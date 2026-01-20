Prima pagină » Justiție » Lovitură pentru Klaus Iohannis. ANAF a câștigat și cealaltă jumătate a casei din Sibiu a fostului președinte

Lovitură pentru Klaus Iohannis. ANAF a câștigat și cealaltă jumătate a casei din Sibiu a fostului președinte

Ruxandra Radulescu
20 ian. 2026, 19:29, Justiție


ANAF Sibiu a câștigat, pe fond, la Tribunalul din Sibiu, şi cealaltă jumătate din vila fostului președinte Klaus Iohannis, situată în centrul istoric al orașului.

Klaus Iohannis datorează deja despăgubiri statului român pentru reședința din Sibiu. Decizia instanței era necesară Fiscului din Sibiu pentru a intabula casa şi cu cealaltă jumătate, care nu fusese pe numele fostului președinte Klaus Iohannis, ci pe numele Baştea.

Decizia instanței
”Admite acţiunea formulată de reclamantul STATUL ROMÂN, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu, în contradictoriu cu pârâta B.R., având ca obiect constatare nulitate act juridic.

Constată nulitatea absolută a Certificatului de moştenitor nr. 7 din 6 februarie 2012, emis de Biroul Notarial ,,Bucşa Radu Gabriel’ şi Asociaţii, în ceea ce priveşte includerea în masa succesorală a imobilului situat în localitatea Sibiu, str. Nicolae Bălcescu, nr. 29, judeţul Sibiu, România, înscris în Cartea Funciară nr. 128410 – Sibiu (Cartea Funciară veche nr. 9331 – Sibiu) şi în Cartea Funciară nr. 128410-C1-U3 – Sibiu (Cartea Funciară veche nr. 9331 – Sibiu).

Dispune radierea dreptului de proprietate al pârâtei din Cartea Funciară nr. 128410 – Sibiu (Cartea Funciară veche nr. 9331 – Sibiu) şi a dreptului de proprietate al pârâtei din Cartea Funciară nr. 128410-C1-U3 – Sibiu (Cartea Funciară veche nr. 9331 – Sibiu). Dispune intabularea dreptului de proprietate al reclamantului cu cota de 32.459/43.100 asupra imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 128410 – Sibiu (Cartea Funciară veche nr. 9331 – Sibiu) şi cu cota de 1/1 asupra imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 128410-C1-U3 – Sibiu (Cartea Funciară veche nr. 9331 – Sibiu), cu titlu de moştenire. Obligă pe pârâtă să lase reclamantului în deplină proprietate şi liniştită posesie imobilul mai sus menţionat”, se arată în minuta publicată pe site-ul Tribunalului Sibiu.

