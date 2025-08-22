Prima pagină » Justiție » Un bărbat a așteptat 43 de ani pentru a asista la execuția criminalului care i-a ucis soția / „Simt o ușurare că s-a făcut dreptate”

Un bărbat a așteptat 43 de ani pentru a asista la execuția criminalului care i-a ucis soția / „Simt o ușurare că s-a făcut dreptate”

22 aug. 2025, 18:19, Justiție
Un bărbat a așteptat 43 de ani pentru a asista la execuția criminalului care i-a ucis soția / „Simt o ușurare că s-a făcut dreptate”

Randy White din Florida a asistat pe 19 august la execuția criminalului care i-a luat tot ce era mai de preț. El era un bărbat fericit în anul 1974. Se căsătorise cu Janet Renee și aveau împreună o căsnicie împlinită. Însă, într-o zi fatidică de luni, 14 iunie 1982, un bărbat veteran de culoare, Kayle Barrington Bates, i-a răpit ce-i era mai drag pe lume: viața soției sale.

Cei doi s-au întors atunci după o excursie romantică efectuată în weekend. La prânz, s-au întâlnit la locuința unui apropiat unde au urmărit  un spectacol de soap opera și au mâncat sanvișuri.  Când era momentul ca ea să se întoarcă la muncă (lucra la biroul de asigurări State Farm), Randy s-a dus după soție să se asigure că se întoarce în siguranță la birou, așa că a urmărit-o cu mașina să o aștepte.  Renee a intrat în birou, fix când i-a sunat telefonul, și când a răspuns, atacatorul s-a năpustit peste ea.

La doar 15 minute , soțul ei a primit un telefon de la autorități:

„Domnule White, nu știu nicio modalitate ușoară de a spune asta… dar soția dumneavoastră a fost ucisă”, i-a spus polițistul

„Mi-am pierdut complet cunoștința”, își amintește White.

Crima care a șocat America în 1982

Bates a răpit-o pe White de la biroul de asigurări State Farm unde lucra, a dus-o în pădurea din spatele clădirii și a încercat să o violeze. Pentru că femeia i s-a opus, el a înjunghiat-o mortal și i-a smuls un inel cu diamant de pe unul dintre degete.

„Bates a atacat-o, dar Renee a ripostat. În ciuda eforturilor sale, Bates a copleșit-o pe Renee și a forțat-o să se ducă în pădurea din spatele biroului”, potrivit documentelor instanței.

La sosirea polițiștilor, criminalul era pătat de sânge și cu verigheta victimei în buzunar. Criminalul a fost prins în cele din urmă. Pentru Randy însă, lumea lui se prăbușise.

După 43 ani, Randy White spune că s-a făcut dreptate

De-a lungul anilor, avocații lui Bates au depus apeluri la Curtea Supremă din Florida și la Curtea Supremă a SUA. S-a făcut și un proces federal în care susțineau că se fac discriminări privind culoarea pielii atacatorului.

„Mi-am făcut o promisiune! I-am promis  (soției mele) imediat după ce s-a întâmplat că voi fi acolo la fiecare proces, la fiecare audiere, la fiecare apel și că, atâta timp cât voi trăi, voi căuta dreptate pentru ea”, a declarat White, potrivit USA Today.

Condamnat la moarte, Kayle  Bates a fost executat pe 19 august 2025, printr-o injecție letală, iar Randy White, în vârstă de 70 ani, a urmărit execuția, satisfăcut că „i s-a făcut dreptate soției sale”. Decesul i s-a pronunțat la ora 18:17. Nu a spus niciun cuvânt.

„Simt o ușurare că pot să-i spun mental lui Renee că, în sfârșit, i s-a făcut dreptate și asta este ceea ce am nevoie mental. Întotdeauna a fost pentru ea”, a spus bărbatul, care a așteptat 43 de ani.

În statul american Florida, pedeapsa cu moartea încă se practică. Execuția criminalului Kayle Bates este a zecea din acest an.

