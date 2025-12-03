Frații Micula au apelat la o firmă de lobby de la Washington, în procesul cu statul român. Afaceriștii ar vrea să contacteze Congresul SUA

Compania românească European Food SA, controlată de frații Viorel și Ioan Micula, a contractat o firmă americană de lobby pentru a-i pleda cauza pe lângă autoritățile federale de la Washington în procesul deschis împotriva statului român, se arată într-un document oficial, transmite Profit.ro.

Recent, European Food SA, a fraților Micula, a contractat firma Saunders Global Diplomacy, din Washington. Firma americană se prezintă drept ″o nouă clasă de specialiști în rezolvarea problemelor globale, diplomați privați, lobbyiști, consilieri internaționali și manageri de reputație, care ″ajută națiuni, corporații și persoane fizice″.

Saunders Global Diplomacy a fost angajată de afaceriștii români pentru a ″furniza consultanță strategică și a intra în contact cu Congresul SUA, Administrația și agențiile federale relevante. Potrivit unui document oficial, motivul are legătură cu punerea în executare a unei hotărâri judecătorești străine″.

Saunders Global Diplomacy este o companie americană de lobby relativ nouă, înființată în 2022 de Jessica Lycos și Laura Magnus. A mai lucrat pentru corporații din SUA, cum ar fi Desert Mountain Energy, MyLand Co și ClassWallet, precum și pentru Mekorot, operatorul național de apă al Israelului.

La începutul lunii noiembrie 2025, fraţii Micula s-au aflat în centrul anchetei ample desfăşurate de Parchetul General prin Operaţiunea Jupiter. Surse judiciare au dezvăluit pentru Gândul că aceştia nu au fost găsiţi, pentru a fi aduşi la audieri şi că există indicii că ar fi plecaţi din ţară.

Afaceriştii sunt bănuiți că au transferat ilegal active și fonduri din firmele lor către persoane pe care tot ei le controlau cu scopul de a ascunde bani de statul român.

În 2024, o curte federală de apel din Statele Unite a respins cererea României de punere în aplicare a două decizii din 2022 ale Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE).

Potrivit acestor hotărâri, României i se interzisese să execute un verdict din 2013 al Tribunalului Arbitral de la Centrul Internațional de Reglementare a Disputelor privind Investițiile de pe lângă Banca Mondială (ICSID) de la Washington.

ICSID obligase autoritățile de la București să le plătească fraților Micula, în calitate de investitori suedezi, despăgubiri de peste 356 de milioane de dolari, plus dobânzi. Motivul a fost retragerea, în 2005, a unei scheme de încurajare a investițiilor prin facilități fiscale, cu patru ani înainte de expirare.

Statul român le-a plătit celor 2 antreprenori, în 2019, peste 912 milioane lei (circa 215 milioane dolari) din despăgubirile dictate de ICSID. România mai avea, însă de achitat peste 40 milioane dolari, plus dobânzi.

Anterior, Comisia Europeană considerase că plata acestor despăgubiri de către România reprezintă ajutor de stat ilegal din perspectiva legislației UE și a interzis achitarea acestora. Acest aspect a fost confirmat în urmă cu 2 ani și de către de către Curții de Justiție a Uniunii Europene. În baza acestor decizii, statului român i s-a ordonat și recuperarea sumelor plătite deja.

În prima parte a lunii în curs, firme din grupul controlat de frații Micula au fost ținta Operațiunii Jupiter a Parchetului General, cu suspiciunea că ar fi transferat ilicit active semnificative, în valoare de 163 milioane lei, pentru a împiedica autoritățile să recupereze ajutor de stat acordat ilegal. Tot atunci, ANAF a câștigat la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) în două dosare care vizau măsurile asigurătorii impuse de Fisc asupra bunurilor companiilor European Food și Transilvania General Import Export, pentru a se asigura cã statul poate recupera sumele acordate ilegal.