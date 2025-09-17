După 3 ani de la condamnarea definitivă, ICCJ suspendă pedeapsa fostului șef CNAS Lucian Duță. A fost admis recursul în casație

După mai bine de trei ani de la condamnarea definitivă pentru o faptă prescrisă dispusă de judecătoarele CAB Daniela Panioglu și Alina Guluțanu, ICCJ a suspendat pedeapsa fostului șef CNAS Lucian Duță. Judecătoarea ICCJ Adriana Ispas a admis în principiu recursul în casație formulat de Duță și a dispus suspendarea executării condamnării până la soluționarea recursului în casație.

Potrivit luju.ro, această decizie – pronunțată miercuri, 17 septembrie 2025, de judecătoarea ICCJ Adriana Ispas – „este o premieră spectaculoasă la Înalta Curte de Casație și Justiție, o decizie sănătoasă pentru respectarea drepturilor fundamentare și pentru realizarea unui act de justiție echitabil, prin care a fost suspendată o condamnare nelegală”.

Judecătoarea Ispas a dispus suspendarea executării pedepsei de către fostul președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), medicul Lucian Duță, condamnat în 25 iulie 2022, de către judecătoarele Daniela Panioglu și Alina Nadia Guluțanu, la 6 ani închisoare pentru o pretinsă luare de mită, faptă care la data condamnării era prescrisă.

„Mai exact, judecătoarea ICCJ Adriana Ispas a admis în principiu recursul în casație, dar a dispus suspendarea executării condamnării lui Lucian Duță până la soluționarea recursului în casație pe fond. Practic, la mai bine de trei ani de la momentul la care a fost condamnat pentru o faptă prescrisă, medicul Lucian Duță vă ieși din penitenciar, așteptând decizia definitivă ca urmare a soluționării recursului în casație”, notează luju.ro.

Hotărârea ICCJ este una în premieră

Hotărârea ICCJ este una în premieră, practica până în momentul de față fiind ca persoana condamnată să rămână în penitenciar pe durata judecării recursului în casație, chiar dacă în final acesta avea să fie admis.

Conform sursei citate, „este un mod de a face justiție cât se poate de sănătos, cu respectarea drepturilor fundamentale, în condițiile în care prin suspendarea executării pedepsei odată cu admiterea în principiu a recursului în casație se evită situațiile în care condamnații mai stăteau câteva luni după gratii, până la soluționarea recursului în casație pe fond în sensul achitării și eliberării lor (a se vedea în acest sens cazurile Robert Roșu sau Cristian Popescu Piedone)”.

Cu alte cuvinte, notează luju.ro, mai erau ținuți câteva luni în detenție pentru a fi apoi achitați definitiv și eliberați. Medicul Lucian Duță este aparat de avocatul Flavius Radu din Baroul București.

Minuta încheierii ICCJ (dosar 1196/12025)

Recursul în casație va fi judecat, potrivit deciziei definitive a ICCJ, în data de 29 octombrie 2025.

„În temeiul art. 440 alin. 4 C.proc.pen., admite în principiu cererea de recurs în casație formulată de inculpatul Duță Nicolae Lucian împotriva deciziei penale nr.1049/A din data de 25 iulie 2022 a Curții de Apel București – Secția I Penală, în dosarul nr. 45188/3/2018 (171/2021).

În baza art. 441 alin. 1 C.proc.pen, suspendă executarea hotărârii atacate până la soluționarea recursului în casație. (…) Dispune punerea în libertate, de îndată, a inculpatului Duță Nicolae Lucian (…) de sub puterea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 3783 din 25.07.2022, emis de Tribunalul București – Secția I Penală în baza sentinței penale nr. 1407/27.11.2020 a Tribunalului București – Secția I Penală, modificata prin decizia penala nr. 1049/A/25.07.2022 a Curții de Apel București – Secția I Penală, dacă nu este arestat în alta cauză.

Trimite cauza în vederea judecării recursului în casație Completului nr. 1. Fixează termen de judecată, în ședință publică, la data de 29.10.2025, cu citarea inculpatului și asigurarea apărării. Definitivă. Pronunțată în ședință publică, astăzi, 17 septembrie 2025”, a decis ICCJ.

