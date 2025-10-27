Ce tarife de top au vedetele din România. Cât costă să îți cânte Delia, Andra sau Sofia Vicoveanca la eveniment

Artiștii din România își stabilesc onorariile în funcție de gradul de popularitate, genul muzical, dar și amploarea evenimentelor la care sunt chemați. Pentru un recital privat sau o apariție specială, unele vedete percep sume colosale, care ajung chiar și la 30.000 de euro.

Cu cât oamenii își doresc un artist mai cunoscut la petrecerea lor, cu atât mai mult trebuie să știe că sunt nevoiți să scoată mai mulți bani din buzunar.

Cât costă un recital cu Andra, Smiley sau Delia

Printre cei mai solicitați artiști din România se numără Andra, care cere în jur de 15.000 de euro pentru o apariție pe scenă. La același nivel este Smiley, ale cărui tarife sunt între 12.000 și 15.000 de euro. Anda Adam percepe aproximativ 5.500 de euro, iar Delia este una dintre cele mai scumpe artiste din România, cu sume care se încadrează între 19.500 și 29.500 de euro pentru un concert, relatează B1.

Onorariile altor vedete din România

Pe lista vedetelor care își valorifică talentul la evenimente private se mai regăsesc și:

Inna: 25.000 – 30.000 euro

25.000 – 30.000 euro Irina Rimes: 15.000 – 18.000 euro

15.000 – 18.000 euro Alex Velea: 6.000 euro

6.000 euro Andreea Bălan: 4.900 euro

4.900 euro Andreea Bănică: 3.000 euro

3.000 euro Andrei Bănuță: 7.500 euro

Ce onorarii au artiștii din Generația de Aur

Interpretele consacrate ale muzicii românești continuă să fie extrem de apreciate și solicitate la diverse evenimente.

Mirabela Dauer: 2.500 euro

2.500 euro Monica Anghel: 4.500 euro

4.500 euro Sofia Vicoveanca: 1.500 euro

Tarifele celor mai cunoscuți maneliști

Artiștii de manele sunt nelipsiți de la petreceri private, iar tarifele lor confirmă popularitatea de care se bucură:

Babasha: 10.000 euro

10.000 euro Bogdan de la Ploiești: 12.000 euro

12.000 euro Iuly Neamțu: 7.000 euro

7.000 euro Jador: 7.500 euro

7.500 euro Jean de la Craiova: 3.500 – 7.000 euro

3.500 – 7.000 euro Leo de la Roșiori: 11.000 euro

Recomandările autorului: