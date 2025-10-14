Consiliul Superior al Magistraturii va analiza, în 16 octombrie, cererea privind eliberarea din funcție, prin pensionare, a judecătorului Mihail Udroiu de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Magistratul are o imagine controversată, căci a făcut parte din completuri de judecată care au pronunțat sentințe favorabile unor inculpați celebri. În plus, ar fi fost apropiat de fosta șefă a DIICOT, Alina Bica. Udroiu deține o avere fabuloasă, alături de soția sa, tot judecătoare.

Pe ordinea de zi a ședinței de joi a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) se află cererile de pesnionare depuse de 6 judecători, între care și cunoscutul Mihail Udroiu de la instanța supremă.

Mihai Udroiu s-a opus arestărilor preventive în dosarul Nordis, contrazicându-și propriile studii

Fost consilier al fostei șefe DIICOT Alina Bica, Mihail Udroiu a fost promovat judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție în 2023, după ce în 2021 și 2022 a fost respins la proba interviului.

Mihail Udroiu a fostul unul dintre judecătorii din completul de la Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) care s-a opus arestărilor preventive în dosarul Nordis. Decizia sa îi contrazice propriile studii de specialitate publicate în „Codul de procedură penală. Comentariu pe articole”, o lucrare de bază a studenților și a practicienilor în drept penal, așa cum a arătat magistratul din completul de divergență care a avut o opinie contrară, potrivit Hotnews.

De asemenea, Udroiu a făcut parte din completul care. în noiembrie 2023. a respins recursul în casație al DNA împotriva deciziei de încetare a procesului penal în dosarul finanţării campaniei electorale a lui Traian Băsescu din 2009. În acest proces au fost judecate Elena Udrea şi Ioana Băsescu, condamnate în primă instanță la 8, respectiv 5 ani de detenție.

Magistratul a fost și în completul care, în 2024, a decis definitiv încetarea procesului penal, ca urmare a prescripției, în cazul fostului primar din Baia Mare Cătălin Cherecheș. Acesta era judecat într-un al doilea dosar pentru luare de mită, acte de comerț incompatibile cu funcția, fals in declarații și corupere a alegatorilor.

Legătura strânsă cu fosta șefă a DIICOT, Alina Bica

Cea mai recentă soluție favorabilă inculpaților, pronunțată de Mihail Udroiu, a fost cea privind achitarea definitivă a fostului ministru al Sănătății Nicolae Bănicioiu, despre care Gândul a scris în premieră ieri .

Între iulie 2013 și noiembrie 2014, a fost consilierul controversatei Alinei Bica, la acel moment procuror-șef al DIICOT. Din 2015 în 2023, Udroiu a fost judecător la Curtea de Apel Oradea, de unde a promovat la ICCJ în 2023. Numele lui Mihail Udroiu a apărut în 2014 într-un dosar DNA disjuns din cel în care a fost cercetată fosta şefă a DIICOT, Alina Bica. Udroiu era bănuit că l-ar fi ajutat pe omul de afaceri Bogdan Buzăianu, unul dintre „băieții deștepți din energie”, să obţină un document eliberat de DIICOT. În schimb, afaceristul i-ar fi promis lui Udroiu că îi va oferi o excursie în Dubai. Dosarul a fost închis fără ca magistratul să aibă vreo calitate.

Autor a zeci de studii și cărți de drept penal și conferențiar universitar

Autor a zeci de studii și cărți de drept penal, Udroiu are o vechime totală în magistratură 23 de ani, plus 2 ani parcurși la Institutul Național al Magistraturii ca auditor în justiție. Licențiat în drept la Facultatea de Drept a Universității București, a debutat ca judecător stagiar la Babadag în 2003. A fost procuror la mai multe parchete , apoi judecător la Tribunalul București și Tribunalul Bihor. În paralel cu activitatea din magistratură, este și conferențiar universitar în cadrul Universității din Oradea, potrivit CV-ului public.

Averea uluitoare a familiei de judecători Udroiu

Căsătorit cu judecătoarea Delia Udroiu de la Curtea de Apel Oradea, Mihail Udroiu deține, alături de aceasta, 9 apartamente și o casă de 350 de metri pătrați, potrivit ultimei declarații de avere, publicate în anul 2024.

Potrivit documentului, care vizează averea, respectiv veniturile obținute în 2023, soții Udroiu au înregistrat un venit anual de 1.085.551 lei, așadar o medie de 90.000 de lei lunar. De notat că, pe lângă salarii, soții Udroiu au câștigat venituri și din închirierea apartamentelor, respectiv din drepturi de autor și activitatea didactică.

