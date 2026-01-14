Prima pagină » Justiție » Șefa CAB a fost „șocată” de intervenția Ralucăi Moroșanu din documentarul Recorder: „M-a surprins extrem de neplăcut”

Șefa CAB a fost „șocată” de intervenția Ralucăi Moroșanu din documentarul Recorder: „M-a surprins extrem de neplăcut”

14 ian. 2026, 14:52, Justiție
Șefa CAB a fost „șocată” de intervenția Ralucăi Moroșanu din documentarul Recorder: „M-a surprins extrem de neplăcut”

Șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie, spune că a fost șocată de afirmațiile făcute de judecătoarea Raluca Moroșanu în documentarul difuzat de Recorder au surprins-o „extrem de neplăcut” și spune că sunt „vădit tendențioase și lipsite de orice urmă de adevăr”. Moroșanu a fost colega de complet a lui Arsenie timp de un an de zile. 

„În ceea ce o privește pe doamna judecător Moroșanu, mi-a fost colegă de complet și reacția dumneaei vă mărturisesc că m-a șocat, m-a surprins extrem de neplăcut pentru că afirmațiile au fost vădit tendențioase și lipsite de orice urmă de adevăr”, a spus Arsenie la Euronews.

Liana Arsenie spune că a lucrat direct cu judecătoarea Raluca Moroșanu, atât în complet, cât și în structura de conducere, fără ca între ele să fi existat conflicte sau divergențe profesionale.

„Am fost colege, cred că un an de zile, timp în care nu am avut nici măcar o divergență, nici măcar o discuție, în sensul că vreau să apăr infractorii sau că sunt blândă cu infractorii. A fost și ea locțiitorul meu, pentru că la acel moment eram președinta Secției I penale și a fost locțiitorul meu, pentru funcția de președinte”, a precizat șefa CAB.

Președinta Curții de Apel București a avertizat că generalizarea acuzațiilor la adresa magistraților riscă să afecteze grav încrederea publicului în justiție.

„Se plasează o anatemă asupra acestui corp profesional și eu nu sunt de acord. Din respect pentru colegii mei, spun că judecătorii sunt persoane asumate, persoane mature. Nu putem să facem astfel de afirmații pentru că discredităm corpul profesional. În momentul în care justițiabilul nu mai are încredere că hotărârea judecătorească survine în baza raționamentului fundamentat pe lege, ci pe frică, statul de drept eșuează”, a conchis Liana Arsenie.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Șefa CAB, avertisment dur pentru Nicușor Dan după ce nu a fost primită de președinte. ”Este un rău care șubrezește”

Liana Arsenie, șefa Curții de Apel București, a venit la TV cu emailurile de la Recorder: „Nu mi s-a cerut niciodată un interviu cu privire la acuzațiile din material”. Spune că a cerut audiență la Nicușor Dan, dar nu a primit-o

