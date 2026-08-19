Asociatul fostei soții a procurorului constănțean Gigi Ștefan, reținut de PICCJ în dosarul privind gestiunea deșeurilor. Firma a fost deja inculpată

Asociatul fostei soții a magistratului constănțean Gigi Ștefan, Constantin Uda, a fost reținut pentru 24 de ore de anchetatorii Parchetului instanței suprem într-un dosar în care este cercetat pentru modul pretins defectuos de debarasare a deșeurilor, potrivit unui comunicat de, miercuri, al instituției.

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Astfel, arată sursa citată, procurorii Secției de urmărire penală din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au dispus reținerea unui inculpat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de colectarea, transportul sau valorificarea de deșeuri, inclusiv controlul acestor operațiuni și întreținerea ulterioară a spațiilor de eliminare, inclusiv acțiunile întreprinse de comercianți sau brokeri în procesul de gestionare a deșeurilor, cu încălcarea dispozițiilor legale în domeniu, îngroparea deșeurilor și abandonarea, aruncarea și/sau ascunderea deșeurilor (prevăzute de art. 66 alin.1 lit. b), f) și h) din OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor).

Din probele administrate în cauză, arată instituția, a rezultat că, în perioada 2024 – 12 mai 2026, în calitate de administrator al unei societăți (inculpată în cauză și față de care s-a admis anterior propunerea de luare a unei măsuri preventive) inculpatul a dispus, a coordonat, a controlat și a urmărit realizarea, cu încălcarea dispozițiilor legale, a operațiunilor de colectare, valorificare și îngropare deșeuri, inclusiv cele pentru care nu are autorizație de colectare, în perimetrul autorizat de colectare, precum și de ascundere de deșeuri, inclusiv cele pentru care nu are autorizație de colectare.

Prins cu mâța-n sac

Menționăm că în cadrul perchezițiilor domiciliare efectuate în cauză pe 30 iulie 2026 au fost realizate excavații în două zone din amplasamentul societății, fiind identificate într-una din zone și în proximitatea acesteia deșeuri îngropate la adâncimi de până la 8 metri, acestea constând în materiale plastice, saci de plastic, beton, cărămizi, materiale textile, lemnoase, fier, carton și alte categorii de deșeuri. Totodată, s-a constatat că, anterior excavării, suprafața terenului era nivelată, bătătorită și acoperită cu vegetație, fără urme vizibile de intervenție asupra solului.

Precizăm că în cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra conturilor deținute de societatea inculpată, precum și asupra conturilor deținute de inculpat.

Faptele firmei

Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a dispus, la data de 27 iulie 2026, punerea în mişcare a acţiunii penale fața de o persoană juridică, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de colectarea, transportul sau valorificarea de deşeuri, inclusiv controlul acestor operaţiuni şi întreţinerea ulterioară a spaţiilor de eliminare, inclusiv acţiunile întreprinse de comercianţi sau brokeri în procesul de gestionare a deşeurilor, cu încălcarea dispoziţiilor legale în domeniu, îngroparea deşeurilor şi abandonarea, aruncarea şi/sau ascunderea deşeurilor, se arată în comunicarea publică.

Din probatoriul administrat a reieșit că, în perioada anului 2024 – 12 mai 2026, persoana juridică a colectat și a valorificat deşeuri cu încălcarea dispoziţiilor legale.

Totodată, societatea în cauză a îngropat și a ascuns deşeuri, inclusiv cele pentru care nu are autorizaţie de colectare, în perimetrul autorizat de colectare situat în judeţul Constanţa.

Totodată, procurorul a solicitat instanței de judecată luarea măsurii preventive față de inculpata persoană juridică, pe o perioadă de 60 de zile, constând în interzicerea încheierii anumitor acte juridice, stabilite de organul judiciar și interzicerea desfășurării activităților de natura celor cu ocazia cărora a fost comisă infracțiunea.

