llie Bolojan și-a greșit CV-ul. Și-a trecut la experiență profesională funcția de președinte interimar al României, în locul lui Klaus Iohannis

16 ian. 2026, 17:53, Știri politice
Ilie Bolojan a fost președinte interimar al României și în timpul mandatului lui Klaus Iohannis – cel puțin asta arată CV-ul premierului. Pe site-ul Senatului, la experiența profesională a lui Bolojan apare că ar fi fost președinte interimar în perioada 2020-2024, nu 3 luni, cât a fost de fapt. 

Premierul Ilie Bolojan a fost președinte interimar în perioada 12 februarie 2025 – 26 mai 2025.  Practic, potrivit documentului public, Bolojan ar fi condus România în paralel cu Klaus Iohannis, timp de patru ani, lucru care, evident, nu are legătură cu realitatea. În CV însă, intervalul trecut este identic cu cel al celui de-al doilea mandat al lui Iohannis.

