Prima pagină » Justiție » Oana Ungureanu, femeia care a agresat-o pe senatoarea POT, depune plângere la DNA împotriva Valentinei Aldea

Oana Ungureanu, femeia care a agresat-o pe senatoarea POT, depune plângere la DNA împotriva Valentinei Aldea

25 nov. 2025, 11:14, Justiție

Oana Ungureanu, cea care a agresat-o pe senatoarea POT, Valentina Aldea, dă detalii despre stadiul anchetei. Prezentă la controlul judiciar, ea s-a oprit să vorbească cu reporterii. Joi va avea înfățișare la Judecătoria Sectorului 6, și este încrezătoare că se va face dreptate. Totodată, a depus și o plângere împotriva Valentinei Aldea la DNA.

Lucrurile evoluează într-un ritm firesc. Joi voi avea înfățișare la Judecătoria Sectorului 6 pentru ordinul de restricție. Am depus deja la DNA o plângere împotriva acestei individe cu funcție și împotriva Secției 22, pentru toate nelegitimitățile ce s-au petrecut în acea noapte și în acea seară”, spune Oana Ungureanu.

Oana Ungureanu spune că s-a mai întâlnit în trecut cu Valentina Aldea, însă discuția nu a avut aceeași dinamică.

Am mai avut o întâlnire față în față în care am avut un dialog absolut civilizat. Nu a atacat nimeni pe nimeni. Eu știam de trei ani de existența ei, puteam s-o atac în fiecare zi dacă eram o persoană agresivă și care își dorea răzbunare. Sub nicio formă nu mi-am dorit așa ceva. M-am gândit că cel puțin la vârsta soțului meu, lucrurile se pot rezolva prin comunicare și dialog, în niciun caz altfel. Că au dorit să se întâmple lucrurile așa, eu n-am decât să mă adaptez, n-am altă variantă.

Ungureanu este încrezătoare că poate câștiga acest proces, pentru că are dovezi.

Voi demonstra tot ce am spus. Nu se pune problema că nu voi demonstra, doar că e nevoie de răbdare.

Senatoarea POT, Valentina Aldea, atacată de o altă femeie cu ranga

Senatoarea POT a intrat în conflict cu soția unui bărbat cu care parlamentara ar avea o relație. Soția s-a deplasat la apartamentul soțului unde ar fi găsit mașina Valentinei în parcare. Ulterior, a provocat un scandal uriaș în fața blocului și i-a zgâriat mașina senatoarei.

Când Valentina Aldea și bărbatul ar fi ieșit din casă, soția i-a atacat cu o bară metalică. Femeile s-au încăierat și senatoarea a sunat la 112 după ce a fost lovită peste mână cu ranga. Ulterior, victima a fost la INML și a obținut certificat medical potrivit căruia necesită 2-3 zile de îngrijire medicală.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Senatoarea POT agresată într-o parcare din București a venit cu prima reacție: „Am fost lovită fără motiv”

Imagini cu femeia care a atacat-o pe senatoarea POT, în plină acțiune. A fost plasată sub control judiciar: „Este amanta soțului meu”

