări.” În rechizitoriul DNA, întâlnirea ar fi durat 4 ore

Guvernul confirmă dezvăluirea Gândul cum că Bolojan s-a văzut cu fănel Bogos din Rețeaua Rezerviștilor. Dogioiu, purtătorul de cuvânt al guvernului, susține însă că discuția a durat 15 minute și „nu a avut niciun fel de urmări.” În rechizitoriul DNA, întâlnirea ar fi durat 4 ore.

Gândul a scris în premieră despre dosarul în care apare și numele lui Ilie Bolojan. Premierul și europarlamentarul Rareș Bogdan apar invocați pe larg în dosarul DNA Iași care vizează o întreagă rețea formată din rezerviști, generali, oameni apropiați serviciilor secrete, politicieni și conducători din administrația publică centrală și locală – care ar fi încercat în acest an să îl ajute pe Fănel Bogos ca să îl demită pe șeful DSVSA Vaslui, Mihai Ponea.

Rețeaua” formată din generali, rezerviști din Armată, SIE, SRI și politicieni este la rândul ei compusă din 3 grupuri de interese iar interceptările și relatările din caz susțin că tot scandalul a ajuns și în atenția premierului Bolojan prin intermediul lui Mihai Barbu, șeful PNL Vaslui care este și trezorierul PNL.

Cazul DNA a plecat de la Fănel Bogos, patronul Vanbet SRL, la fermele căruia se găsise în septembrie 2024 un focar de salmonella, motiv pentru care șeful DSVSA, Mihai Ponea, a dispus neutralizarea a 230.000 de păsări.

Pentru că șeful DSVSA a refuzat să-i aprobe lui Bogos dosarul de despăgubire, omul de afaceri a întreprins, “cu sprijinul mai multor persoane și sisteme relaționale de influență”, demersuri pentru a-l schimba din funcție pe directorul executiv al DSVSA Vaslui. Fănel Bogos avea de luat de la DSVSA Vaslui o despăgubire de 13 milioane de lei.

El ar fi apelat la o serie de autorități, foști generali din Armată, servicii secrete, foști procurori, autorități centrale și locale doar pentru a-l schimba din funcție șeful DSVSA, Mihai Ponea.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

(Ep.1) “Rețeaua” formată din generali, rezerviști din Armată, SIE, SRI, lideri PNL și mai mulți oameni de afaceri susține că a ajuns și în biroul lui Ilie Bolojan din Modrogan. Principalul suspect ar fi stat 4 ore în biroul premierului. Intermediarii ar fi luat mită sute de mii de euro și un portbagaj de produse alimentare. Apare invocat și liberalul Rareș Bogdan. „S-a făcut joncțiunea personal direct cu BOLOJAN!”

(Ep. 2) „Rețeaua” formată din generali, rezerviști din Armată, SIE, SRI, lideri PNL – care spune că ar fi ajuns în biroul lui Bolojan, ar fi vrut să demită și procurorul șef DNA: „Mi-ai zis să punem niște tălpi, niște frâne la două persoane! Cu „V”ul ăsta!”

(Ep.3) Călin Georgescu, Laura Codruța Koveși și lideri PSD, șefi de servicii secrete – invocați și ei de „rețeaua” formată din generali, rezerviști din Armată, SIE, SRI, lideri PNL. Gruparea susține că a ajuns în biroul lui Bolojan și voia demiterea șefului DNA