O execuție controversată

În ciuda crimei odioase, mai multe grupuri de veterani i-au cerut guvernatorului Floridei, Ron DeSantis (republican) să reconsidere cazul și să-i anuleze sentința pentru că bărbatul a efectuat serviciul militar în folosul Statelor Unite.

El a servit în Garda Națională a Floridei timp de șase ani. 130 de veterani i-au trimis o scrisoare guvernatorului să-i anuleze pedeapsa cu moartea, pentru „curaj și codul onoarei”, dar guvernatorul nu s-a lăsat, spunând că a semnat sentința pentru „unul dintre cei mai odioși criminali”.Este al patrulea veteran executat în acest an, în Florida.

Sursa Foto: Shutterstock

Autorul recomandă:

Decizia care REVOLTĂ România! De ce doar 10 ani de închisoare pentru Vlad Pascu după ce a omorât doi tineri? Când va putea ieși condiționat

Citește și

JUSTIȚIE Parchetul General DESFIINȚEAZĂ speculațiile USR-ului, referitoare la Dosarul Nordis: „DIICOT nu a solicitat fonduri pentru efectuarea expertizelor”
17:40
Parchetul General DESFIINȚEAZĂ speculațiile USR-ului, referitoare la Dosarul Nordis: „DIICOT nu a solicitat fonduri pentru efectuarea expertizelor”
ULTIMA ORĂ TRAGEDIA care a zguduit Craiova. Ce se întâmplă cu fetița rămasă orfană, după ce tatăl i-a ucis mama, iar apoi s-a sinucis
15:21
TRAGEDIA care a zguduit Craiova. Ce se întâmplă cu fetița rămasă orfană, după ce tatăl i-a ucis mama, iar apoi s-a sinucis
JUSTIȚIE Sergiu Băhăian, „Regizorul morții”, la un pas de libertate. MOTIVUL pentru care judecătorii au întrerupt pedeapsa de 30 de ani de închisoare
13:41
Sergiu Băhăian, „Regizorul morții”, la un pas de libertate. MOTIVUL pentru care judecătorii au întrerupt pedeapsa de 30 de ani de închisoare
JUSTIȚIE Cum se eschivează de sentință cei 20 de polițiști ai Serviciului Rutier Sibiu, acuzați de CORUPȚIE. Nu au fost judecați nici măcar o zi în trei ani
10:47
Cum se eschivează de sentință cei 20 de polițiști ai Serviciului Rutier Sibiu, acuzați de CORUPȚIE. Nu au fost judecați nici măcar o zi în trei ani
INTERVIU EXCLUSIV Dezvăluiri ALARMANTE despre pensionările masive ale magistraților. Jumătate din Curtea de Apel București ar putea rămâne goală! ”Va scădea calitatea”
07:00
Dezvăluiri ALARMANTE despre pensionările masive ale magistraților. Jumătate din Curtea de Apel București ar putea rămâne goală! ”Va scădea calitatea”
JUSTIȚIE MOTIVAREA sentinței în cazul Vlad Pascu. De ce nu a fost judecat pentru omor calificat, fiind acuzat de ucidere din culpă
21:15
MOTIVAREA sentinței în cazul Vlad Pascu. De ce nu a fost judecat pentru omor calificat, fiind acuzat de ucidere din culpă
Mediafax
Hărțuitorul soților Măruță a fost internat la psihiatrie! Ce s-a întâmplat cu ordinul de protecție
Digi24
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și medalii. Creierul operațiunii și-a turnat colegii
Cancan.ro
Soțul criminal al Silvanei Dăogaru tocmai aflase că suferă de o boală teribilă. Ce s-a întâmplat cu el înainte să se sinucidă
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Adevarul
Un e-mail trimis din greșeală i-a propulsat spectaculos cariera: „Eram convins că sunt la un pas de șomaj”
Mediafax
Un apel înregistrat la 112, după cutremurul de 4,4 din județul Gorj
Click
Ioana Tufaru, despre vacanța la mare. Ce face pentru a economisi:„Se poate sta și cu bani puțini”
Wowbiz
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele cuvinte pe care a apucat să i le spună fiicei sale, înainte să moară. TULBURĂTOR