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Adrian Toni Neacșu: “Grupul de lucru pe Justiție al lui Bolojan se ține de glume. A propus excluderea Președintelui României, Guvernului și ministrului Justiției din numirea procurorilor. Amatorii sunt conduși de un USR-rist”
14:23
Adrian Toni Neacșu: “Grupul de lucru pe Justiție al lui Bolojan se ține de glume. A propus excluderea Președintelui României, Guvernului și ministrului Justiției din numirea procurorilor. Amatorii sunt conduși de un USR-rist”
FLASH NEWS ÎCCJ amână pentru a patra oară decizia în dosarul de luare de mită al Sorinei Pintea, fost ministru al Sănătății
11:02
ÎCCJ amână pentru a patra oară decizia în dosarul de luare de mită al Sorinei Pintea, fost ministru al Sănătății
JUSTIȚIE Dosarul lui Alexandru Bălan, fostul șef al spionajului din Republica Moldova, preluat de justiția română
20:09
Dosarul lui Alexandru Bălan, fostul șef al spionajului din Republica Moldova, preluat de justiția română
FLASH NEWS Șefa Inspecției Judiciare vorbește despre filmul Recorder: „Nu face altceva decât să adune laolaltă persoane care au avut interacțiuni cu noi. Sunt percepții subiective”
19:16
Șefa Inspecției Judiciare vorbește despre filmul Recorder: „Nu face altceva decât să adune laolaltă persoane care au avut interacțiuni cu noi. Sunt percepții subiective”
FLASH NEWS Șefa Inspecției Judiciare răspunde, în premieră, criticilor: „Există o incapacitate a unor magistrați de a se adapta rigorilor profesiei”. Ce spune despre sesizările clasate
18:26
Șefa Inspecției Judiciare răspunde, în premieră, criticilor: „Există o incapacitate a unor magistrați de a se adapta rigorilor profesiei”. Ce spune despre sesizările clasate
FLASH NEWS CSM cere Guvernului să deblocheze concursurile de admitere în magistratură. „Există riscul diminuării numărului de judecători prin plecări voluntare”
17:41
CSM cere Guvernului să deblocheze concursurile de admitere în magistratură. „Există riscul diminuării numărului de judecători prin plecări voluntare”
Mediafax
„Nu suntem de vânzare”. Cum trăiesc oamenii din Groenlanda atenția globală și presiunile marilor puteri
Digi24
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga regiune în haos. „Iranul nu este Siria”
Cancan.ro
Nicoleta Drăgușin a murit! E doliu în televiziunea românească
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Adevarul
Reforma făcută din pix în Poliție și Armată, bombă cu ceas, avertizează experții: „Vor fi tot mai multe cazuri grave ca cel din Caracal”
Mediafax
China a înregistrat un excedent comercial record de aproape 1.200 de miliarde de dolari în 2025
Click
Prăjitura românească preferată de turiștii străini. Mulți români nici măcar nu au auzit de ea, dar e extrem de apreciată și delicioasă
Digi24
„Diavol întruchipat” și „Antihristul din Constantinopol”. Spionii lui Putin au început războiul cu patriarhul ecumenic
Cancan.ro
Cătălin Măruță, la Antena 1? Trădarea supremă, la un pas să se facă
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Antonia în costum de baie. Artista a avut probleme de sănătate, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Ce au descoperit jurnaliștii Top Gear după 16.000 km cu Dacia Bigster: „Aceasta este cea mai…”
Descopera.ro
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, să mănânci și varza, nu numai carnea!
Descopera.ro
Un studiu arată că unii neanderthalieni au uitat cum să facă focul
ULTIMA ORĂ Armata îşi încalţă soldaţii. De Ziua Naţională, 800 de perechi de bocanci noi au trecut pe sub Arcul de Triumf
15:57
Armata îşi încalţă soldaţii. De Ziua Naţională, 800 de perechi de bocanci noi au trecut pe sub Arcul de Triumf
CONTROVERSĂ Șefa CAB, reproș necenzurat la adresa lui Nicușor Dan. „A împărțit corpul judecătorilor în buni și răi”.
15:47
Șefa CAB, reproș necenzurat la adresa lui Nicușor Dan. „A împărțit corpul judecătorilor în buni și răi”.
LIVE UPDATE Trump publică mesajul NATO pe Groenlanda: „Scoateți-i afară acum! Două sănii trase de câini nu vor fi suficiente! Doar SUA pot!” Ce avertizase NATO
15:34
Trump publică mesajul NATO pe Groenlanda: „Scoateți-i afară acum! Două sănii trase de câini nu vor fi suficiente! Doar SUA pot!” Ce avertizase NATO
UTILE Proiect în dezbatere pulbică. Noi reguli privind regimul amenzilor de circulație. La ce cunatum pot ajunge penalizările
15:32
Proiect în dezbatere pulbică. Noi reguli privind regimul amenzilor de circulație. La ce cunatum pot ajunge penalizările
METEO Centrul European pentru Prognoze Meteo a declarat 2025 al 3-lea cel mai cald an înregistrat vreodată la nivel mondial
15:30
Centrul European pentru Prognoze Meteo a declarat 2025 al 3-lea cel mai cald an înregistrat vreodată la nivel mondial
CONTROVERSĂ Austeritatea lui Bolojan face victime printre primari. Edilul din Huedin a demisionat. Mircea Moroșan spune că nu vrea să ia decizii care să afecteze comunitatea
15:29
Austeritatea lui Bolojan face victime printre primari. Edilul din Huedin a demisionat. Mircea Moroșan spune că nu vrea să ia decizii care să afecteze comunitatea

Cele mai noi

Trimite acest link pe