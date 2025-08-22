Randy White din Florida a asistat pe 19 august la execuția criminalului care i-a luat tot ce era mai de preț. El era un bărbat fericit în anul 1974. Se căsătorise cu Janet Renee și aveau împreună o căsnicie împlinită. Însă, într-o zi fatidică de luni, 14 iunie 1982, un bărbat veteran de culoare, Kayle Barrington Bates, i-a răpit ce-i era mai drag pe lume: viața soției sale.

Cei doi s-au întors atunci după o excursie romantică efectuată în weekend. La prânz, s-au întâlnit la locuința unui apropiat unde au urmărit un spectacol de soap opera și au mâncat sanvișuri. Când era momentul ca ea să se întoarcă la muncă (lucra la biroul de asigurări State Farm), Randy s-a dus după soție să se asigure că se întoarce în siguranță la birou, așa că a urmărit-o cu mașina să o aștepte. Renee a intrat în birou, fix când i-a sunat telefonul, și când a răspuns, atacatorul s-a năpustit peste ea.

La doar 15 minute , soțul ei a primit un telefon de la autorități:

„Domnule White, nu știu nicio modalitate ușoară de a spune asta… dar soția dumneavoastră a fost ucisă”, i-a spus polițistul „Mi-am pierdut complet cunoștința”, își amintește White.

Crima care a șocat America în 1982

Bates a răpit-o pe White de la biroul de asigurări State Farm unde lucra, a dus-o în pădurea din spatele clădirii și a încercat să o violeze. Pentru că femeia i s-a opus, el a înjunghiat-o mortal și i-a smuls un inel cu diamant de pe unul dintre degete.

„Bates a atacat-o, dar Renee a ripostat. În ciuda eforturilor sale, Bates a copleșit-o pe Renee și a forțat-o să se ducă în pădurea din spatele biroului”, potrivit documentelor instanței.

La sosirea polițiștilor, criminalul era pătat de sânge și cu verigheta victimei în buzunar. Criminalul a fost prins în cele din urmă. Pentru Randy însă, lumea lui se prăbușise.

După 43 ani, Randy White spune că s-a făcut dreptate

De-a lungul anilor, avocații lui Bates au depus apeluri la Curtea Supremă din Florida și la Curtea Supremă a SUA. S-a făcut și un proces federal în care susțineau că se fac discriminări privind culoarea pielii atacatorului.

„Mi-am făcut o promisiune! I-am promis (soției mele) imediat după ce s-a întâmplat că voi fi acolo la fiecare proces, la fiecare audiere, la fiecare apel și că, atâta timp cât voi trăi, voi căuta dreptate pentru ea”, a declarat White, potrivit USA Today.

Condamnat la moarte, Kayle Bates a fost executat pe 19 august 2025, printr-o injecție letală, iar Randy White, în vârstă de 70 ani, a urmărit execuția, satisfăcut că „i s-a făcut dreptate soției sale”. Decesul i s-a pronunțat la ora 18:17. Nu a spus niciun cuvânt.

„Simt o ușurare că pot să-i spun mental lui Renee că, în sfârșit, i s-a făcut dreptate și asta este ceea ce am nevoie mental. Întotdeauna a fost pentru ea”, a spus bărbatul, care a așteptat 43 de ani.

În statul american Florida, pedeapsa cu moartea încă se practică. Execuția criminalului Kayle Bates este a zecea din acest an.

O execuție controversată

În ciuda crimei odioase, mai multe grupuri de veterani i-au cerut guvernatorului Floridei, Ron DeSantis (republican) să reconsidere cazul și să-i anuleze sentința pentru că bărbatul a efectuat serviciul militar în folosul Statelor Unite.

El a servit în Garda Națională a Floridei timp de șase ani. 130 de veterani i-au trimis o scrisoare guvernatorului să-i anuleze pedeapsa cu moartea, pentru „curaj și codul onoarei”, dar guvernatorul nu s-a lăsat, spunând că a semnat sentința pentru „unul dintre cei mai odioși criminali”.Este al patrulea veteran executat în acest an, în Florida.

