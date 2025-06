Senatorul Paul Pintea, condamnat la închisoare cu suspendare, după ce condus mașina cu permisul suspendat

Senatorul Paul Ciprian Pintea, care a trecut de la POT la PSD, a fost condamnat, marţi, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la un an şi cinci luni de închisoare cu suspendare, pentru că a condus o maşină cu permisul suspendat. Decizia nu este definitivă!

„În temeiul art. 335 alin. (2) C.pen., condamnă pe inculpatul Pintea Paul Ciprian (…) la o pedeapsă de 9 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul de către o persoană căreia dreptul de a conduce i-a fost suspendat. În temeiul art. 89 C.pen., dispune anularea amânării aplicării pedepsei de 1 an şi 2 luni închisoare stabilită pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 335 alin. (2) C.pen., prin sentinţa penală nr. 71/18.03.2024 a Judecătoriei Zalău, definitivă prin neapelare la 03.04.2024”, arată ÎCCJ.

Instanţa a decis contopirea pedepselor în cazul lui Paul Ciprian Pintea.

”Aplică inculpatului Pintea Paul Ciprian pedeapsa de 1 an şi 2 luni închisoare stabilită pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 335 alin. (2) C.pen., prin sentinţa penală nr. 71/18.03.2024 a Judecătoriei Zalău, definitivă prin neapelare la 03.04.2024. În baza art. 38 alin. (1) şi art. 39 alin. (1) lit. b) C.pen., contopeşte pedeapsa aplicată inculpatului Pintea Paul Ciprian prin prezenta hotărâre, de 9 luni închisoare, cu pedeapsa de 1 an şi 2 luni închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 335 alin. 2 C.pen., prin sentinţa penală nr. 71/18.03.2024 a Judecătoriei Zalău, definitivă prin neapelare la 03.04.2024, în pedeapsa cea mai grea, de 1 an şi 2 luni închisoare, la care se adaugă un spor de 3 luni (1/3 din cealaltă pedeapsă de 9 luni închisoare), inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 1 an şi 5 luni închisoare”, se mai precizează în minuta Înaltei Curţi.

Magistraţii au mai decis să suspende executarea pedepsei pe un termen de supraveghere de doi ani.

Întreaga decizie a magistraților poate fi consultată aici.

