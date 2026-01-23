Prima pagină » Justiție » Raketul care l-a torturat pe milionarul Dan Nicorescu a câștigat, în instanță, o celulă de lux. Basarabeanul are condiții la standardele UE

Andrei Dumitrescu
23 ian. 2026, 05:00, Justiție
Raketul basarabean acuzat că l-a torturat și jefuit pe milionarul Dan Nicorescu a primit de la magistrații din Giurgiu o celulă de lux. Pe lângă tâlhării cu mână armată, Serghei Rădean a aruncat în aer și mai multe bancomate. Ajuns la închisoare, s-a apucat și de trafic de droguri, motiv pentru care este considerat unul dintre cei mai problematici deținuți din sistemul penitenciar românesc.

Serghei Rădean a venit în România înaintea pandemiei de COVID-19, împreună cu mai mulți răufăcători. Alături de complicii săi, basarabeanul a aruncat în aer, cu un exploziv cunoscut sub numele de pizza slide, trei bancomate, fapte pentru care a primit deja o pedeapsă de 11 ani de detenție.

Torturat în propria casă

Banda de rakeți nu s-a limitat doar la bancomate. Infractorii au dat buzna în mai multe vile și i-au jefuit pe proprietari, sub amenințarea armelor.

Una dintre victime a fost omul de afaceri Dan Nicorescu, pe care l-au amenințat cu pistolul și l-au legat cu două perechi de cătuşe, de un scaun.

Apoi, pentru că refuza să spună unde își ține banii, l-au bătut până la leșin, apoi l-au stropit cu apă pentru a-și reveni în simțiri și l-au torturat mai departe cu un aparat cu electroșocuri.

Rakeții l-au electrocutat pe Nicorescu

Până la urmă, tâlharii au plecat cu mai multe ceasuri, între care un Rolex Yacht, un Swarovski Daytime și un Vacheron Constantin, model Kalla Rome, trei lănţişoare din aur cu pandantive cruciuliţe din diamante albe şi negre, şapte brăţări din pietre preţioase, trei brăţări din diamante, un inel cu diamant de 16-27 karate şi montură de aur, un inel din aur şi coloane de diamante, un cercel cu diamant alb, o pereche de ochelari de soare cu diamante, mai multe ace de cravată din aur, mai multe seturi de butoni de cămaşă din aur, mai multe balene – guler cămaşă din argint, precum şi suma de 1.500 de euro și 3.700 de lei.

Încarcerat la Rahova, Serghei Rădean s-a ales și cu un dosar de trafic de droguri de mare risc, după ce procurorii DIICOT au probat că basarabeanul făcea parte dintr-o grupare de traficanți formată din aproximativ 20 de deținuți, închiși, ca și el, pentru fapte de mare violență.

Rădean, mutat într-o celulă nouă

Surse din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) au declarat, pentru Gândul, că în urma acestui incident Rădean a fost mutat la Giurgiu și închis în condiții de maximă siguranță. Rădean ar fi fost nemulțumit de faptul că împarte camera cu alți șapte colegi și a contestat condițiile de executare a pedepsei.

Rădean a cerut judecătorului de supraveghere a privării de libertate de la Penitenciarul Giurgiu să fie respectate normele impuse de Uniunea Europeană, potrivit cărora un deținut are dreptul la 4 metri pătrați, spațiu individual de cazare.

Judecătorul delegat a fost de acord, însă conducerea închisorii a contestat decizia după ce a considerat că tâlharul devenit traficant de droguri se bucură de confort suficient.

Ca urmare, Penitenciarul Giurgiu a contestat decizia magistratului la Judecătoria Giurgiu, însă, la sfârșitul anului trecut instanța a respins contestația și a decis că lui Serghei Rădean trebuie să i se ofere condițiile solicitate.

Ca urmare, pentru a i se asigura cei 4 metri pătrați, ar fi fost mutat într-o altă cameră cu numai patru paturi.