Antena 3
Călin Georgescu, filmat la o întâlnire secretă cu Ionel Rusen, în Herăstrău. Controversatul om de afaceri e acuzat de escrocherii
Digi24
VIDEO Soluția găsită de marile orașe pentru a fluidiza traficul. Ideea, preluată din străinătate, privită cu ochi buni de români
Cancan.ro
ULTIMUL mesaj al Georgianei, adolescenta de 14 ani care s-a aruncat în fața TIR-ului cu iubitul: 'Viața mea...' 😢
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a întâmplat cu actrița Lucy Ewing? Cine s-a uitat la serialul Dallas, sigur o știe. Cum arată acum, la 66 de ani
observatornews.ro
Momentul în care un tânăr fură un televizor de pe terasa unui local. Ce i-a promis proprietarul
StirileKanalD
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
KanalD
Motivul pentru care Georgiana nu poate fi înmormântată. Părinții fetei moarte pe A1 sunt în stare de șoc: ,,Suntem distruși”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Un Rolls-Royce de 500.000 de euro, băgat în piscina plină cu apă. Motivul este ireal - FOTO
Descopera.ro
Un obiect CIUDAT orbitează în jurul Căii Lactee
Capital.ro
Adevărul despre taxa pe nuntă. Fiscul nu va taxa darul de nuntă! Ce va verifica ANAF
Evz.ro
Cele mai amuzante momente cu Daniela Crudu: râsete, gafe și căzături
A1
Traian Băsescu a refuzat vila de protocol. Unde va locui de fapt fostul președinte 
Stirile Kanal D
Georgiana și Cătălin, tinerii care și-au pus capăt zilelor pe A1, s-au logodit cu puțin timp înainte să recurgă la gestul extrem. Fata a postat imaginile: „Ești regele meu. Te voi iubi toată viața!”
Kfetele
Profesoara din Craiova care a murit în condiții grele, fiind înjunghiată de propriul soț, și-a ținut fiica de mână până în ultima clipă a vieții sale! Ce i-a transmis aceasta, fiicei de doar 11 ani?
RadioImpuls
HOROSCOP de weekend, 23-24 august 2025. O zodie trăiește clipe de vis! Norocul este de partea ei și dragostea plutește în aer
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îi face o propunere deocheată lui Bulă: - Am putea și noi să mai încercăm...
Descopera.ro
A fost descoperit momentul în care peștii au făcut primii pași pe uscat
EXTERNE Statele europene vor continua discuțiile cu Iranul privind programul NUCLEAR/ „Timpul se scurge!”
18:50
Statele europene vor continua discuțiile cu Iranul privind programul NUCLEAR/ „Timpul se scurge!”
NEWS ALERT Trump denunță continuarea RĂZBOIULUI și nu prea vrea să participe la potențiala întâlnire a președinților Putin și Zelenski /„Mai degrabă nu”
18:33
Trump denunță continuarea RĂZBOIULUI și nu prea vrea să participe la potențiala întâlnire a președinților Putin și Zelenski /„Mai degrabă nu”
POLITICĂ Miruță, pus la zid de SALROM după ce s-a lăudat cu exploatarea grafitului de la Baia de Fier
18:03
Miruță, pus la zid de SALROM după ce s-a lăudat cu exploatarea grafitului de la Baia de Fier
POLITICĂ Programul RABLA Auto 2025: Ecotichet de 18.500 de lei pentru mașinile electrice. Ministerul Mediului a publicat ghidul spre consultare publică
17:47
Programul RABLA Auto 2025: Ecotichet de 18.500 de lei pentru mașinile electrice. Ministerul Mediului a publicat ghidul spre consultare publică
ACTUALITATE Ministrul Energiei anunţă că au fost alocaţi BANI pentru plata salariilor minerilor din Valea Jiului:”În urmă cu două zile am aflat de situaţie”
17:43
Ministrul Energiei anunţă că au fost alocaţi BANI pentru plata salariilor minerilor din Valea Jiului:”În urmă cu două zile am aflat de situaţie”