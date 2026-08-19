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Procesul lui Călin Georgescu, amânat din nou. Judecătorul din dosar s-a transferat, iar înlocuitorul nu a fost încă desemnat

Procesul lui Călin Georgescu, amânat din nou. Judecătorul din dosar s-a transferat, iar înlocuitorul nu a fost încă desemnat
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Procesul în care Călin Georgescu este judecat pentru promovarea cultului unor persoane condamnate pentru crime de război și pentru promovarea unor idei fasciste și legionare a fost amânat din nou, miercuri, la Judecătoria Sectorului 1. Magistratul care avea dosarul s-a transferat la Tribunalul București, iar până la termenul din 19 august nu fusese desemnat un înlocuitor.

Termenul era programat miercuri, de la ora 9:00, însă cauza nu a putut fi judecată din cauza schimbării magistratului desemnat inițial. În același timp, avocatul lui Călin Georgescu a solicitat amânarea procesului, întrucât se află în afara țării. Este cea mai recentă amânare într-un dosar care a primit undă verde pentru judecata pe fond încă din februarie 2026.

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Călin Georgescu, trimis în judecată în iulie 2025

Călin Georgescu a fost trimis în judecată pe 2 iulie 2025 de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Procurorii îl acuză de promovarea în public a cultului unor persoane vinovate de genocid, crime împotriva umanității și crime de război, precum și de promovarea unor idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe. A doua faptă este reținută în formă continuată, în legătură cu cinci acte materiale.

În decembrie 2025, Judecătoria Sectorului 1 a respins excepțiile invocate de apărarea fostului candidat la prezidențiale și a stabilit că procesul poate începe pe fond. Georgescu a contestat decizia. Contestația a ajuns la Tribunalul București, unde cei doi magistrați care au analizat inițial cauza au avut opinii diferite. Dosarul a fost trimis astfel unui complet de divergență.

Pe 9 februarie 2026, Tribunalul București a respins definitiv contestația lui Călin Georgescu, menținând decizia Judecătoriei Sectorului 1. Prin această hotărâre, procesul putea începe efectiv pe fond. Judecata nu a avansat însă conform calendarului stabilit. La termenul din 9 iunie, cauza a fost amânată pentru 19 august, în contextul schimbării situației magistratului care avea dosarul.

Ce susțin procurorii în rechizitoriu

Potrivit rechizitoriului, presupusele fapte ar fi fost comise în perioada 16 iunie 2020 – 16 mai 2025. Anchetatorii susțin că Georgescu ar fi promovat, în declarații publice, elemente asociate ideologiei legionare și ar fi făcut afirmații elogioase la adresa lui Corneliu Zelea Codreanu, Ion Moța și a mareșalului Ion Antonescu, condamnat pentru crime de război. Procurorii susțin, de asemenea, că Georgescu l-ar fi prezentat pe Ion Antonescu drept un erou și ar fi preluat elemente din discursurile și gestica acestuia.

Unul dintre episoadele menționate în rechizitoriu datează din 2 octombrie 2021, când Georgescu ar fi făcut un salut legionar în timpul unui discurs susținut în Piața Universității, la un protest împotriva restricțiilor impuse în perioada pandemiei. Călin Georgescu beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

Un al doilea dosar, la un pas de judecata pe fond

Separat, Călin Georgescu a fost trimis în judecată și în dosarul în care sunt inculpați Horațiu Potra și alte 20 de persoane. În această cauză, Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și de comunicarea de informații false, în formă continuată.

Pe 6 august 2026, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins contestațiile formulate în procedura de cameră preliminară. În consecință, și acest dosar poate intra în etapa judecății pe fond.

Comentarii 1
  • Domn IO

    Exista vreo legatura intre transferul judecatorului si scrisoarea celor patru demnitari americani de ridicare a vizei lui George Simion? Urmeaza condamnarea si scoaterea din joc a lui Calin Georgescu sau indepartarea lui Simion din fruntea AUR pentru a-i face loc Gurului, care i-a promis lui Netanyahu mutarea Ambasadei la Ierusalim si zero toleranta fata de antisemitism? Sau este vorba doar de o piedica pusa asa-zisilor suveranisti, care, in cazul venirii la Putere, ar putea afecta afacerile anumitor grupuri de interese interne si externe?

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