Dedesubturile anchetei

Sursele Gândul arată că firma cercetată este Firma vizată este SC UCG Construcţii Ecologice SRL și că Monica Ştefan este unul dintre asociații la această societate.

Asociata, care nu are calitate în acest dosar de urmărire, ar fi potrivit surselor noastre fosta soție a procurorului Gigi Ștefan.

Deși divorțați se pare că cei doi locuiesc și în prezent la aceeași adresă, conform surselor noastre.

Sursele Gândul mai explică faptul că după asocierea în cadrul firmei a soției procurorului compania ar fi cunoscut o creștere substanțială a profitului generată cel mai probabil de contractele obținute.

Descinderi masive la Constanța

Ofițeri și procurori ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție ar face o serie de percheziții domiciliare la firme care ar aparține președintelui Consiliului Județean Constanța, afirmă surse judiciare pentru Gândul.

Sursele citate nu pot oferi amănunte detaliate dar arată că perchezițiile ar avea loc la localul denumit Crama lui Mitroi, care ar avea legătură cu președintele CJ Constanța Florin Mitroi.

Totodată, mai arată sursele publicației, aceste ample percheziții ar avea loc în două dosare diferite, una dintre cauze fiind cea în care sunt arestați preventiv procurorii Ștefan Valentin Gigi, fostul șef al Parchetului Curții de Apel Constanța și Teodor Niță.

PICCJ confirmă oficial existența acestor percheziții

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția de Investigare a Criminalității Economice, efectuează, în cursul zilei de astăzi, 30 iulie 2026, un număr de 11 percheziții domiciliare pe raza județului Constanța, se arată într-un comunicat, de joi, al instituției.

Activitățile procesuale sunt desfășurate la domiciliile a trei persoane fizice și la sediile sociale a zece persoane juridice, în continuarea măsurilor dispuse în perioada 13–15 mai 2026, în cadrul unui dosar penal, precum și într-o altă cauză, ambele instrumentate de Secția de urmărire penală.

Perchezițiile domiciliare sunt efectuate în vederea administrării probatoriului necesar pentru stabilirea situației de fapt, identificarea tuturor persoanelor implicate și dispunerea măsurilor legale care se impun.

Complicii procurorilor sub lupa PICCJ

La finele lunii iunie instanța supremă stabilea arestarea preventivă a lui Daniel Learciu, șeful Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Constanța, pentru cumpărare de trafic de influență de la procurorul constănțean Gigi Ștefan.

Arestarea preventivă a fost cerută în dosarul magistraților Teodor Niță și Gigi Ștefan și vine pe fondul evoluției anchetei după primele arestări din dosar.

Astfel, în cursul lunii iunie, procurorul care instrumentează dosarul a făcut numeroase audieri ale unor șefi de instituții care au explicat detaliat cum s-a intervenit la ei prin magistratul Gigi Ștefan sau chiar prin Daniel Learciu, pentru oferirea de „suport” acestuia din urmă.

Potrivit datelor din dosarul care se află acum pe masa judecătorilor de la instanța supremă, Learciu este acuzat de patru acte materiale ale infracțiunii de trafic de influență, ceea ce înseamnă că în patru rânduri diferite acesta a solicitat influența și intervenția magistratului Ștefan la diverși funcționari cu funcție de conducere în instituții ale statului român.

Astfel, pe durata lunii iunie, cel puțin 8 martori au trecut prin fața procurorului de caz și au explicat detaliat de către cine au fost sunați și ce li s-a cerut, paralel cu atribuțiile prevăzute în fișele lor de post.

„Dat în primire” de primarul din Jurilovca

Potrivit datelor din dosarul aflat la instanța supremă unul dintre martorii-cheie în acuzarea lui Learciu ar fi martorul Ion Eugen, primarul comunei Jurilovca din anul 2012, căruia prietenii și cunoștințele sale i se adresează cu apelativul „Geni”.

