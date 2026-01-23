Laurențiu Beșu admite că filmul Recorder a fost publicat la 4 luni după ce i s-a luat interviul. Ce spune despre coincidențele momentului publicării

Laurențiu Beșu a comentat acuzațiile potrivit cărora nu ar fi îndeplinit condițiile pentru intrarea în magistratură și a recunoscut că a vorbit cu jurnaliștii de la Recorder cu patru luni înainte de difuzarea documentarului.

Laurențiu Beșu, eroul Recorder: „Am dat interviul în luna august”

Laurențiu Beșu, „eroul” din filmul Recorder, care a făcur acuzații grave la adresa Curții de Apel București, a recunoscut că interviul cu jurnaliștii a avut loc în luna august. Amintim că șefei Curții de Apel București, Liana Arsenie, i s-a solicitat un punct de vedere la data de 18.11. 2025, cu doar trei săptămâni înainte de difuzarea controversatului documentar la data de 9.12.2025.

„Eu am dat interviul pentru Recorder la 15 august 2025. Inițial a avut rețineri, apoi mi-am luat inima-n dinți și i-am contactat”, a precizat Beșu.

Lurențiu Beșu: „În sistemul concret nu s-a întâmplat nimic”

„A reacționat și domnul președinte s-a întâlnit cu o parte a judecătorilor. În sistemul concret nu s-a întâmplat nimic. Singura reacție a fost să încerce să discredirteze judecătorii care u aconsiderat necar să vorbească desre aceste probleme. Singura reacție a sistemului a fost să ne atace pe cei care am spus că avem niște probleme. S- aruncat cu acuzații că nu îndeplinesc condițiile.

La acel moment pentru a participa la acel concurs, trebuia să îndeplinești 5 ani ca polițist judiciar . Eu am lucrat în 2001-20016 ca polițist judiciar în Giurgiu. În 2004 a apărut legea poliției judiciare, prin care s-a dorit să desfășoare activitățile de urmărire penală doar cei avizați. În acest timp eu am făcut doar urmărire penală. A fost o încercare de intimidare. Responsabilitate e a Comisiei de Examinare, ei au verificat”

Fostul judecător Laurențiu Beșu, „eroul” apărut în filmul Recorder, alături de Raluca Moroșanu, a devenit unul dintre principalii protagoniști ai scandalului din justiție, în urma acuzațiilor făcute la adresa Curții de Apel București.

Laurențiu Beșu nu ar fi îndeplinit condițiile pentru intrarea în magistratură

Recent, Ionel-Laurențiu Beșu s-a aflat în centrul unei alte controverse, după ce o investigație de presă a arătat că acesta nu ar fi îndeplinit condițiile pentru intrarea în magistratură.

Se pare că Beșu nu avea vechimea minimă cerută de lege la momentul înscrierii la concursul de admitere în magistratură, în 2011. Cu toate acestea, el a depus o declarație pe proprie răspundere în care susținea contrariul.

Documentele obținute de Victor Ciutacu arată însă că Beșu a deținut această calitate juridică legală doar un singur an, în perioada 2005–2006, în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, potrivit Lumea Justiției.

Beșu a recunoscut că a fost ofițer DGPI, fostul „Doi și-un sfert”

De asemenea, Laurențiu Beșu a recunoscut, cu nonșalanță, că fost ofițer de poliție judiciară și a activat în serviciul secret al Ministerului de Interne – DGIPI, fostul „Doi și-un sfert”, subiect dezvoltat pe larg de Gândul AICI.

Laurențiu Beșu a decis să renunțe la funcția de judecător pentru cea de procuror

La scurt timp, după ce a lansat o serie de acuzații la adresa CAB, Laurențiu Beșu a decis, brusc, să renunțe la roba de judecător și a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii să fie numit procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu. Cererea i-a fost aprobată unanim de secția pentru procurori a CSM.