Citește și

JUSTIȚIE Consiliul Superior al Magistraturii își alege o nouă conducere, în toiul tensiunilor, privind pensia magistraților
17:33
Consiliul Superior al Magistraturii își alege o nouă conducere, în toiul tensiunilor, privind pensia magistraților
ULTIMA ORĂ Curtea Supremă de Justiție învinge Guvernul Bolojan la CCR. Legea Guvernului pe plata pensiilor private, care viza 8,3 milioane de români, este neconstituțional
13:54
Curtea Supremă de Justiție învinge Guvernul Bolojan la CCR. Legea Guvernului pe plata pensiilor private, care viza 8,3 milioane de români, este neconstituțional
JUSTIȚIE CCR se pronunță pe sesizările AUR și ÎCCJ de neconstituționalitate privind modul de plată a pensiilor private
08:00
CCR se pronunță pe sesizările AUR și ÎCCJ de neconstituționalitate privind modul de plată a pensiilor private
JUSTIȚIE Inamicii lui Trump scapă de acuzațiile penale. Un judecător decide că fostul șef FBI și o procuroare au fost inculpați de un procuror numit „ilegal”
23:51
Inamicii lui Trump scapă de acuzațiile penale. Un judecător decide că fostul șef FBI și o procuroare au fost inculpați de un procuror numit „ilegal”
FINANCIAR Controversatul fondator al Binance, grațiat de Trump, ar fi făcut plăți către gruparea Hamas
20:02
Controversatul fondator al Binance, grațiat de Trump, ar fi făcut plăți către gruparea Hamas
JUSTIȚIE Captură uriașă de canabis, după un flagrant al polițiștilor și procurorilor DIICOT. 31 de kilograme de droguri în trolere. Primele arestări
18:03
Captură uriașă de canabis, după un flagrant al polițiștilor și procurorilor DIICOT. 31 de kilograme de droguri în trolere. Primele arestări
Mediafax
Prognoza ANM. Cum va fi vremea până la Crăciun
Digi24
Spionii lui Putin susțin că Londra va distruge planul de pace al lui Trump cu dovezi că acesta a colaborat cu FSB sau KGB
Cancan.ro
DRAMA neștiută a Gabrielei Popi, doctorița găsită moartă în Dunăre. Un pacient rupe tăcerea!
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Ce a făcut o femeie căreia nu i s-a acordat prioritatea pe trecerea de pietoni. Promptitudinea răspunsului a uimit pe toată lumea
Mediafax
ROALERT emis în premieră pentru județul Vrancea și Bacău. Drone ruse au intrat în România pentru prima dată pe timp de zi. MApN: Piloții au autorizare „de a angaja ținta aeriană” UPDATE: O dronă rusească a căzut peste o casă în Republica Moldova
Click
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
Digi24
„Trădează-ți patria!”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru serviciile secrete ale Rusiei
Cancan.ro
Theo Rose a anunțat despărțirea cu ochii în lacrimi! Totul s-a terminat
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face Laura Andreșan? E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum de când a dispărut de la tv
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
Descopera.ro
Povestea tribului care trăiește de mai bine de 1.000 de ani în Marele Canion
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit unde se află „busola” porumbeilor
EXTERNE Frica de atacuri în perioada Sărbătorilor i-a făcut pe germani să majoreze cu 44% sumele alocate pentru securitatea Târgurilor de Crăciun
17:25
Frica de atacuri în perioada Sărbătorilor i-a făcut pe germani să majoreze cu 44% sumele alocate pentru securitatea Târgurilor de Crăciun
SPORT Șeful FIFA se folosește de banii saudiților pentru a dezvolta fotbalul în țările sărace. A fost anunțat un program pentru oferit împrumuturi
17:25
Șeful FIFA se folosește de banii saudiților pentru a dezvolta fotbalul în țările sărace. A fost anunțat un program pentru oferit împrumuturi
ACTUALITATE Un șofer desăvârșit a condus 30 de ani fără permis. A fost prins la un control de rutină. Pentru că nu i-a putut fi luat actul, i s-a confiscat mașina
17:03
Un șofer desăvârșit a condus 30 de ani fără permis. A fost prins la un control de rutină. Pentru că nu i-a putut fi luat actul, i s-a confiscat mașina
VIDEO Cristoiu, scenariu-sumbru despre frontul ucrainean: „Se pregătește o diversiune sângeroasă pentru oprirea planului de pace al lui Trump”
17:01
Cristoiu, scenariu-sumbru despre frontul ucrainean: „Se pregătește o diversiune sângeroasă pentru oprirea planului de pace al lui Trump”
SPORT Derby-ul FCSB – Rapid se JOACĂ pe 21 decembrie! O zi mai târziu, Craiova are ultimul meci al anului 2025
17:01
Derby-ul FCSB – Rapid se JOACĂ pe 21 decembrie! O zi mai târziu, Craiova are ultimul meci al anului 2025