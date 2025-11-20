Prima pagină » Justiție » Zi decisivă pentru Mario Iorgulescu. ÎCCJ analizează recursul procurorilor, care cer REJUDECAREA condamnării la 8 ani de închisoare

Zi decisivă pentru Mario Iorgulescu. ÎCCJ analizează recursul procurorilor, care cer REJUDECAREA condamnării la 8 ani de închisoare

Mihai Tănase
20 nov. 2025, 10:45, Justiție
Zi decisivă pentru Mario Iorgulescu. ÎCCJ analizează recursul procurorilor, care cer REJUDECAREA condamnării la 8 ani de închisoare

Înalta Curte de Casație și Justiție analizează joi recursul în casație depus de procurori în dosarul lui Mario Iorgulescu, condamnat la 8 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, în urma accidentului mortal produs în 2019. Miza este uriașă întrucât instanța poate menține condamnarea, sau poate redeschide procesul și rejudeca faptele, în funcție de argumentele Parchetului.

Mario Iorgulescu, față-n față cu magistrații ÎCCJ în dosarul în care este condamnat pentru ucidere din culpă, la 7 ani de la producerea accidentului mortal din Chitila. Dacă judecătorii resping recursul, pedeapsa de 8 ani rămâne definitivă. Dacă însă admit solicitarea procurorilor, se va fixa un nou termen, iar Curtea va analiza motivele pentru care aceștia cer anularea sentinței finale, potrivit Digi24.

Amintim că Mario Iorgulescu a mai reușit anterior, printr-o cale de atac similară, să obțină anularea unei condamnări mult mai mari.

Inițial, Iorgulescu a fost condamnat la 13 ani și 8 luni pentru omor. Ulterior, Curtea Supremă i-a anulat condamnarea pentru omor, iar Tribunalul a stabilit o nouă pedeapsă: 8 ani și 8 luni pentru ucidere din culpă. În final, după prescrierea a două dintre fapte și scăderea a opt luni, a rămas cu o pedeapsă finală de 8 ani de închisoare.

Procurorii cer acum reanalizarea cazului, considerând că pedeapsa ar fi nelegală sau insuficient fundamentată.

Filmul accidentului mortal din 2019

În seara de 8 septembrie 2019, Mario Iorgulescu participa la o petrecere în localitatea Gulia, comuna Tărtășești, unde a consumat cantități mari alcool și substanțe interzise. Tensiunile dintre el și fosta iubită, care se afla într-un club din Herăstrău, au degenerat într-o ceartă continuă, după care Iorgulescu junior a plecat în grabă.

În jurul orei 02:50, în stare de ebrietate și sub influența cocainei, Mario s-a urcat la volanul unui Aston Martin DBS. Cu o alcoolemie de 1,96 g/l, Mario a călcat pedala la podea, accelerând între 140 și 164 km/h pe străzile Capitalei.

Ajuns pe Șoseaua Chitilei, Mario Iorgulescu a trecut pe roșu cu 145 km/h, a accelerat până la 162 km/h, apoi a urcat pe un scuar, care l-a proiectat pe contrasens și s-a izbit violent de o altă mașină care circula regulamentar.

Impactul a fost devastator. Șoferul celeilalte mașini a murit pe loc.

Un martor a oferit în instanță detalii șocante despre scena accidentului: „Victima stătea ca un covrig, era tot rupt în el, îl țineau doar pantalonii”, a relatat acesta, explicând că bărbatul fusese proiectat din mașină și se afla inert pe iarbă.

Ambulanța a sosit în 7–8 minute, însă victima era deja decedată.

La câteva zile după accident, Mario Iorgulescu a fost transferat de familie într-o clinică din Italia, cu un avion privat. A fost judecat în lipsă și, pe 10 februarie 2023, Tribunalul București l-a condamnat la 13 ani și 8 luni pentru omor și conducere sub influența alcoolului și drogurilor.

Judecătoarea Manuela Orzață a stabilit în decizie că Iorgulescu avea discernământ la momentul faptei și că poate fi tratat în sistemul penitenciar din România, fără ca starea lui medicală să justifice refuzul de a participa la proces.

Citește și

ULTIMA ORĂ Nicușor Dan „fură” startul în cazul avizului de la CSM pe reforma pensiilor din justiție. Le mulțumește magistraților, deși precizările CSM îl contrazic pe președinte
13:47
Nicușor Dan „fură” startul în cazul avizului de la CSM pe reforma pensiilor din justiție. Le mulțumește magistraților, deși precizările CSM îl contrazic pe președinte
JUSTIȚIE Șoferul camionului plin cu arme, oprit în Vama Albița, a fost reținut. Deținea 18 rachete antitanc și 8 lansatoare de grenade
13:07
Șoferul camionului plin cu arme, oprit în Vama Albița, a fost reținut. Deținea 18 rachete antitanc și 8 lansatoare de grenade
UPDATE CCR a schimbat pentru 10 decembrie termenul de judecare a legii care prevede creșterea taxelor de la 1 ianuarie. Inițial, termenul era 21 ianuarie
17:53
CCR a schimbat pentru 10 decembrie termenul de judecare a legii care prevede creșterea taxelor de la 1 ianuarie. Inițial, termenul era 21 ianuarie
EXCLUSIV Afecțiunea cronică de care ar fi suferit fetița care a murit în urma unei anestezii la clinica de stomatologie. Descoperirea poate schimba cursul anchetei
14:01
Afecțiunea cronică de care ar fi suferit fetița care a murit în urma unei anestezii la clinica de stomatologie. Descoperirea poate schimba cursul anchetei
JUSTIȚIE Horațiu Potra, primele declarații la aducerea în România: „Pe președintele Georgescu îl susțin”
11:50, 20 Nov 2025
Horațiu Potra, primele declarații la aducerea în România: „Pe președintele Georgescu îl susțin”
FLASH NEWS Părinții fetiței de doi ani, care a murit în urma unei anestezii la clinica din București, sunt audiați astăzi
10:54, 20 Nov 2025
Părinții fetiței de doi ani, care a murit în urma unei anestezii la clinica din București, sunt audiați astăzi
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Planul de pace Trump-Putin înseamnă capitularea Ucrainei. Analiza experților privind consecințele condițiilor impuse de ruși
Cancan.ro
Prognoză meteo Revelion 2026 | Orașele din România în care ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Adevarul
Trei greșeli într-o propoziție: Ministerul Educației, prins cu tema nefăcută. Reacția lui Cristian David: „Incredibil!”
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
Digi24
Nou sondaj pentru alegerile din București: Cursă strânsă între primii patru candidați. Cum arată clasamentul
Cancan.ro
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce substanțe avea în corp
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
Descopera.ro
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Cel mai mare muzeu al stomatologiei din lume: 40.000 de artefacte, scaune dentare din secolul XIX, radiografii timpurii și povești uimitoare
BREAKING NEWS Senatoarea POT agresată într-o parcare din București a venit cu prima reacție: „Am fost lovită fără motiv”
14:17
Senatoarea POT agresată într-o parcare din București a venit cu prima reacție: „Am fost lovită fără motiv”
EXTERNE Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume. Autoritățile nipone revin la energia atomică, la 14 ani după dezastrul Fukushima
14:07
Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume. Autoritățile nipone revin la energia atomică, la 14 ani după dezastrul Fukushima
POLITICĂ Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
14:02
Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
HOROSCOP Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
13:55
Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
13:53
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”