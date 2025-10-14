Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat în EXCLUSIVITATE pentru Gândul că nu a inițiat nicio consultare cu președintele României, Nicușor Dan, în vederea numirii noilor șefi ai parchetelor. Actualele mandate ale procurorilor-șefi expiră în martie 2026.

Replica vine după ce, duminică, Ministrul a vorbit la Antena 3 CNN despre propunerea noilor șefi, sugerând că o anumită „cooperare instituțională” între Minister și Președinte trebuie să existe, deși aceasta nu este prevăzută expres de lege.

Potrivit legii, propunerea de numire a procurorilor-șefi ai marilor pachete din România este în puterea ministrului Justiției, ca parte a puterii Executive. Ministrul Justiției face propunerea, CSM – prin secția de procurori – dă aviz consultativ, iar Președintele României este cel care face numirea efectivă, semnând decretul.

Președintele poate refuza propunerile acestuia, doar o dată și doar motivat. Pe lângă o eventuală „cooperare instituțională”, nu există o bază legală pentru ca Ministrul Justiției să se „consulte” cu Președintele pentru numirea procurorilor-șefi.

Ministrul Radu Marinescu a menționat că deja a început discuțiile cu Consiliul Superior al Magistraturii pentru a asigura o mai bună coordonare și punere în aplicare a mecanismelor sistemului judiciar.