Ion Eugen ar fi declarat că îl cunoaște pe procurorul Ștefan Gigi Valentin de aproximativ 4-5 ani, iar la sfârșitul anului 2025 sau începutul anului 2026 a fost contactat telefonic de către procuror care i-a transmis că vrea să se întâlnească cu acesta, lucru concretizat la domiciliul procurorului, din municipiul Constanța.

Cu prilejul acestei întâlniri, ar fi declarat acesta, Ștefan Gigi Valentin l-a rugat să vorbească cu președintele Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu, pentru a-l primi în audiență pe Learciu Daniel, fără a preciza și scopul acestei audiențe.

Ion Eugen s-a conformat și a facilitat întâlnirea dintre Learciu Daniel și Horia Teodorescu, respectiv după ce i-a transmis lui Horia Teodorescu rugămintea procurorului, martorul i-a pus în legătură pe cei doi, aceștia făcând aranjamentele ulterioare.

Ulterior, se arată în dosar, martorul Ion Eugen s-a întâlnit cu Horia Teodorescu care i-a comunicat că Learciu Daniel dorea să facă parte din Consiliul de administrație al unei societăți din subordinea Ministerului Economiei, S.A.P.E.-societate care administra sau autoriza activități în domeniul energiei, context în care l-a îndrumat pe Learciu să urmeze procedura standard de înscriere.

De asemenea, Horia Teodorescu i-a mai transmis martorului că el nu se va implica în niciun mod cu privire la solicitarea primită din partea lui Learciu Daniel și l-a sfătuit pe martor ca și el să adopte aceeași atitudine.

Martorul Ion Eugen a mai susținut că a mai fost contactat de mai multe ori de către Learciu Daniel pentru a-l întreba „cum stăm cu Bucureștiul”, cu referire la solicitarea sa de a face parte din consiliul de administrație S.A.P.E., martorul asigurându-l că totul este în regulă, deși acesta a precizat cu prilejul audierii că nu a făcut niciun demers în acest sens.

Tot cu privire la acest aspect, martorul a fost contactat de către Ștefan Gigi Valentin, în cursul lunii martie 2026, și cu care s-a întâlnit la un restaurant, subiectul discuției fiind același, cererea lui Learciu Daniel, martorul comunicându-i procurorului că nu ar trebui să fie probleme.

Totodată, după întâlnirea anterior menționată, Ștefan Gigi Valentin l-a contactat din nou pe Ion Eugen și s-au întâlnit în parcarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, prilej cu care i-a comunicat martorului să ia legătura cu Horia Teodorescu ca la rândul său să ia legătura cu președintele Consiliului Județean Galați, Costel Fotea, și să-l roage să-l primească în audiență pe Learciu Daniel.

Martorul s-a conformat și a facilitat realizarea celor solicitate de către Ștefan Gigi Valentin.

Președintele CJ Tulcea, martor în dosar

În dosar se mai arată că la data de 12 iunie 2026, a fost audiat în calitate de martor Horia Teodorescu, președintele Consiliului Județean Tulcea, care a precizat că, în perioada decembrie 2025-ianuarie 2026, a venit la el primarul comunei Jurilovca, Ion Eugen (Geni) care i-a transmis că, la rugămintea procurorului Gigi Ștefan, să-l primească în audiență pe Learciu Daniel.

Această întâlnire s-a concretizat câteva zile mai târziu, la un bar din municipiul Tulcea, unde s-a întâlnit cu Learciu Daniel, care i-a comunicat că „l-ar interesa să ajungă în Consiliul de Administrație al S.A.P.E.”, tot Learciu Daniel fiind cel care a și explicat care este obiectul de activitate al acestei instituții, respectiv cu dezvoltarea de proiecte în domeniul energiei verzi, panouri fotovoltaice sau sisteme eoliene.

Teodorescu Horia a mai menționat că nu a făcut niciun demers cu privire la solicitarea lui Learciu Daniel și chiar i-a comunicat lui Ion Eugen că solicitarea este o problemă care îl depășește și nu intră în componența sa.

Tot din cuprinsul depoziției de martor a mai rezultat că, în primăvara anului 2026, Ion Eugen i-a comunicat martorului că, din nou l-a rugat Gigi Ștefan să ia legătura cu el, pentru a-l ajuta pe Learciu Daniel.

De această dată, Learciu Daniel voia o audiență la președintele Consiliului Județean Galați Costel Fotea.

Martorul a luat legătura cu Fotea Costel și astfel a rezolvat solicitarea venită din partea procurorului Gigi Ștefan, respectiv Learciu Daniel a mers în audiență la președintele Consiliului Județean Galați, într-o zi de vineri, dar nu cunoaște subiectele abordate de aceștia.

Mărturia președintelui CJ Galați

Din declarația lui Costel Fotea, rezultă că ocupă funcția de președinte al Consiliului Județean Galați din anul 2016, iar în luna februarie 2026 a fost contactat telefonic de către Horia Teodorescu-președintele Consiliului Județean Tulcea, care l-a rugat să primească pe cineva în audiență.

Ulterior, la biroul martorului s-au prezentat Learciu Daniel și încă o persoană, Lerciu fiind cel care i-a spus că se află într-un stadiu avansat cu un proiect legat de un parc eolian pe care și-ar dori să-l realizeze pe raza județului Galați.

Martorul a înțeles din cele relatate de către Learciu Daniel că dorea să discute cu reprezentanții Electrica și cu cei ai Muzeului Județean de Istorie și care avea atribuții în domeniul parcurilor eoliene.

Astfel, martorul Fotea Costel i-a contactat telefonic pe directorul Electrica Galați și pe directorul Muzeului Județean de Istoria, cărora le-a solicitat să-l primească pe Learciu în audiență.

Ulterior, Leraciu Daniel l-a contactat telefonic pe martor căruia i-a transmis că nu a reușit să se întâlnească cu directorul Muzeului Județean de Istorie, prilej cu care martorul a revenit și a restabilit întâlnirea solicitată de către Learciu Daniel.

De asemenea, martorul Fotea Costel a mai precizat că nu știe ce a discutat Learciu Daniel cu cei doi directori și nici nu a depus vreo cerere sau document la Consiliul Județean Galați, în sensul celor descrise mai sus.

Intervenția pentru permis, devoalată de ofițerul de caz

Martorul Munteanu George Marius a declarat la data de 16 iunie 2026, în calitate de ofițer de poliție în cadrul IPJ Constanța, l-a cunoscut pe procurorul Ștefan Gigi Valentin în anul 2010, având o relație strict profesională cu acesta.

Martorul a mai precizat că în cursul lunii octombrie 2025, a fost sunat de către Ștefan Gigi Valentin care i-a solicitat să treacă pe la biroul său. Astfel, martorul a ajuns la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, și la etajul 1, în apropierea biroului lui Ștefan Gigi, a fost abordat de un domn care s-a recomandat ca fiind Learciu Daniel și care i-a prezentat o dovadă înlocuitoare a permisului de conducere criticând și agenții de poliție care i-au aplicat sancțiunea.

Martorul i-a transmis că polițiștii respectivi nu sunt subordonații săi, iar dacă are o nemulțumire poate contesta în instanță procesul-verbal.

În timpul acestei discuții dintre Learciu Daniel și martor a intervenit și procurorul Ștefan Gigi care l-a invitat pe martor în biroul său.

Martorul a mai menționat că, în luna februarie 2026, Ștefan Gigi Valentin l-a sunat și l-a rugat să vină pe la el la birou, martorul conformându-se. Astfel, procurorul i-a prezentat martorului o dovadă înlocuitoare a permisului de conducere emisă de IPJ Bașov pe numele lui Learciu Daniel și l-a întrebat pe acesta ce modalități există pentru ca Learciu să-și ridice permisul de conducere de la Constanța.

Munteanu George Marius i-a comunicat procurorului că permisul de conducere va fi trimis la Constanța după 15 zile de la constatarea faptei, unde va fi păstrat până la restituire și nu se poate urgenta restituirea permisului în niciun mod.

În luna martie 2026, martorul a fost apelat din nou de către Ștefan Gigi Valentin cu aceeași problemă, trimițându-i și o fotografie cu un extras de pe portalul instanțelor din care rezulta că Learciu Daniel contestase procesul-verbal de sancțiune și adresându-i și întrebarea dacă a ajuns permisul la Constanța.

Martorul i-a explicat că permisul nu va mai fi trimis din oficiu la Constanța, ci numai în baza unei solicitări a contravenientului.

Tot din depoziția martorului a mai rezultat că, în perioada în care acesta se afla în concediu de odihnă a primit un mesaj de la Ștefan Gigi Valentin în care îl întreba din nou de permisul lui Learciu Daniel, martorul informându-l pe acesta, după câteva zile, că permisul a ajuns la Constanța.

De asemenea, martorul a mai susținut că, la începutul anului 2026, a fost apelat telefonic de către Ștefan Gigi Valentin care l-a rugat să treacă pe la el la birou, iar cu prilejul acestei întâlniri procurorul i-a înmânat o copie a unui proces verbal prin care o persoană, al cărei nume nu și-l amintește, fusese încunoștințată ca urmare a conducerii sub influența alcoolului i s-a întocmit dosar penal și că nu mai are dreptul să conducă.

Martorul a vizualizat numărul procesului verbal și astfel a concluzionat că dosarul se afla în lucru la Serviciul Siguranță Rutieră, al cărui șef este. Astfel, solicitarea procurorului a fost în legătură cu urgentarea ridicării buletinului de analize de la Serviciul Județean de Medicină Legală Constanța și nu a făcut nicio precizare cu privire la soluționarea dosarului de urmărire penală.

Cumpărător de influență luat pe sus de șefa energiei electrice: „Ați venit din Constanța să îmi cereți o ilegalitate”?

Procurorul PICCJ care instrumentează dosarul magistraților Teodor Niță și Gigi Ștefan a audiat-o și pe Rodica Mihaela Suciu, director general al Distribuție Energie Electrică România.

Femeia a explicat la audieri că la data de 23 februarie 2026, a fost contactată telefonic de către o persoană care s-a recomandat a fi Florin Mitroi, președintele Consiliului Județean Constanța, care a rugat-o să primească în audiență pe un prieten, pe nume Learciu, cu acest prilej transmițându-i acestuia că se afla în județul Covasna, la Balvanyos.

Astfel, Suciu Mihaela Rodica a fost contactată de către Learciu Dumitru Daniel, în aceeași zi și au stabilit ca în ziua următoare, să se întâlnească la Balvanyos Resort.

Întâlnirea a avut loc la recepția hotelului, unde domnul Learciu a venit însoțit de către o altă persoană, persoană care a discutat mai mult cu martora deoarece avea cunoștințe tehnice.

Aceasta i-a comunicat că că ei vor să investească în producția de energie solară-fotovoltaice și în stocare și că îi interesează capacitățile disponibile din jurul stațiilor, la nivel național, deținute de către societatea al cărei director general este martora.

Learciu Daniel și însoțitorul acestuia au mai relatat că vor să cumpere teren în zona stațiilor unde sunt capacități disponibile pentru a produce energie.

Directoarea Suciu a fost iritată de propunerea celor doi și chiar a afirmat „ați venit din Constanța să îmi cereți o ilegalitate”?, cu referire la faptul că informațiile solicitate erau confidențiale, se mai arată în dosarul aflat pe masa judecătorilor ICCJ.

Văzând reacția martorei, Learciu Dumitru Daniel a încercat să tempereze atmosfera și calmeze lucrurile.