Oana Ungureanu, femeia care a agresat-o pe senatoarea POT, depune plângere la DNA împotriva Valentinei Aldea

Oana Ungureanu, cea care a agresat-o pe senatoarea POT, Valentina Aldea, dă detalii despre stadiul anchetei. Prezentă la controlul judiciar, ea s-a oprit să vorbească cu reporterii. Joi va avea înfățișare la Judecătoria Sectorului 6, și este încrezătoare că se va face dreptate. Totodată, a depus și o plângere împotriva Valentinei Aldea la DNA.

„Lucrurile evoluează într-un ritm firesc. Joi voi avea înfățișare la Judecătoria Sectorului 6 pentru ordinul de restricție. Am depus deja la DNA o plângere împotriva acestei individe cu funcție și împotriva Secției 22, pentru toate nelegitimitățile ce s-au petrecut în acea noapte și în acea seară”, spune Oana Ungureanu.

Oana Ungureanu spune că s-a mai întâlnit în trecut cu Valentina Aldea, însă discuția nu a avut aceeași dinamică.

„Am mai avut o întâlnire față în față în care am avut un dialog absolut civilizat. Nu a atacat nimeni pe nimeni. Eu știam de trei ani de existența ei, puteam s-o atac în fiecare zi dacă eram o persoană agresivă și care își dorea răzbunare. Sub nicio formă nu mi-am dorit așa ceva. M-am gândit că cel puțin la vârsta soțului meu, lucrurile se pot rezolva prin comunicare și dialog, în niciun caz altfel. Că au dorit să se întâmple lucrurile așa, eu n-am decât să mă adaptez, n-am altă variantă.”

Ungureanu este încrezătoare că poate câștiga acest proces, pentru că are dovezi.

„Voi demonstra tot ce am spus. Nu se pune problema că nu voi demonstra, doar că e nevoie de răbdare.”

Senatoarea POT, Valentina Aldea, atacată de o altă femeie cu ranga

Senatoarea POT a intrat în conflict cu soția unui bărbat cu care parlamentara ar avea o relație. Soția s-a deplasat la apartamentul soțului unde ar fi găsit mașina Valentinei în parcare. Ulterior, a provocat un scandal uriaș în fața blocului și i-a zgâriat mașina senatoarei.

Când Valentina Aldea și bărbatul ar fi ieșit din casă, soția i-a atacat cu o bară metalică. Femeile s-au încăierat și senatoarea a sunat la 112 după ce a fost lovită peste mână cu ranga. Ulterior, victima a fost la INML și a obținut certificat medical potrivit căruia necesită 2-3 zile de îngrijire medicală.

