Procurorii DIICOT – Structura Centrală au reținut, luni, un bărbat de 39 ani, acuzat fiind pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani.

Este vorba despre Ilie Gabriel, cunoscut ca „Gabi Purcel”, lider al clanului Purcel. Potrivit anchetei, a recrutat, transportat și adăpostit mai multe femei, atât în țară, cât și în străinătate, folosind metoda „loverboy” și chiar constrângerea pentru a le forța să practice prostituția în beneficiul său financiar.

Între 2020 și 2025, a exploatat trei alte victime prin aceleași metode și a obținut foloase materiale. Cu banii obținuți ilegal din proxenetism, Gabi Purcel își cumpărase locuințe, automobile și alte bunuri.

Inculpatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în urma deciziei judecătorului de drepturi și libertăți al Tribunalului București. Luna trecută, procurorii DIICOT au reținut 31 de persoane, membri ai clanurilor interlope Pian și Purcel, din București.

În urma perchezițiilor, au fost confiscate sume importante de bani, droguri, bijuterii și mașini de lux, potrivit Mediafax. Au reținut 22 de bărbați și 9 femei, suspectate că fac parte din două rețele infracționale. În urma perchezițiilor domiciliare, anchetatorii au confiscat o sumă de bani (250.000 euro în numerar), în mai multe valute, precun și arme albe, pistoale tip airsoft, droguri, bijuterii, ceasuri de lux, documente și alte probe relevante.

„Din cercetările efectuate a rezultat că, în cursul anului 2021, respectiv 2023, mai mulți suspecți au inițiat și constituit, pe raza municipiului București și a județului Ilfov, două grupări de criminalitate organizată, între care s-au stabilit relații de colaborare, în scopul obținerii unor beneficii materiale substanțiale prin exploatarea sexuală a mai multor tinere. La cele două grupuri infracționale au aderat și alți suspecți, preponderent pe baza relațiilor familiale, care au avut rolul de a coordona activitatea de practicare a prostituției de către mai multe persoane de sex feminin pe teritoriul a diferite state europene”, comunica miercuri DIICOT.

Sursa Foto: Envato

Autorul recomandă: