Prima pagină » Justiție » Laurențiu Beșu admite că filmul Recorder a fost publicat la 4 luni după ce i s-a luat interviul. Ce spune despre coincidențele momentului publicării

Laurențiu Beșu admite că filmul Recorder a fost publicat la 4 luni după ce i s-a luat interviul. Ce spune despre coincidențele momentului publicării

23 ian. 2026, 21:08, Justiție
Laurențiu Beșu admite că filmul Recorder a fost publicat la 4 luni după ce i s-a luat interviul. Ce spune despre coincidențele momentului publicării

Laurențiu Beșu a comentat acuzațiile potrivit cărora nu ar fi îndeplinit condițiile pentru intrarea în magistratură și a recunoscut că a vorbit cu jurnaliștii de la Recorder cu patru luni înainte de difuzarea documentarului.

Laurențiu Beșu, eroul Recorder: „Am dat interviul în luna august”

Laurențiu Beșu, „eroul” din filmul Recorder, care a făcur acuzații grave la adresa Curții de Apel București, a recunoscut că interviul cu jurnaliștii a avut loc în luna august. Amintim că șefei Curții de Apel București, Liana Arsenie, i s-a solicitat un punct de vedere la data de 18.11. 2025, cu doar trei săptămâni înainte de difuzarea controversatului documentar la data de 9.12.2025.

„Eu am dat interviul pentru Recorder la 15 august 2025. Inițial a avut rețineri, apoi mi-am luat inima-n dinți și i-am contactat”, a precizat Beșu.

Lurențiu Beșu: „În sistemul concret nu s-a întâmplat nimic”

„A reacționat și domnul președinte s-a întâlnit cu o parte a judecătorilor. În sistemul concret nu s-a întâmplat nimic. Singura reacție a fost să încerce să discredirteze judecătorii care u aconsiderat necar să vorbească desre aceste probleme. Singura reacție a sistemului a fost să ne atace pe cei care am spus că avem niște probleme. S- aruncat cu acuzații că nu îndeplinesc condițiile.

La acel moment pentru a participa la acel concurs, trebuia să îndeplinești 5 ani ca polițist judiciar . Eu am lucrat în 2001-20016 ca polițist judiciar în Giurgiu. În 2004 a apărut legea poliției judiciare, prin care s-a dorit să desfășoare activitățile de urmărire penală doar cei avizați. În acest timp eu am făcut doar urmărire penală. A fost o încercare de intimidare. Responsabilitate e a Comisiei de Examinare, ei au verificat”

Fostul judecător Laurențiu Beșu, „eroul” apărut în filmul Recorder, alături de Raluca Moroșanu, a devenit unul dintre principalii protagoniști ai scandalului din justiție, în urma acuzațiilor făcute la adresa Curții de Apel București.

Laurențiu Beșu nu ar fi îndeplinit condițiile pentru intrarea în magistratură

Recent, Ionel-Laurențiu Beșu s-a aflat în centrul unei alte controverse, după ce o investigație de presă a arătat că acesta nu ar fi îndeplinit condițiile pentru intrarea în magistratură.

Se pare că Beșu nu avea vechimea minimă cerută de lege la momentul înscrierii la concursul de admitere în magistratură, în 2011. Cu toate acestea, el a depus o declarație pe proprie răspundere în care susținea contrariul.

Documentele obținute de Victor Ciutacu arată însă că Beșu a deținut această calitate juridică legală doar un singur an, în perioada 2005–2006, în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, potrivit Lumea Justiției.

Beșu a recunoscut că a fost ofițer DGPI, fostul „Doi și-un sfert”

De asemenea, Laurențiu Beșu a recunoscut, cu nonșalanță, că fost ofițer de poliție judiciară și a activat în serviciul secret al Ministerului de Interne – DGIPI, fostul „Doi și-un sfert”, subiect dezvoltat pe larg de Gândul AICI.

Laurențiu Beșu a decis să renunțe la funcția de judecător pentru cea de procuror

La scurt timp, după ce a lansat o serie de acuzații la adresa CAB, Laurențiu Beșu a decis, brusc, să renunțe la roba de judecător și a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii să fie numit procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu. Cererea i-a fost aprobată unanim de secția pentru procurori a CSM.

FOTO: captură ecran/Gândul

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Situație ciudată în Marea Britanie. Mașinile Tesla, amendate că nu vor “să toarne” la poliția britanică
17:25
Situație ciudată în Marea Britanie. Mașinile Tesla, amendate că nu vor “să toarne” la poliția britanică
ACUZAȚII Cauțiune de jumătate de milion de lei pentru contabila de la MAE acuzată de o delapidare de 8 milioane de lei
11:16
Cauțiune de jumătate de milion de lei pentru contabila de la MAE acuzată de o delapidare de 8 milioane de lei
EXCLUSIV Raketul care l-a torturat pe milionarul Dan Nicorescu a câștigat, în instanță, o celulă de lux. Basarabeanul are condiții la standardele UE
05:00
Raketul care l-a torturat pe milionarul Dan Nicorescu a câștigat, în instanță, o celulă de lux. Basarabeanul are condiții la standardele UE
FLASH NEWS CEDO taxează exprimarea în mass-media: Dacă procurorul „condamnă” la televizor înaintea judecătorului, se încalcă prezumția de nevinovăție
19:39, 22 Jan 2026
CEDO taxează exprimarea în mass-media: Dacă procurorul „condamnă” la televizor înaintea judecătorului, se încalcă prezumția de nevinovăție
EXCLUSIV Schema incredibilă prin care o contabilă de la MAE a delapidat peste 8 milioane de lei în 16 ani. Banii i-a împărțit cu fostul iubit și cu fiul acestuia, pe care i-a trecut pe statele de plată fără să fie angajați. Detalii exclusive din anchetă
14:40, 22 Jan 2026
Schema incredibilă prin care o contabilă de la MAE a delapidat peste 8 milioane de lei în 16 ani. Banii i-a împărțit cu fostul iubit și cu fiul acestuia, pe care i-a trecut pe statele de plată fără să fie angajați. Detalii exclusive din anchetă
EXCLUSIV Dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990 ajunge pentru a doua oară în camera preliminară a instanței supreme. Cine e judecătorul care va da pronunțarea în 28 ianuarie
06:00, 22 Jan 2026
Dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990 ajunge pentru a doua oară în camera preliminară a instanței supreme. Cine e judecătorul care va da pronunțarea în 28 ianuarie
Mediafax
Bolojan, anunț-BOMBĂ despre taxe și impozite! Ce a decis: „Economia va fi...”
Digi24
Ce a răspuns Nicuşor Dan, întrebat de ce „nu merge teleleu” la Davos
Cancan.ro
Vortexul polar aduce un episod de iarnă extremă. Unul dintre cele mai dure episode de iarnă pentru planetă
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă apariție extrem de îndrăzneață în rochiță scurtă
Adevarul
Un fost senator anchetat de DNA a pus capăt politicii și s-a preoțit la o mănăstire din Bucovina
Mediafax
Vortexul polar SE RUPE în februarie! Val de frig consistent
Click
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
Digi24
JD Vance atacă din nou Europa: „A apucat-o pe calea sinuciderii civilizaţiei”
Cancan.ro
Filmul uciderii lui Alin din Cenei, pus cap la cap de polițiști. De ce a așteptat criminalul de 13 ani o lună înainte de săvârșirea faptei
Ce se întâmplă doctore
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La ce a renunțat complet când a ținut acest regim?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis, în 2026, în funcție de drumul pe care circuli
Descopera.ro
Ce se află „sub” Pământ în spațiu? Puțini știu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Telescopul ALMA a dezvăluit cele mai clare imagini obținute vreodată cu discuri circumstelare
FLASH NEWS Bolojan, nemilos cu taxarea românilor vulnerabili: „Dacă mașinile persoanelor cu dizabilități nu sunt impozitate cine plătește impozite statului”
20:26
Bolojan, nemilos cu taxarea românilor vulnerabili: „Dacă mașinile persoanelor cu dizabilități nu sunt impozitate cine plătește impozite statului”
FLASH NEWS Bolojan compară România cu Groenlanda, în cazul gestului făcut de Simion la Washington: „Trebuie să ne gândim dacă cineva ar fi făcut un gest legat de harta României”
20:14
Bolojan compară România cu Groenlanda, în cazul gestului făcut de Simion la Washington: „Trebuie să ne gândim dacă cineva ar fi făcut un gest legat de harta României”
VIDEO Obezitatea, o bombă cu ceas. Cât de eficiente și benefice sunt injecțiile de slăbit
20:06
Obezitatea, o bombă cu ceas. Cât de eficiente și benefice sunt injecțiile de slăbit
ULTIMA ORĂ Bolojan recunoaște că România are bani pentru Consiliul pentru Pace, dar nu e sigur dacă este în interesul țării: „Fiecare leu trebuie justificat”
20:04
Bolojan recunoaște că România are bani pentru Consiliul pentru Pace, dar nu e sigur dacă este în interesul țării: „Fiecare leu trebuie justificat”
Ștefan Popescu, politolog: Davos 2026, sub semnul lui Trump: Europa se adaptează, România rămâne pe margine
19:40
Ștefan Popescu, politolog: Davos 2026, sub semnul lui Trump: Europa se adaptează, România rămâne pe margine
FLASH NEWS Trump trimite o „armadă” a forțelor navale americane spre Iran „pentru orice eventualitate”. „Îi supraveghem atent”. Componența gurpului de atac
19:07
Trump trimite o „armadă” a forțelor navale americane spre Iran „pentru orice eventualitate”. „Îi supraveghem atent”. Componența gurpului de atac

Cele mai noi

Trimite acest link pe