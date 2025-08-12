Prima pagină » Justiție » Lider al clanului Purcel, arestat preventiv pentru proxenetism, trafic de persoane și spălare a banilor. Recruta femeile prin metoda „loverboy”

Lider al clanului Purcel, arestat preventiv pentru proxenetism, trafic de persoane și spălare a banilor. Recruta femeile prin metoda „loverboy”

12 aug. 2025, 16:50, Justiție
Lider al clanului Purcel, arestat preventiv pentru proxenetism, trafic de persoane și spălare a banilor. Recruta femeile prin metoda „loverboy”

Procurorii DIICOT – Structura Centrală au reținut, luni, un bărbat de 39 ani, acuzat fiind pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani. 

Este vorba despre Ilie Gabriel, cunoscut ca „Gabi Purcel”, lider al clanului Purcel. Potrivit anchetei, a recrutat, transportat și adăpostit mai multe femei, atât în țară, cât și în străinătate, folosind metoda „loverboy” și chiar constrângerea pentru a le forța să practice prostituția în beneficiul său financiar.

Între 2020 și 2025, a exploatat trei alte victime  prin aceleași metode și a obținut foloase materiale. Cu banii obținuți ilegal din proxenetism, Gabi Purcel își cumpărase locuințe, automobile și alte bunuri.

Inculpatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în urma deciziei judecătorului de drepturi și libertăți al Tribunalului București. Luna trecută, procurorii DIICOT au reținut 31 de persoane, membri ai clanurilor interlope Pian și Purcel, din București.

În urma perchezițiilor, au fost confiscate sume importante de bani, droguri, bijuterii și mașini de lux, potrivit Mediafax. Au reținut 22 de bărbați și 9 femei, suspectate că fac parte din două rețele infracționale. În urma  perchezițiilor domiciliare, anchetatorii au confiscat o sumă de bani (250.000 euro în numerar), în mai multe valute, precun și arme albe, pistoale tip airsoft, droguri, bijuterii,  ceasuri de lux, documente și alte probe relevante.

„Din cercetările efectuate a rezultat că, în cursul anului 2021, respectiv 2023, mai mulți suspecți au inițiat și constituit, pe raza municipiului București și a județului Ilfov, două grupări de criminalitate organizată, între care s-au stabilit relații de colaborare, în scopul obținerii unor beneficii materiale substanțiale prin exploatarea sexuală a mai multor tinere. La cele două grupuri infracționale au aderat și alți suspecți, preponderent pe baza relațiilor familiale, care au avut rolul de a coordona activitatea de practicare a prostituției de către mai multe persoane de sex feminin pe teritoriul a diferite state europene”, comunica miercuri DIICOT.

Sursa Foto: Envato

Autorul recomandă:

Citește și

JUSTIȚIE Membru al clanului Fabian, inculpat în CRIMA de Padina, ar fi înscenat o afacere cu arme pentru reducerea pedepsei. Mascații au descins în forță
15:45
Membru al clanului Fabian, inculpat în CRIMA de Padina, ar fi înscenat o afacere cu arme pentru reducerea pedepsei. Mascații au descins în forță
DEZVĂLUIRI Codruța Kovesi i-a dat „clasare” lui Ilie Bolojan! Povestea mega-dosarului DNA „Tranzacții imobiliare ilegale”
14:57
Codruța Kovesi i-a dat „clasare” lui Ilie Bolojan! Povestea mega-dosarului DNA „Tranzacții imobiliare ilegale”
JUSTIȚIE Ilie BOLOJAN, implicat într-un mega-dosar DNA cu tranzacții imobiliare
14:11
Ilie BOLOJAN, implicat într-un mega-dosar DNA cu tranzacții imobiliare
ACTUALITATE Reorganizarea ROMSILVA reaprinde conflictul dintre sindicate și Ministerul Mediului / Ministerul Justiției solicită refacerea proiectului de HG
11:55
Reorganizarea ROMSILVA reaprinde conflictul dintre sindicate și Ministerul Mediului / Ministerul Justiției solicită refacerea proiectului de HG
JUSTIȚIE Pedeapsa primită de o stripteuză blondă din România după ce l-a păcălit pe un italian de 75 de ani să-i dea bani și bijuterii de 800.000 EURO
17:07
Pedeapsa primită de o stripteuză blondă din România după ce l-a păcălit pe un italian de 75 de ani să-i dea bani și bijuterii de 800.000 EURO
ULTIMA ORĂ Ce au decis procurorii în cazul ACCIDENTULUI aviatic de sâmbătă. Mai multe anchete deschise, după ce doi oameni și-au pierdut viața
13:42, 11 Aug 2025
Ce au decis procurorii în cazul ACCIDENTULUI aviatic de sâmbătă. Mai multe anchete deschise, după ce doi oameni și-au pierdut viața
Mediafax
Ucraineancă, pusă sub acuzare în Polonia pentru complot cu bombă
Digi24
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
Cancan.ro
Mihaela Rădulescu, umilită de familia lui Felix. Părinții bărbatului ar fi refuzat să meargă la căpătâiul fiului lor
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Adevarul
Tarifele SUA pentru Elveția, primite cu stupoare. Efectele pentru leul românesc
Mediafax
Ce s-a întâmplat cu copilul Ioanei Condea, tânăra care a stat 5 ani în comă după ce a fost bătută cu sălbăticie
Click
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
O femeie s-a căsătorit de 11 ori în 22 de ani și toți soții ei au murit. Acum a făcut o mărturisire tulburătoare
Digi24
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
Cancan.ro
Ultimele cuvinte pe care Nina i le-a spus lui Ion Iliescu, în spital. S-a aflat abia acum ce l-a rugat
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
observatornews.ro
Cadavrul unei femei a zăcut abandonat trei ore, pe o stradă din Cluj. I se făcuse rău la semafor
StirileKanalD
A fost decretată STARE de URGENȚĂ! Anunțul președintelui: Aducem armata dacă e nevoie
KanalD
Un băiețel de 8 ani, dintr-o familie de români, a murit într-un accident, în Austria. Medicii nu au mai putut să-l salveze
Ciao.ro
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
Promotor.ro
Noua Kia Sportage facelift 2025 a ajuns în România. Cum arată și care sunt prețurile
Descopera.ro
Avertisment: Un obiect interstelar se îndreaptă spre Pământ
Capital.ro
Călin Georgescu NU s-a retras! Vrea să revină la putere. Ce plan are
Evz.ro
România își ia „Adio” de la zona Euro. Isărescu subliniază că a fost o decizie politică
A1
Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar fi făcut concurenta
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
Un băiețel în vârstă de doar 4 ani, și-a găsit sfârșitul în mod tragic, în Italia! Ceea ce trebuia să fie o vacanță de neuitat, s-a transformat într-un coșmar pentru părinți
RadioImpuls
Limitele au fost depășite în Casa Iubirii: "A încercat să-l respingă și el insista". Filip, reacție furibundă după un gest sfidător: "Ai vrut să te duci în casa fetelor. Ce să faci tu acolo?". Cum se apară Dorobanțu: "De ce ai zis? Cred că mă duc acasă"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soția lui Ion îl înșela de zor cu Gheorghe, când, sună telefonul…
Descopera.ro
Cercetătorii au făcut o descoperire șocantă în centrul galaxiei noastre
ACTUALITATE Un român a murit în INCENDIILE de vegetație din Spania. Unde se afla când a fost cuprins de flăcări
18:06
Un român a murit în INCENDIILE de vegetație din Spania. Unde se afla când a fost cuprins de flăcări
ACTUALITATE Instanța a decis cui va fi încredințat copilul Ioanei Condea, tânăra care a stat 5 ani în comă profundă
18:00
Instanța a decis cui va fi încredințat copilul Ioanei Condea, tânăra care a stat 5 ani în comă profundă
ACTUALITATE Adrian Cioroianu: „Eu n-am ce să-i reproșez altceva lui Iliescu decât faptul că a fost ABSOLUT reprezentativ pentru situația noastră de atunci”
18:00
Adrian Cioroianu: „Eu n-am ce să-i reproșez altceva lui Iliescu decât faptul că a fost ABSOLUT reprezentativ pentru situația noastră de atunci”
EMISIUNI Adrian Cioroianu: Se va ajunge la schimb de teritorii, dar e impropriu. Granițele erau trasate din pix
17:59
Adrian Cioroianu: Se va ajunge la schimb de teritorii, dar e impropriu. Granițele erau trasate din pix
EDUCAȚIE Bacalaureat 2025 (sesiunea din toamnă) – A fost publicat Baremul de corectare pentru Matematică, proba obligatorie în funcție de profil
17:43
Bacalaureat 2025 (sesiunea din toamnă) – A fost publicat Baremul de corectare pentru Matematică, proba obligatorie în funcție de profil
DECES Un atlet a MURIT la un Campionat Mondial, din cauza caniculei. Era cel mai cunoscut sportiv din țara sa
17:41
Un atlet a MURIT la un Campionat Mondial, din cauza caniculei. Era cel mai cunoscut sportiv din țara sa