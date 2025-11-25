Primarul din Livezile a fost plasat în arest la domiciliu, sub acuzația de viol și alte infracțiuni

Primarul din Livezile, judeţul Bistriţa-Năsăud, Traian Simionca, a fost plasat în arest la domiciliul, pentru viol şi alte infracţiuni, după ce în spaţiul public au fost publicate imagini cu el şi cu o angajată în ipostaze intime, a fost plasat în arest la domiciliu, transmite News.ro.

”Faţă de bărbatul de 56 de ani, din Livezile a fost dispusă măsura arestului la domiciliu pe o perioadă de 30 de zile”, anunţă, marţi seară, IPJ Bistriţa-Năsăud.

Primarul din comuna Livezile, județul Bistrița Năsăud, a fost reținut luni, pentru 24 de ore, în urma scandalului sexual în care a fost implicat.

Primarul din Livezile, reținut pentru 24 de ore

În cadrul unui dosar penal întocmit pe 5 noiembrie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bistrița-Năsăud, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița, au pus în aplicare trei mandate de percheziție.

Autoritățile au efectuat percheziții la domiciliul unor persoane fizice și la o instituție publică. Pe numele unui bărbat de 56 de ani, din Livezile, polițiștii au pus în aplicare un mandat de aducere.

Imaginile scandaloase, postate chiar de primar pe WhatsApp

O serie de fotografii făcute publice chiar de către primarul comunei Livezile îl arată pe acesta cum agresează sexual o angajată. Imaginile indică o agresiune sexuală și este vizibil că angajata încerca să scape și îl împingea pe primarul Traian Simionca, atunci când el insista să o dezbrace.

Imaginile au fost postate chiar de primar, pe WhatsApp, cel mai probabil din greșeală. Primarul ar fi scris la „stare” pe WhatsApp „partidă de amor”, cu pozele aferente atașate. În scurt timp, fotografiile făcute publice de primar au început să se rostogolească pe rețelele de socializare.

