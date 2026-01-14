Șefa CAB a fost „șocată” de intervenția Ralucăi Moroșanu din documentarul Recorder: „M-a surprins extrem de neplăcut”

Șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie, spune că a fost șocată de afirmațiile făcute de judecătoarea Raluca Moroșanu în documentarul difuzat de Recorder au surprins-o „extrem de neplăcut” și spune că sunt „vădit tendențioase și lipsite de orice urmă de adevăr”. Moroșanu a fost colega de complet a lui Arsenie timp de un an de zile.

„În ceea ce o privește pe doamna judecător Moroșanu, mi-a fost colegă de complet și reacția dumneaei vă mărturisesc că m-a șocat, m-a surprins extrem de neplăcut pentru că afirmațiile au fost vădit tendențioase și lipsite de orice urmă de adevăr”, a spus Arsenie la Euronews.

Liana Arsenie spune că a lucrat direct cu judecătoarea Raluca Moroșanu, atât în complet, cât și în structura de conducere, fără ca între ele să fi existat conflicte sau divergențe profesionale.

„Am fost colege, cred că un an de zile, timp în care nu am avut nici măcar o divergență, nici măcar o discuție, în sensul că vreau să apăr infractorii sau că sunt blândă cu infractorii. A fost și ea locțiitorul meu, pentru că la acel moment eram președinta Secției I penale și a fost locțiitorul meu, pentru funcția de președinte”, a precizat șefa CAB.

Președinta Curții de Apel București a avertizat că generalizarea acuzațiilor la adresa magistraților riscă să afecteze grav încrederea publicului în justiție.

„Se plasează o anatemă asupra acestui corp profesional și eu nu sunt de acord. Din respect pentru colegii mei, spun că judecătorii sunt persoane asumate, persoane mature. Nu putem să facem astfel de afirmații pentru că discredităm corpul profesional. În momentul în care justițiabilul nu mai are încredere că hotărârea judecătorească survine în baza raționamentului fundamentat pe lege, ci pe frică, statul de drept eșuează”, a conchis Liana Arsenie.

