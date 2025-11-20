Zi decisivă pentru Mario Iorgulescu. ÎCCJ analizează recursul procurorilor, care cer REJUDECAREA condamnării la 8 ani de închisoare

Înalta Curte de Casație și Justiție analizează joi recursul în casație depus de procurori în dosarul lui Mario Iorgulescu, condamnat la 8 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, în urma accidentului mortal produs în 2019. Miza este uriașă întrucât instanța poate menține condamnarea, sau poate redeschide procesul și rejudeca faptele, în funcție de argumentele Parchetului.

Mario Iorgulescu, față-n față cu magistrații ÎCCJ în dosarul în care este condamnat pentru ucidere din culpă, la 7 ani de la producerea accidentului mortal din Chitila. Dacă judecătorii resping recursul, pedeapsa de 8 ani rămâne definitivă. Dacă însă admit solicitarea procurorilor, se va fixa un nou termen, iar Curtea va analiza motivele pentru care aceștia cer anularea sentinței finale, potrivit Digi24.

Amintim că Mario Iorgulescu a mai reușit anterior, printr-o cale de atac similară, să obțină anularea unei condamnări mult mai mari.

Inițial, Iorgulescu a fost condamnat la 13 ani și 8 luni pentru omor. Ulterior, Curtea Supremă i-a anulat condamnarea pentru omor, iar Tribunalul a stabilit o nouă pedeapsă: 8 ani și 8 luni pentru ucidere din culpă. În final, după prescrierea a două dintre fapte și scăderea a opt luni, a rămas cu o pedeapsă finală de 8 ani de închisoare.

Procurorii cer acum reanalizarea cazului, considerând că pedeapsa ar fi nelegală sau insuficient fundamentată.

Filmul accidentului mortal din 2019

În seara de 8 septembrie 2019, Mario Iorgulescu participa la o petrecere în localitatea Gulia, comuna Tărtășești, unde a consumat cantități mari alcool și substanțe interzise. Tensiunile dintre el și fosta iubită, care se afla într-un club din Herăstrău, au degenerat într-o ceartă continuă, după care Iorgulescu junior a plecat în grabă.

În jurul orei 02:50, în stare de ebrietate și sub influența cocainei, Mario s-a urcat la volanul unui Aston Martin DBS. Cu o alcoolemie de 1,96 g/l, Mario a călcat pedala la podea, accelerând între 140 și 164 km/h pe străzile Capitalei.

Ajuns pe Șoseaua Chitilei, Mario Iorgulescu a trecut pe roșu cu 145 km/h, a accelerat până la 162 km/h, apoi a urcat pe un scuar, care l-a proiectat pe contrasens și s-a izbit violent de o altă mașină care circula regulamentar.

Impactul a fost devastator. Șoferul celeilalte mașini a murit pe loc.

Un martor a oferit în instanță detalii șocante despre scena accidentului: „Victima stătea ca un covrig, era tot rupt în el, îl țineau doar pantalonii”, a relatat acesta, explicând că bărbatul fusese proiectat din mașină și se afla inert pe iarbă.

Ambulanța a sosit în 7–8 minute, însă victima era deja decedată.

La câteva zile după accident, Mario Iorgulescu a fost transferat de familie într-o clinică din Italia, cu un avion privat. A fost judecat în lipsă și, pe 10 februarie 2023, Tribunalul București l-a condamnat la 13 ani și 8 luni pentru omor și conducere sub influența alcoolului și drogurilor.

Judecătoarea Manuela Orzață a stabilit în decizie că Iorgulescu avea discernământ la momentul faptei și că poate fi tratat în sistemul penitenciar din România, fără ca starea lui medicală să justifice refuzul de a participa la proces.