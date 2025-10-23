Prima pagină » Justiție » Un simpatizant al mareșalului Antonescu și al lui Corneliu Zelea Codreanu a fost trimis în judecată la Cluj

Un simpatizant al mareșalului Antonescu și al lui Corneliu Zelea Codreanu a fost trimis în judecată la Cluj

Adina Anghelescu
23 oct. 2025, 18:24, Justiție
Un simpatizant al mareșalului Antonescu și al lui Corneliu Zelea Codreanu a fost trimis în judecată la Cluj

Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj l-a trimis în judecată în stare de libertate pe un inculpat acuzat de instigare publică, confecționarea, vânzarea, răspândirea de simboluri fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe și promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova public idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

Conform rechizitoriului, N.R.N. a postat pe contul lui înregistrat pe paltforma Tik Tok un conținut video prin care îndemna publicul la revolte sociale, la adoptarea unor forme extreme de protest, instigând la revoluție, la acte de violență și acțiuni amenințătoare înmpotriva statului de drept.

La data de 5.12.2024, inculpatul N.R.N a postat pe cotul de socializare Facebook conținut privitor la simboluri legionare, respectiv o fotografie în care apare mareșalul Antonescu și Zelea Codreanu, precum și două fotografii în care mai multe persoane realizează salutul nazist și legionar și care conțin steaguri cu simboluri legionare (crucea celtică).

La data de 7.12.2024, același inculpat a postat o fotografie de copertă a profilului de pe rețeaua de socializare Facebook care conținea un steag de culoare verde cu sigla simbolică a grupării Mișcarea Legionară denumită și Garda de Fier și LEGIUNEA Arhanghelului Mihail, realizând astfel cu intenție promovarea în public a simbolurilor fasciste.

La această oră, cauza a fost trimisă spre soluționare la Judecătoria Turda, ca primă instanță competentă în acest dosar.

