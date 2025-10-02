România este condamnată de CEDO în 49 de cauze, arată un raport al Consiliului Suprem al Magistraturii. Cele mai multe sunt legate de condițiile din închisori.

Cetățenii români se remarcă printr-un număr record de sesizări, căci au trimis către Curtea Europeană a Drepturilor Omului peste 3.000 de sesizări, numai în cursul anului 2024.

Statul român a pierdut în 49 din 58 de dosare judecate

Totuși, potrivit unui raport al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), doar 58 de dosare au ajuns să fie judecate. În majoritatea cazurilor, 49 dintre-un total de 58, statul român a pierdut.

În urma publicării Raportului Departamentului de Stat al SUA în care au fost făcute mai multe referiri explicite la sistemul de justiţie românesc, CSM a explicat datele conținute de raport, care vizează direct situaţia României la CEDO.

„Se remarcă faptul că în 2024, potrivit statisticilor publicate pe site-ul Curţii, cetățenii din România au sesizat instanţa de la Strasbourg cu 3.850 de cauze, plasând România pe locul 4 la număr de cereri, dar pe locul 12 în clasamentul mai relevant al numărului de cereri raportat la populaţia ţării (19.064.000 locuitori). În aceeaşi perioadă de referinţă (2024), România a fost parte în 169 de dosare. Dintre, acestea, în 101 dosare, cererile au fost respinse ca inadmisibile sau radiate de pe rol. În 58 de dosare judecata a avut loc pe fond, România fiind condamnată în 49 de cauze”.

29 din cele 49 de dosare au acceași cauză, condițiile din penitenciare

Potrivit CSM, din aceste 49 de cauze, în 29 dintre ele problema de drept a fost aceea, deja recurentă, a condițiilor de detenție din penitenciare. CSM precizează, însă, că în aceste cazuri responsabilitatea nu revine sistemului de justiţie, ci sistemului administrativ.

Prin urmare, în cazul României au fost admise cereri în doar 20 de dosare, dintre care doar 3 se referă la dreptul la un proces echitabil în sens larg și doar un dosar dintre cele 3 se referă la o durată excesivă de procedură de 8 ani a unui dosar penal finalizat în anul 2013, mai explică CSM.