Citește și

EXCLUSIV (Ep.3) Călin Georgescu, Laura Codruța Koveși și lideri PSD, șefi de servicii secrete – invocați și ei de „rețeaua” formată din generali, rezerviști din Armată, SIE, SRI, lideri PNL. Gruparea susține că a ajuns în biroul lui Bolojan și voia demiterea șefului DNA
18:56
(Ep.3) Călin Georgescu, Laura Codruța Koveși și lideri PSD, șefi de servicii secrete – invocați și ei de „rețeaua” formată din generali, rezerviști din Armată, SIE, SRI, lideri PNL. Gruparea susține că a ajuns în biroul lui Bolojan și voia demiterea șefului DNA
EXCLUSIV (Ep.1) “Rețeaua” formată din generali, rezerviști din Armată, SIE, SRI, lideri PNL și mai mulți oameni de afaceri susține că a ajuns și în biroul lui Ilie Bolojan din Modrogan. Principalul suspect ar fi stat 4 ore în biroul premierului. Intermediarii ar fi luat mită sute de mii de euro și un portbagaj de produse alimentare. Apare invocat și liberalul Rareș Bogdan. „S-a făcut joncțiunea personal direct cu BOLOJAN!”
16:06
(Ep.1) “Rețeaua” formată din generali, rezerviști din Armată, SIE, SRI, lideri PNL și mai mulți oameni de afaceri susține că a ajuns și în biroul lui Ilie Bolojan din Modrogan. Principalul suspect ar fi stat 4 ore în biroul premierului. Intermediarii ar fi luat mită sute de mii de euro și un portbagaj de produse alimentare. Apare invocat și liberalul Rareș Bogdan. „S-a făcut joncțiunea personal direct cu BOLOJAN!”
LEGE Victimele violenţei domestice sunt SCUTITE de taxele de timbru la divorţ şi partaj
13:07
Victimele violenţei domestice sunt SCUTITE de taxele de timbru la divorţ şi partaj
ULTIMA ORĂ Ministrul Justiției, prima reacție după eliberarea lui Sebastian Vlădescu și Ionuț Costea. Ce spune oficialul despre recuperarea prejudiciilor
12:44
Ministrul Justiției, prima reacție după eliberarea lui Sebastian Vlădescu și Ionuț Costea. Ce spune oficialul despre recuperarea prejudiciilor
CONTROVERSĂ După faptă și răsplată. USR vrea Avocat al Poporului un donator care a oferit 24.000 de euro în campania lui Nicușor Dan. Mai este și beneficiar de “pensie nesimțită”
12:41
După faptă și răsplată. USR vrea Avocat al Poporului un donator care a oferit 24.000 de euro în campania lui Nicușor Dan. Mai este și beneficiar de “pensie nesimțită”
JUSTIȚIE Dosar de proxenetism pe numele unui polițist din Târgu-Jiu. Omul legii se bucura de protecție din partea șefilor săi
11:58
Dosar de proxenetism pe numele unui polițist din Târgu-Jiu. Omul legii se bucura de protecție din partea șefilor săi
Mediafax
A murit Emeric Ienei. Legendarul antrenor avea 88 de ani
Digi24
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în biroul său. Edilul spune că sunt făcute cu AI
Cancan.ro
De ce a murit Emeric Ienei? Boala grea care l-a măcinat pe fostul mare antrenor
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Adevarul
Retragerea militarilor americani din România, dar nu și din Polonia, explicată de un analist polonez: „E vorba de bani”
Mediafax
Cea mai mare colonie cu pânză de păianjeni din lume, analizată de un profesor de la Universitatea Sapientia din Transilvania
Click
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Digi24
Nume noi în anturajul lui Călin Georgescu. Rețeaua de influență care s-ar fi lăudat că încearcă să îl scoată din țară
Cancan.ro
Cum s-a aprins scânteia dintre Denise Rifai și Dan Alexa. După '40 de întrebări', acțiunea s-a mutat la...
Ce se întâmplă doctore
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine cum arăt”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Descopera.ro
Cum faci paste PERFECTE: Trucul simplu confirmat științific!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude o bătaie puternică la uşă....
Descopera.ro
Astronauții chinezi au mâncat prima friptură făcută în spațiu
EXTERNE 🚨 Premierul francez lansează procedura de SUSPENDARE a site-ului Shein pentru comercializare de păpuși sexuale cu înfățișare infantilă și arme
18:53
🚨 Premierul francez lansează procedura de SUSPENDARE a site-ului Shein pentru comercializare de păpuși sexuale cu înfățișare infantilă și arme
EVENIMENT Ce l-a UCIS pe „Nea Imi”. Afecțiunile din cauza cărora LEGENDARUL Jenei a pierdut marele meci
18:45
Ce l-a UCIS pe „Nea Imi”. Afecțiunile din cauza cărora LEGENDARUL Jenei a pierdut marele meci
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 6 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
18:10
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 6 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
UTILE Avalanșă de noutăți pe HBO Max în noiembrie
17:53
Avalanșă de noutăți pe HBO Max în noiembrie
ANUNȚ Distrigaz OPREȘTE furnizarea gazelor naturale în Sectorul 4. Zeci de mii de bucureșteni rămân fără alimentare
17:36
Distrigaz OPREȘTE furnizarea gazelor naturale în Sectorul 4. Zeci de mii de bucureșteni rămân fără alimentare
CONTROVERSĂ Ungurii, bulgarii, acum și frații moldoveni râd și ne dau exemplu negativ. Premierul Moldovei, Alexandru Munteanu: „Situația în România este cu mult mai rea decât la noi în Republica Moldova și asta mă bucură!”
17:28
Ungurii, bulgarii, acum și frații moldoveni râd și ne dau exemplu negativ. Premierul Moldovei, Alexandru Munteanu: „Situația în România este cu mult mai rea decât la noi în Republica Moldova și asta mă bucură!”