Lider al organizației neolegionare Noua Dreaptă, condamnat la un an de închisoare. Ce acuzații îi aduc procurorii

Unul dintre liderii organizației neolegionare Noua Dreaptă, trimis în judecată în luna martie 2025 de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşt, a fost condamnat vineri la un an de închisoare cu suspendare. Sentința nu este una definitivă.

Alexandru Bâlcu este acuzat că a lipit simboluri fasciste ale Mişcării Legionare pe uşile unei sinagogi din Capitală, potrivit portalului instanțelor, consultat de G4media, De menționat că sentința pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 nu este definitivă, putând fi atacată cu apel.

Liderul Noii Drepte a chemat la un protest contra migranților

Alexandru Bâlcu este semnatarul comunicatului oficial prin care organizația Noua Dreaptă își chema adepții la protestul din București împotriva migranților. Protestul, aprobat inițial de Primăria București, a fost interzis ulterior de municipalitate.

Judecătorii l-au găsit vinovat de săvârșirea a două infracțiuni: confecţionarea, vânzarea, răspândirea, dar şi deţinerea în vederea răspândirii de simboluri fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, plus utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

Propagandă fascistă la o sinagogă din București

Mai trebuie spus că instanța l-a obligat pe inculpat ca, pe durata integrală a termenului de supraveghere, să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probațiune sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate.

În august 2024, procurorii l-au acuzat pe Bâlcu de faptul că a confecţionat abţibilduri ce conţineau portretul liderului, semnul grafic şi sloganuri ale organizaţiei de extremă dreaptă Mişcarea Legionară . Ulterior, pe 29 august 2024, acesta a utilizat public aceste simboluri fasciste, prin lipirea pe uşile de acces ale unui sinagogii din municipiul Bucureşti. Bărbatul a fost prins în flagrant de un echipaj de jandarmi din cadrul Brigăzii Speciale de intervenţie a Jandarmeriei, a mai transmis Parchetul.

