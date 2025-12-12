12 Decembrie, calendarul zilei: Jennifer Connelly împlinește 55 de ani, Monica Bîrlădeanu 47. Se stinge Mălina Olinescu

Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 12 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Jennifer Connelly este o actriță americană apreciată. Născută la 12 decembrie 1970 în New York, Connelly și-a început cariera ca model încă din copilărie, înainte de a debuta pe marele ecran. A atras atenția publicului larg prin rolul din Labyrinth (1986), iar maturizarea ei artistică s-a văzut în interpretări complexe din filme precum Requiem for a Dream (2000), unde a oferit una dintre cele mai intense prestații ale carierei. În 2002 a câștigat Premiul Oscar pentru Cea Mai Bună Actriță în Rol Secundar pentru partitura din A Beautiful Mind, confirmându-și statutul de actriță versatilă și profundă. De-a lungul anilor, a continuat să joace în producții variate, de la drame psihologice la blockbustere precum Noah sau Top Gun: Maverick. Recunoscută pentru sensibilitatea și naturalețea cu care abordează fiecare rol, Connelly rămâne una dintre cele mai respectate figuri ale cinematografiei contemporane.

Monica Bîrlădeanu este o actriță și vedetă de televiziune din România, apreciată pentru carisma și prezența sa puternică atât pe micul, cât și pe marele ecran. Născută la 12 decembrie 1978 în Iași, și-a început cariera în televiziune ca prezentatoare, devenind rapid una dintre cele mai populare figuri media din țară. Ulterior, s-a orientat către actorie, debutând în producții românești și internaționale. A atras atenția publicului odată cu apariția în serialul american Lost, urmată de roluri în filme precum Francesca (2009) sau Despre oameni și melci (2012), unde a oferit interpretări apreciate de critici. Este cunoscută pentru implicarea în proiecte umanitare, în special în campanii sociale dedicate copiilor. A fost adesea remarcată pentru stilul vestimentar rafinat, fiind prezentă constant în topurile de eleganță. Actrița s-a căsătorit cu Valeriu Gheorghiță pe 5 octombrie 2024.

Mălina Olinescu a fost una dintre cele mai sensibile și puternice voci ale muzicii românești, recunoscută pentru timbrul cald și pentru interpretările încărcate de emoție. Născută pe 29 ianuarie 1974 în București, Mălina provenea dintr-o familie de artiști – mama sa, Doina Spătaru, a fost o apreciată solistă de muzică ușoară. A devenit cunoscută publicului larg în anii ‘90, remarcându-se prin aparițiile televizate și prin participările la festivaluri muzicale. Momentul de vârf al carierei sale internaționale a fost în 1998, când a reprezentat România la Eurovision cu piesa Eu cred, o baladă memorabilă. Mălina Olinescu a murit pe 12 decembrie 2011, la vârsta de 37 de ani. Ancheta poliției și raportul medico-legal au concluzionat că a fost vorba de sinucidere prin cădere de la etaj. În perioada respectivă, artista trecea printr-un moment dificil pe plan personal, inclusiv o despărțire recentă și stări depresive relatate de apropiați. Moartea sa a stârnit un puternic impact emoțional în rândul publicului și al colegilor de breaslă.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1821: Gustave Flaubert 🇫🇷✒️ cunoscut mai ales datorită romanului „Madame Bovary”, operă capitală pentru literatura secolului al XIX-lea

🎂1915: Frank Sinatra 🇺🇸🎤🎬

🎂1936: Iolanda Balaș 🇷🇴🏃🏻‍♀️ campioană olimpică, a dominat proba de săritură în înălțime timp de un deceniu, la nivel mondial. Din 1988 până în 2005 a fost președinta Federației Române de Atletism

🎂1946: Emerson Fittipaldi 🇧🇷🏎 campion mondial de Formula 1 în 1972, 1974. Până în 2005 a deținut recordul de cel mai tânăr campion mondial din acest sport

🎂1953: Dan C. Mihăilescu 🇷🇴✒️ istoric și critic literar, traducător, cronicar literar

🎂1970: Jennifer Connelly 🇺🇸🎬 Oscar rol secundar, A Beautiful Mind (2002)

🎂1970: Regina Hall 🇺🇸🎬 Scary Movie (2000), Scary Movie 2 (2001), Scary Movie 3 (2003), Scary Movie 4 (2006), Law Abiding Citizen (2009), Scary Movie 5 (2013), About Last Night (2014), Naked (2017), Shaft (2019), Me Time (2022)

🎂1977: Cosette Chichirău 🇷🇴🗣

🎂1978: Monica Bîrlădeanu 🇷🇴🎬 Moartea domnului Lăzărescu (2005)

🎂1980: Dorin Goian 🇷🇴⚽️ Urca la cornere, lovituri libere și centrări, marcând din lovituri cu capul aproape toate golurile carierei sale

Decese 🕯

🕯️1976: Jack Cassidy 🇺🇸🎬 a murit la doar 49 de ani, accidental, incendiat de propria țigară aprinsă, cu care a adormit pe canapea

🕯️1983: Amza Pellea 🇷🇴🎬 Moartea survine la 52 de ani în urma unui cancer galopant localizat la plămâni. Actorul era un mare fumător, însă au existat și alte speculații cu privire la moartea sa, cum că ar fi fost iradiat de Securitate, pentru că in sketchurile sale ironizau sistemul comunist. Este înmormântat la cimitirul Bellu

🕯️2011: Mălina Olinescu 🇷🇴🎤 În 1996, a făcut parte dintr-o echipă de tineri cântăreți talentați, numită „Școala Vedetelor”, într-un show de televiziune foarte apreciat și urmărit. Având un declin de carieră muzicală în ultimii ani, s-a sinucis (ca și tatăl ei) aruncându-se de la etajul 6 al blocului în care locuia, în zona Gării de Nord din București. Avea 37 de ani

🕯️2019: Danny Aiello 🇺🇸🎬

🕯️2021: Lucian Avramescu 🇷🇴✒️ La 8 martie 1991, a fondat la București agenția de știri A.M. PRESS, prima agenție de presă cu capital privat din România postcomunistă

🕯️2024: Nicu Sârghea 🇷🇴🥁 toboșarul trupei Vunk, răpus de un AVC, la 48 de ani

Evenimente📋

📋🇰🇪 Ziua naţională a Republicii Kenya; aniversarea proclamării independenţei (1963)

Calendar 🗒

🗒1098: Prima cruciadă-Asediul de la Ma’arrat al-Numan. Cruciații străpung pereții orașului și masacrează circa 20.000 de locuitori. După ce a apărut lipsa alimentelor, se relatează că ar fi recurs la consumarea de carne din cadavre umane

🗒1787: Pennsylvania a devenit cel de-al doilea stat american care a ratificat Constituția SUA

🗒1896: Guglielmo Marconi a făcut, la Londra, prima demonstrație publică a radioului

🗒1911: Delhi înlocuiește Calcutta drept capitală a Indiei

🗒1913: Pictura „Mona Lisa” a lui Leonardo Da Vinci a fost recuperată, la Florența, dupa doi ani de la furtul ei din Muzeul Luvru din Paris

🗒1924: În Austria intră în folosință șilingul drept nouă monedă națională, înlocuind astfel vechea coroană

🗒1927: S-a înființat Asociația Presei Sportive din România

🗒1941: La insistențele guvernelor german și italian, România declară război SUA. Între cele două țări nu au loc operații militare directe, momentul marcând ruperea relațiilor diplomatice

🗒1944: Bunurile Teatrului Național din București au fost cedate rușilor, în contul despăgubirilor de război reglementate de Convenția de Armistițiu semnată la Moscova, la 12 sept. 1944

🗒1991: Curtea Supremă de Justiție, Secția militară, i-a declarat nevinovați pe foștii membri ai Comitetului Politic Executiv al PCR

🗒1992: A luat ființă formația de muzică folk-pop „Pasărea Colibri” avându-i ca membri pe: Mircea Baniciu, Mircea Vintilă, Florian Pittiș, Vladi Cnejevici

🗒2002: Uniunea Europeană a invitat zece țări candidate la aderare – Polonia, Cehia, Ungaria, Slovenia, Slovacia, Estonia, Letonia, Lituania, Cipru și Malta – să i se alăture începând cu data de 1 mai 2004. Numărul membrilor UE crește astfel de la 15 la 25. Pentru România și Bulgaria a fost fixat ca termen al aderării anul 2007

🗒2004: Alegeri prezidențiale tur II: Al doilea tur de scrutin îl desemnează câștigător pe Traian Băsescu cu un scor de 51,23%, în detrimentul lui Adrian Năstase cu 48,77%, devenind astfel al 4-lea președinte al României, pentru o perioadă de cinci ani. El îl succede pe Ion Iliescu

